Region Wiesloch. (slt/aham) Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen auf den Plätzen der Region rund um Wiesloch. Abgesehen davon, gibt es am Wochenende vom Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, einiges zu erleben: Ob Tierisches, Musikalisches oder eine Lesung, für Groß und Klein ist Passendes dabei.

Für Weihnachtsmarkt-Fans

> Wiesloch: Evangelischer Kirchplatz und Marktplatz verwandeln sich von Freitag, bis 22. Dezember in eine Weihnachtslandschaft. Die Eröffnung heute ist um 18 Uhr. Die Hütten haben montags bis freitags, 16 bis 21 Uhr, samstags, 11 bis 21 Uhr, und sonntags, 14 bis 21 Uhr, geöffnet. Mehr zu Angebotsvielfalt und Musik gibt es unter www.echt-wiesloch.de

> Baiertal: Der Adventsmarkt bringt am Samstag, 30. November, Budenzauber von 16 bis 22 Uhr auf den Brückenwaageplatz und in die Hirschgasse. Um 18 Uhr kommt der Nikolaus.

> Walldorf: Geschmückte Buden und reichlich Musik – das bietet der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Er wird heute, Freitag, 18 Uhr, eröffnet und dauert zunächst bis Sonntag, 1. Dezember. Die Stände sind freitags, 18 bis 21 Uhr, samstags, 16 bis 22 Uhr, und sonntags, 14 bis 20 Uhr, geöffnet. Mehr zum Programm gibt es unter www.walldorfer-weihnachten.de

> Horrenberg: In der Ortsmitte, in der Gartenstraße, wird es am Freitag, 29. November, stimmungsvoll. Der Horrenberger Weihnachtsmarkt stimmt die Besucher ab 17 Uhr aufs kommende Fest ein.

> Rettigheim: Weihnachtsstimmung kommt am Lindenplatz auf: Die Marktbuden haben Freitag, ab 17 Uhr geöffnet und am Samstag, 30. November, ab 16 Uhr. Der Nikolaus kommt an beiden Tagen um 18 Uhr, für Musik ist gesorgt.

> Tairnbach: Der Adventsmarkt lockt am Freitag, 29. November, auf den Dorfplatz und in die Dreschhalle in der Schützenstraße. Um 17 Uhr geht es los, zum Programm gehört der Besuch des Weihnachtsmanns um 18.30 Uhr.

> Der Rotenberger Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern findet am Freitag, 29. November, von 16 bis 22 Uhr statt. Rund 20 Stände und viel Abwechslung erwarten die Besucher, der Nikolaus erscheint um 18 Uhr.

Für Musikbegeisterte

> Das Kinderkonzert "Die kleine Meerjungfrau", präsentiert vom SAP-Orchester, für Kinder ab drei Jahren ist in Wiesloch am Freitag um 16 Uhr in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums, Gymnasiumstraße 1, zu erleben. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen einem Projekt zur Bewegungsförderung von Kindern zugute. Am Sonntag folgt ab 16 Uhr in der Astoria-Halle, Schwetzinger Straße 91 in Walldorf, eine weitere Aufführung. Den Spendenerlös erhält das Hospiz Agape.

Die Kunstfreunde Wiesloch heißen heute, Freitag, 19.30 Uhr, das Freiburger Barockorchester zum Konzert im Palatin Wiesloch willkommen. Foto: Valentin Behringer

> Bach, Vivaldi und Zelenka in Wiesloch spielt das Freiburger Barockorchester mit verschiedenen Werken am Freitag um 19.30 Uhr im Staufersaal des Palatin, Ringstraße 17-19, statt. Karten ab 29 Euro gibt es unter www.palatin-reservix.de.

> Die H-moll-Messe von Bach gibt es in Wiesloch am Samstag um 19 Uhr in der Kirche St. Laurentius zu hören. Karten kosten ab zehn Euro und sind unter www.capellacarolina.de und ab 18 Uhr an der Abendkasse zu kaufen.

