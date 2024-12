Region Wiesloch. (slt) Am Nikolaus-Wochenende von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, stehen in der Region nicht nur Weihnachtsmärkte, sondern auch viele Konzerte und Aktivitäten für Groß und Klein an.

Weihnachtsmärkte

> Wiesloch: Der "Weihnachtszauber" lockt noch bis 22. Dezember mit buntem Programm und Unterhaltung auf Markt- und evangelischen Kirchplatz: montags bis freitags, 16 bis 21 Uhr, samstags, 11 bis 21 Uhr, und sonntags, 14 bis 21 Uhr.

> Walldorf: Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz hat von heute bis Sonntag, 8. Dezember, geöffnet: freitags, 18 bis 21 Uhr, samstags, 16 bis 22 Uhr, und sonntags, 14 bis 20 Uhr. Neben Live-Musik gibt es ein vielseitiges Programm.

> Dielheim: Köstlichkeiten, Musik, Weihnachtsschmuck und mehr verspricht der Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, rund um den Dorfbrunnen bei der Kirche. Am Samstag wird er um 17 Uhr eröffnet. Der Nikolaus schaut am Sonntag vorbei, zur Eröffnung um 14.30 Uhr sowie um 17 Uhr.

> Malsch: Handgemachtes, Musik und Kulinarisches: Das erwartet die Besucher des Weihnachtsmarkts am Samstag, 7. Dezember, 15 bis 22 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, 12 bis 16 Uhr, auf dem Dorfplatz. Am Samstag um 16 Uhr kommt der Nikolaus.

> St. Leon-Rot: Zahlreiche Hütten verwandeln den Dorfplatz in ein kleines Weihnachtsdorf. Geöffnet ist dieses am Samstag, 7. Dezember, 16 bis 22 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, 11 bis 21 Uhr. Dort soll es Weihnachtliches, Praktisches und Schönes geben, ebenso wie Gutes für den Gaumen. Die Kinder kommen beim Kinderkarussell auf ihre Kosten.

> Mühlhausen: Viele Leckereien und den Nikolaus findet man auf dem Adventsmarkt von Samstag, 7., zwischen 17 und 21 Uhr, sowie am Sonntag, 8. Dezember, 14 bis 21 Uhr. Aber auch Dosenwerfen samt Chance auf schöne Preise wird angeboten.

> Östringen: Mit mehr als 20 dekorierten Ständen empfängt der Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, seine Besucher. Eröffnet wird am Samstag um 18 Uhr durch Musik vom Chor Cäcilienvereins und den Bläsern des Musikvereins. Sonntags öffnet der Markt um 13 Uhr seine Pforten.

Neues zu entdecken

> Beim Briefmarken-Flohmarkt freut sich der Briefmarkensammlerverein Wiesloch auf viele Gäste am Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr im Kulturhauskeller, Gerbersruhstraße 41. Verkauft wird, was im Laufe eines Jahres an Spenden und Schenkungen eingegangen ist.

> Zum Fahrtag laden die Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz ein: Sie präsentieren ihre detailreich gestaltete Anlage am Sonntag von 13 bis 17 Uhr im ehemaligen Güterschuppen des Alten Bahnhofs, Bahnhofstraße 9 in Wiesloch. Zu bestaunen sind die Landschaftsgestaltung, eine modernere Anlage, überarbeitete Gleise und eine Umgestaltung des Bahnhofs Waldangelloch. Der Eintritt ist kostenfrei, ein kleiner Imbiss wird angeboten.

Weihnachtliches

> Brasilianische Weihnachten stehen am Samstag auf dem Programm: Die Benefizveranstaltung findet im Studio 58, Lempenseite 58, von 14.30 bis 20 Uhr statt. Brasilianische Aussteller, Musik, kulinarische Spezialitäten, Tombola und ein Kinderprogramm warten auf die Besuchenden.

Der Erlös wird an eine Organisation zugunsten des Wiederaufbaus in Rio Grande do Sul nach verheerenden Regenfällen gespendet. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldung per E-Mail an tamarapimentel@gmail.com erwünscht.

Sportliches

> Zum Turnen im Advent laden die Kinder- und Jugendgruppen des SG Tairnbach ein: Sie möchten dem Publikum am Sonntag ab 15 Uhr in der Sporthalle, Schützenstraße 2, einen Einblick in das vielfältige Angebot des Vereins geben, mitsamt Kaffee, Kuchen und einem abwechslungsreichen Programm mit Vorführungen. Der Einlass beginnt um 14 Uhr.

