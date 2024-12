Region Wiesloch. (tne) Weihnachten rückt immer näher und so steht das vierte Adventswochenende ganz im Zeichen des großen Fests. Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Dezember, stehen in der Region zahlreiche Weihnachtskonzerte an, Theaterstücke für die ganze Familie runden das Ganze ab.

Hier kommen Kinder auf ihre Kosten

> Im Walldorfer Werkraumtheater werden an diesem Wochenende gleich drei Theaterstücke vom Kinder- und Jugendtheater Kinderatelier Regenbogen aufgeführt. Am Freitag beginnt um 17 Uhr das Stück "Lulu das Elefantenkind". Es ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Am Samstag hebt sich der Vorhang um 18 Uhr für das Familienstück "Robin Hood". Das Weihnachtsmärchen "Aschenputtel" wird am Sonntag um 17 Uhr aufgeführt. Beide Stücke sind für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Karten für 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder können an der Theaterkasse oder per E-Mail an info@werkraumtheater.de erworben werden.

> Bei den Bücherlauschern in Walldorf können Kinder ab fünf Jahren ab 10.30 Uhr in andere Welten eintauchen oder spannende Alltagsgeschichten verfolgen. Die Lesepatin Gisa Rachor liest ihnen in der Stadtbücherei in der Hirschstraße 15 Geschichten vor. Es ist keine Anmeldung nötig.

Hier zeigen junge Musiker ihr Können

> Die Musikschule Horrenberg-Dielheim lädt zu ihrem Jahresabschlusskonzert in die Dielheimer Kulturhalle in der Pestalozzistraße 11 ein. Am Sonntag möchten die verschiedenen Ensembles die Arbeit der Musikschule ab 11 Uhr vorstellen. Der Eintritt ist frei.

Hier erklingen Weihnachtslieder

> Der Malschenberger Musikverein Trachtenkapelle Harmonie möchte die Zuschauer am Sonntag ab 17.30 Uhr mit einem stimmungsvollen Konzert in die Weihnachts- und Winterwelt einführen. In der katholischen Kirche in der St. Wolfgang-Straße 3 erklingen traditionelle Lieder zum Mitsingen. Der Eintritt ist frei.

> In der evangelischen Stadtkirche in Walldorf rückt die festliche Jahreszeit spürbar näher. Die Stadtkapelle in Begleitung der Gospel Singers lädt am Sonntag ab 16 Uhr zu ihrem Weihnachtskonzert mit Werken wie "Abendmond", "Bethlehem" oder "Tochter Zion" ein. Zum ersten Mal tritt der Nachwuchs des Vereins mit auf. Der Eintritt ist frei.

> Der Akkordeon-Club Wiesloch lädt am Sonntag um 16 Uhr in die evangelische Stadtkirche zu weihnachtlicher Musik ein. Mit Stücken wie "Tongemälde" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" möchten sie den Zuhörern den vierten Advent verschönern. Der Eintritt ist frei.

> Auf dem Bergfriedhof in Baiertal wird sich traditionell bereits am Sonntag um 15 Uhr mit dem Männerchor des MGV Frohsinn und dem Musikverein Baiertal auf den Heiligen Abend eingestimmt. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchten die Vereine musizieren.

> In der evangelischen Kirche Baiertal feiert das gemeindeübergreifende Chorprojekt "Surprise Chor" der evangelischen Kirchengemeinde sein Debüt. Beim Adventssingen am Sonntag um 18 Uhr möchte der Chor sein einstudiertes Programm erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.