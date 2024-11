Region Wiesloch. (aham) Wer sich auf’s Wochenende freut, hat völlig recht. Denn von Freitagabend bis Sonntag, 15. bis 17. November, ist in und um Wiesloch viel los, wie diese Übersicht der RNZ zeigt.

Hier gibt’s Kunst und Kunsthandwerk

> Der Kunsthandwerkermarkt St. Leon-Rot ist am Sonntag im Harres zu finden. Von 11 bis 17.30 Uhr findet man an den Ständen allerlei Selbstgefertigtes.

> Die Hobbyausstellung in Altwiesloch findet am Sonntag im Bürgerhaus im Schulhof 2 statt. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren Hobbykünstler auf Einladung des Stadtteilvereins verschiedene kunsthandwerkliche Arbeiten und Werke.

> Die Walldorfer Künstlergruppe hat in der Ehemaligen Synagoge von Walldorf eine Ausstellung unter dem Titel "Stell dir vor..." auf die Beine gestellt. Die Vernissage beginnt am Freitag um 19 Uhr in der Albert-Fritz-Straße 7.

Hier spielt die Musik

> Fünf Bands treten in Rettigheim auf. Die Musikerinitiative Kreischgau veranstaltet den "Engelabend" im Gasthaus zum Engel in der Malscher Straße 13. Bei freiem Eintritt spielen am Freitag ab 19 Uhr "Blue Soul", "Skaramel, "Top40Special", "Sister Riot" und "Project Rockcover".

> Bühne frei in Walldorf: Der Chor Human Nation aus St. Leon-Rot lädt zur offenen Bühne. Dabei gibt es Gesang, Musik und Tanz im Pfarrsaal St. Peter in Walldorf, Hauptstraße 24. Beginn ist um 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

> Der Musikverein Rauenberg lädt zur Offenen Konzertprobe. Am Freitag um 19 Uhr kann man in der Kulturhalle in der Dambach-La-Ville-Straße 5 hinter die Kulissen eines Blasorchesters schauen.

> Akkordeon- und Blasmusik ist in Wiesloch am Samstag zu hören. Um 19 Uhr konzertieren im Palatin in der Ringstraße 17-19 der Akkordeon-Club Kurpfalz Wiesloch und der Musikverein Baiertal. Die Bandbreite reicht von Klassik bis Pop. Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro in Baiertal bei Obsthof Gefäller, Farben Frank und per E-Mail: karten@ack-wiesloch.de.

> Ukrainische Musik erklingt in Wiesloch. Das Benefizkonzert von und für den Verein "Pick Up 4 Ukraine" findet am Sonntag um 18 Uhr in Kooperation mit dem Kulturforum im Kulturhaus in der Gerbersruhstraße 41 statt. Der Eintritt ist frei.

> Bei "Four Chords and the Truth" in Wiesloch verschmelzen Folk, Blues, Country, Rock und Swing. Bernd Hoffmann und Philipp Wetzel treten am Freitag im Jazzclub auf. Beginn ist um 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße 9. Der Eintritt kostet zehn Euro.

> In Wiesloch geben die "Lovebirds" am Sonntag von 19 bis 21 Uhr ein Konzert im Palatin-Restaurant in der Ringstraße 17-19. In der Reihe "Eddie’s Music Lounge" interpretiert das Gitarren- und Gesangsduo Chrissy und Fabian Michel Rock- und Country-Klassiker der letzten 50 Jahre. Der Eintritt ist frei, um Reservierung wird gebeten unter Telefon 06222/582182.

Hier wird’s närrisch

> Die Walldorfer Karnevalssaison wird eröffnet: Die Karnevalsgesellschaft Astoria Störche starten am Samstag ihre 70. Kampagne. Beginn ist um 20.11 Uhr in der Astoria-Halle. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten kosten sieben Euro, Reservierung unter Telefon 06227/61530 .

> In Wiesloch startet der Karneval mit der Kampagneneröffnung der Karnevalgesellschaft Blau-Weiß am Samstag. Und zwar um 19.11 Uhr in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums.

> In Tairnbach ist Faschingseröffnung am Samstag. Die Sportgemeinschaft lädt ab 11.11 Uhr auf den Sportplatz. Nach dem Weißwurstfrühstück ist bis 22.22 Uhr etwas geboten.

Hier ist was für Kinder geboten

> Zwei Theaterpremieren sind in Walldorf zu erleben. Zunächst wird am Samstag ab 19 Uhr das Weihnachtsstück "Papa Ox und Mama Esel" für Familien mit Kindern ab vier Jahren vom Kinder- und Jugendtheater Kinderatelier Regenbogen aufgeführt. Und zwar im Werkraumtheater in der Hauptstraße 11. An gleicher Stelle zeigen am Sonntag die jungen Darsteller ab 17 Uhr "Aschenputtel" frei nach den Gebrüdern Grimm für alle ab vier Jahren.

Hier gibt’s Literatur

> In Wiesloch liest Autorin Rike Richstein am Freitag um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Eulenspiegel in der Hesselgasse 26 aus ihrem Buch "Die Farben des Sees". Der Eintritt kostet fünf Euro. In dem Roman forscht Matilda in der Vergangenheit ihrer Großmutter Enni und begegnet dabei einer Wahrheit, die alles verändert.

Hier geht’s um den Wein

> Die Rauenberger Rotwein-Nacht findet am Samstag von 18 bis 23 Uhr im Alten Kino statt. Die Rauenberger Winzer präsentieren dabei ihre besten roten Tropfen der letzten Jahrgänge. Dazu gibt es Live-Musik und ein Imbiss wird gereicht.