Für Konzertliebhaber

> Ein Jubiläumskonzert des MGV "Konkordia" findet am Samstag um 18.30 Uhr statt: Eingeladen wird zum 145-jährigen Bestehen in die Heilig-Kreuz-Kirche, Am Kirchberg 3. Auch das zehnjährige Dirigentenjubiläum von Felix Weber wird gefeiert. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro, für Kinder bis 16 Jahre zehn Euro. Ein Verzehrgutschein über zwei Euro ist enthalten.

> Ein "Alpenländische Adventskonzert" erklingt am Sonntag um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Baiertal, Pauline-Meier-Straße 30. Bei freiem Eintritt präsentieren das Alphornensemble "Die Badischen" die "Churpfälzer Saitensprünge", Dennis Nussbeutel und seine Musikanten sowie der "Singkreis der Böhmerwäldler" unter Leitung von Fritz Jauché ihr Können.

> Die evangelische Kantorei konzertiert in der Wieslocher Stadtkirche, Pfarrweg 3, am Sonntag um 17 Uhr. Geboten werden barocke und moderne Chorwerke, zu hören ist außerdem ein Orchester zusammen mit Angelika Reinhard (Sopran) und Astrid Bohm (Alt). Mit der Kantorei musizieren Detlev Helmer (Orgel) und das Ensemble Operone. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Der Musikverein Rauenberg gibt unter dem Motto "Let me entertain you" sein Jahreskonzert in der Kulturhalle, Dambach-La-Ville-Straße 5, am Sonntag um 18 Uhr. Eintrittskarten im Vorverkauf können bei allen Musikern des Vereins und bei der Volksbank Rauenberg für 10 Euro erworben werden. An der Abendkasse kosten die Karten 12 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

> Vier Männerchöre gibt es am Samstag ab 19.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Juliana zu hören: Mit dabei sind die "Vocalmen" und die "Männer-Stimmen" aus Malsch, dazu die "Voicemen" aus Obergrombach und die "Männerstimmen Ötigheim". Der Eintritt ist frei, der Einlass um 18.30 Uhr. Es folgt eine kleine Feier im katholischen Pfarrheim.

> "Mehr Licht - Winterlieder" lautet der Titel des Programms, mit dem Sängerin Jessica Gall am Samstag um 20 Uhr in der Festhalle des PZN, Heidelberger Straße 1a, auftritt. Es umfasst deutsche Weihnachtslieder, neu bearbeitet im Jazz-Stil. PZN-Patienten und Bewohner und eine Begleitperson erhalten eine Freikarte an der Abendkasse. Karten können für 14 Euro unter www.ticket-regional.de oder telefonisch unter 0651/9790777 vorbestellt werden.

> Ein Festgottesdienst zum Patrozinium der Rettigheimer Kirche St. Nikolaus findet am Sonntag statt, gefolgt von einer Orgelführung. Um 10.30 Uhr geht es los, auch das 150-jährige Jubiläum des Kirchenchors wird gefeiert. Um 17 Uhr finden die Orgelführung sowie ein Orgelkonzert mit Bernhard Reiß statt.

> Ein Klavierkonzert gibt Pianist und Lyrikrezitator Jörg Beyerlin unter dem Titel "Visions fugitives – flüchtige Visionen" am Samstag um 18 Uhr im Wieslocher Kulturhaus, Gerbersruhstraße 41. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei.

> Ein Konzert zum Advent veranstalten der Gesangverein Eintracht-Germania und das Blasorchester in der Walldorfer evangelischen Kirche am Sonntag um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden für einen karitativen Zweck gesammelt.

Theater

> Die Mundart-Weihnachtsgeschichte "Papa Ox und Mama Esel" zeigt das Werkraumtheater am Freitag um 19 Uhr in der Hauptstraße 11 in Walldorf. Man möchte damit Menschen am Rande der Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken. Anschließend kommt der Nikolaus.

> "Addams Family" spielt das Werkraumtheater am Samstag um 18 Uhr.

> Rund um "Robin Hood", den berühmten Kämpfer für die Gerechtigkeit, geht es bei der Premiere im Werkraumtheater am Sonntag ab 17 Uhr. Karten sind online unter www.werkraumtheater.de oder per E-Mail an info@werkraumtheater.de erhältlich.

> "Es klopft bei Wanja in der Nacht", ein Märchen vom Sieg über die Angst, spielt das Artisjok-Theater am Samstag in der Walldorfer Stadtbücherei, Hirschstraße 15, um 15 Uhr. Das Theaterstück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der Eintritt kostet vier Euro.