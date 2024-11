Region Wiesloch. (aham) Kerwen und Karneval, Theater und Musik, Kunst und Literatur – der Veranstaltungstisch am Wochenende ist mal wieder reich gedeckt. Was von Freitagabend bis Sonntag, 8. bis 10. November, wo geboten ist, hat die RNZ hier zusammengefasst.

Hier wird gefeiert

> Die Kerwe in Balzfeld beginnt mit einer Aufwärm-Party am Freitag ab 21 Uhr im Zelt des Vereins R4 am Dorfplatz. Vor der eigentlichen Kerwe-Eröffnung trifft man sich zum Kirchweihgottesdienst am Samstag um 17 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche. Auf dem Dorfplatz schließt sich gegen 18 Uhr ein bunter Unterhaltungsreigen an mit Eröffnungszeremonie, Kerwerede und Blasmusik.

Der Sonntag startet ab 11 Uhr mit Frühschoppen und Mittagessen. Der Umzug mit Motivwagen, Fußgruppen und Musikkapellen startet am Sonntag um 14 Uhr. Dabei findet auch die "Jugendprüfung" statt und die Kerwesau wird verlost.

> Die Kerwe in Rotenberg wird nach dem Martinsumzug (siehe auch Artikel oben) am Samstag eröffnet. Vor den historischen Fachwerkhäusern im Ort präsentiert die Schlossbergschule Auszüge aus dem Opernprojekt "Die Zauberflöte" und die Tanz-AG tritt auf. Das Kerwe-Komitee resümiert das Ortsgeschehen – und die Jugendfeuerwehr verlost die Martinsgans sowie den Martinswein.

Den Abschluss bildet der Fassanstich. Danach laden die Vereine in ihre Hütten, Kellern, Klausen und Buden ein. Am Sonntag geht es ab 11.30 Uhr mit Frühschoppen und Mittagessen weiter. Der Umzug wird sich ab 14 Uhr durch das Kerwe-Geschehen schlängeln.

> Fastnachtsstart in Malsch ist am Samstag mit der Proklamation der Karnevalsgesellschaft Blau-Rot. Ab 20.11 Uhr wird im Pfarrheim das amtierende Prinzenpaar verabschiedet und das neue vorgestellt. Dazu gibt es ein närrisches Programm.

Hier gibt’s was zu sehen

> Theater in Mühlhausen gibt es am Freitag und Samstag. Das Theater Dunkelbunt spielt die Komödie"Der Floh im Ohr" nach Georges Feydeau jeweils um 20 Uhr in der Kraichgauhalle. Karten für elf Euro gibt es unter www.theater-dunkelbunt.de, unter Telefon 0 62 22/ 7 67 75 55 sowie an der Abendkasse.

> Kindertheater ist in Walldorf gleich dreimal im Werkraumtheater in der Hauptstraße 11 geboten. Die "Addams Family" für Kinder ab acht Jahren wird am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr aufgeführt. Das Stück "Lulu das Elefantenkind" für Kinder ab drei Jahren ist am Sonntag ab 11 Uhr zu sehen.

> Bei der Geflügel-Kreisschau in Walldorf werden am Samstag und Sonntag die schönsten Federtiere präsentiert. Der Kleintierzuchtverein lädt jeweils ab 11 Uhr auf sein Gelände zu den Schrebergärten.

> Spanische Malerei in Walldorf ist ab dem heutigen Freitag zu sehen. In einer Kooperation mit der Galería Siboney aus Santander in Spanien präsentiert der Walldorfer Kunstverein spanische Malerei der Gegenwart: Emilio González Sainz und José Luis Mazarío stellen unter dem Titel "Korrespondenz" aus. Die Vernissage findet am heutigen Freitag um 19 Uhr in der Alten Apotheke in der Hauptstraße 47 statt.

Hier kann man stöbern

> Beim Walldorfer Kunst- und Handwerkermarkt sind 86 Aussteller vertreten. Von selbstgemachtem Schmuck über Seifen bis hin zu Töpferwaren, Floristik, Papeteriewaren und Kinderkleidern gibt es am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Astoria-Halle in Schwetzinger Straße 91 viel zu entdecken. Der Eintritt zu der Veranstaltung des Walldorfer Gewerbevereins ist frei.

> Zur Wieslocher Modelleisenbahnbörse laden die Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz am Samstag in die Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums. Von 10 bis 15 kann man in der Gymnasiumstraße 1-3 an 39 Verkaufstischen Ausschau nach Modellen fast aller Spurweiten sowie den dazu gehörigen Gestaltungsmaterialien halten. Es gibt eine Bewirtung. Der Eintritt kostet drei Euro.

Hier gibt’s was zu hören

> "Rock meets Agape" heißt es in Rauenberg: Drei Rock- und Pop-Gruppen lassen es zugunsten des Hospizes Agape krachen. Und zwar am Samstag ab 19.30 Uhr in der Kulturhalle in der Dambach-la-Ville-Straße 5. Der Abend beginnt mit Rock und Pop von den "Alien Brainsuckers", anschließend bringt "Jamawake" einen wilden Stilmix mit und danach rockt "Buffalo High". Einlass ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

> Der Landesorchesterwettbewerb wird in Wiesloch ausgetragen. Dabei treten im Staufer- und im Minnesängersaal im Palatin insgesamt 21 Ensembles auf: am Samstag zwischen 10 und 22 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10.30 und 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein genaues Programmheft gibt es im Internet unter www.lmr-bw.de

> Eine Gospelmesse wird in Wiesloch geboten. Und zwar am Sonntag ab 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Wiesloch, Pfarrstraße 3. Zur Musik der "Little Big Band" und dem Gospelchor "Rainbow Singers" gibt es nachdenkliche Texte und Lesungen sowie moderne Kirchenlieder zum Mitsingen.

> Die Musikkapelle St. Leon-Rot lädt zu ihrem Jahreskonzert. Am Sonntag wird ab 17 Uhr im Veranstaltungszentrum Harres ein Programm unter dem Motto "Europa" präsentiert. Der Saal ist ab 16.15 Uhr geöffnet. Karten kosten im Vorverkauf zehn und an der Abendkasse zwölf Euro.

> Kantorei und ökumenischer Arbeitskreis Walldorfer Kirchenmusik laden auf Sonntag, 19 Uhr, in die evangelische Kirche ein. Unter der Leitung von Andrea Stegmann erklingt neben einer Bach-Kantate die "Sunrise Mass" des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo. Mit dabei sind Solisten sowie die Kammerphilharmonie Mannheim. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Hier lesen Autoren

> Zur "Wieslocher Kriminacht" lädt das Kulturforum am Freitag. Die Autoren Marcus Imbsweiler, Linn Greve, Monika Geier, Johannes Hucke, Matthias Melich und Barbara Imgrund bieten insgesamt zwölf Lesungen. Start ist um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek in der Gerbersruhstraße 41, dann geht es ins Marionettentheater im Alten Bahnhof in der Bahnhofstraße 9, zu Bücher Dörner in der Hauptstraße 84, und ins Kunstatelier Urlaß in der Hauptstraße 123. Karten gibt es vorab für zwölf Euro in der Bibliothek oder bei Bücher Dörner, Abendkasse: 15 Euro.

> Silke Schellhammer liest in Walldorf aus Büchern ihrer Reihe "School of Talents". In den Geschichten geht es am Samstag in der Walldorfer Stadtbücherei um 15 und um 17 Uhr um Schülerinnen und Schüler, die sich in Vögel verwandeln, durch Wände gehen, Wasser beeinflussen oder Tiere verstehen können Die Lesung ist für Kinder ab neun Jahren geeignet. Der Eintritt kostet vier Euro.

Hier wird der Opfer gedacht

> Eine Gedenkveranstaltung in Walldorf erinnert am Samstag an die Novemberpogrome von 1938. Organisiert wird diese von der evangelischen Kirchengemeinde, den Heimatfreunden und der Stadt. Zunächst geht es um 18 Uhr an den Jüdischen Friedhof und von dort zur ehemaligen Synagoge, durch die Hauptstraße zu den "Stolpersteinen" und zum Abschluss in die evangelische Stadtkirche.