> Das Konzert von "Salon du Jazz" ist in Wiesloch am Freitag um 20.30 Uhr in der Bluesstation im Alten Bahnhof, Bahnhofstraße 9 zu hören. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Mitglieder ist er günstiger.

> "Lui and the Jazzseekers" bringen den Jazz nach Schatthausen: Am Freitag in die Hohenhardter Straße 7. Einlass ist 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 12 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse.

> In Walldorf wird ein festliches Adventskonzert der Musikschule Südliche Bergstraße am Sonntag um 16 Uhr in der Evangelischen Kirche angestimmt. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Musikschularbeit sind willkommen.

> Das traditionelle Jahreskonzert des Musikvereins Mühlhausen findet am Samstag ab 19.30 Uhr in der Kraichgauhalle, Schulstraße 30, statt.

> In Wiesloch gestaltet die Sängerin und Liedermacherin Iria am Samstag um 18 Uhr in der Kirche Hl. Kreuz am Wieslocher PZN einen Liederabend. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.

> Beim Jahreskonzert des Musikvereins Dielheim beginnt die musikalische Reise am Samstag ab 19.30 Uhr in der Kulturhalle, Pestalozzistraße 11. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Das Tairnbacher festliche Adventskonzert findet am Sonntag in der Evangelischen Kirche um 18 statt. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten.

> Das Benefizkonzert des Rauenberger Liederkranzes findet am Sonntag um 17 Uhr in der Katholischen Kirche St. Peter und Paul statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kinderkrebsklinik in Heidelberg werden gesammelt.

> Einen Abend mit Musik liefert der Malscher Musikverein Konkordia mit der Jugendkapelle: Am Sonntag um 17 Uhr in der Letzenberghalle in der Schulstraße 4. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Die Wieslocher Stadtkapelle gibt am Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr, ein Adventskonzert in der Dreifaltigkeitskirche, Kurpfalzstraße 22. Eintritt frei, Spenden sind willkommen.

Für Buchliebhaber

> Der Verein Mundwerkstatt lädt zu einer Buchvorstellung der Autorin Judith Manok-Grundler mit ihrem Buch "Auf der roten Bank unter der Linde – 52 Verabredungen mit Gott", ein. Los geht es am Freitag ab 19 Uhr. Anmeldung unter info@mundwerk-sprachzentrum.de, der Eintritt ist frei, Snacks und Getränke sind gegen eine Spende erhältlich.

Für Weihnachtsfans

> Zu einem Adventsmarkt lädt das Wieslocher Seniorenheim Agaplesion, Haus Silberberg, am Sonntag zum Adventsmarkt von 14 bis 17 Uhr in die Baiertaler Straße 60 ein.

Für Liebhaber von Kunst und Theater

> Die feierliche Vernissage "Wein & Kunst" des Weinguts Oktavian Wagner in Malsch startet am Freitag um 18 Uhr in der Hauptstraße 97-99 in Malsch. Neben Wein und Glühwein werden Flammkuchen und Crêpes angeboten. Der Eintritt zur Vernissage und zur Ausstellung ist frei.

> Peppa Wutz als Figurentheater für Kinder ab zwei Jahren gibt es im Wieslocher Kulturhaus, Gerbersruhstraße 41, am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Karten für "Peppa feiert Weihnachten" sind per E-Mail an peppawutzfigurentheater@gmail.com erhältlich sowie eine halbe Stunde vor Spielbeginn an der Kasse.

> Die Theatervorstellung "Dinner for One: Albtraum eines Butlers" zeigt das Theater Carnivore im Weingut Ihle, Höfe am Sträßel 3 in Rauenberg am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten ab 19 Euro sind im Internet unter www.eventim.de erhältlich.

Für Tierfreunde und Kleintierzüchter

> Bei der Kleintierschau in Dielheim präsentiert der Kleintierzuchtverein in der Industriestraße 17 seine schönsten Tiere: Am Samstag ab 15 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr. Es werden Grillhähnchen serviert.

> Bei der Tierausstellung der Kleintierzüchter Wiesloch können im Vereinsheim in der Lempenseite 61 die Tiere besichtigt werden am Samstag zwischen 15 und 18 und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr.