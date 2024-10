Region Wiesloch. (aham) Für diejenigen, die noch Inspirationen fürs Wochenende suchen, hat die RNZ eine Übersicht zusammengestellt. Denn von Freitagabend bis Sonntag kann man in und um Wiesloch wieder einiges erleben.

Für Familien

> Die Walldorfer Kerwe beherrscht am Samstag und Sonntag das Treiben in Walldorf. Offiziell eröffnet wird sie am Samstag um 11.45 Uhr mit dem Einzug der Vereine und dem Fassanstich auf der Bühne vor der Sparkasse. Um 12.30 Uhr beginnt dort mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr der musikalische Teil, darauf folgt um 15 Uhr das Blasorchester, bevor ab 17.30 Uhr "Big Willy" Lieder aus den vergangenen 50 Jahren spielt. Um 20.30 Uhr wird es rockig, wenn "Surrender" spielt. Auf der Bühne im Oberdorf spielen am Samstag um 17 Uhr "Flo Gallant und Band" und ab 19.45 die Walldorfer "Burnout" mit einer Mischung aus poppiger und rockiger Musik.

Der Sonntag startet auf der Sparkassen-Bühne um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 12 Uhr spielt das Akkordeonorchester, gefolgt von einem Tanz der KG Astoria Störche um 13.30 Uhr. An eine Vorführung des Budo Club um 14 Uhr schließen um 14.45 Uhr die Storchenküken mit der Show "Die Küken rocken den Dschungel" an, gefolgt von den "Flashdancers". Ab 15.15 Uhr folgt der Auftritt der Stadtkapelle, um 17.45 Uhr gibt es Livemusik von "New Band in Town".

Die Bühnenshow im Oberdorf beginnt um 15 Uhr mit einem "Bollywoodtanz"; ab 16.30 Uhr spielen "Stefan Zirkel und So" Cover, bevor das bekannte Duo "Tara und Sten" durch die Musikgeschichte führt. Der Vergnügungspark verteilt sich auf Lindenplatz und Drehscheibe. Zwischen 13 und 18 Uhr lädt die Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag.

> Beim Rotenberger Apfelfest feiert die IG Rotenberger Kuckucke am Samstag den Abschluss der Apfelsammelaktion. Von 13 bis 18 Uhr gibt es im Bürgerhaus süße und herzhafte Speisen rund um Apfel und Birne. Auf dem Programm steht Kinderschminken, herbstliches Kinderbasteln sowie Apfel- und Herbstmärchen.

Für Kinder und Jugendliche

> Ein Kindermusical ist in Wiesloch am Samstag zu sehen. Der Kinderchor der evangelischen Petrusgemeinde präsentiert um 18 Uhr "Die Kirchenmäuse auf Zeitreise" . Über 40 Kinder und eine Projektband singen und spielen dann in der Stadtkirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Eine Vorlesestunde in Walldorf ist am Samstag in der Walldorfer Stadtbücherei in der Hirschstraße 15 geplant. Lesepatin Gisa Rachor liest Schulkindern ab 10.30 Uhr vor.

> Figurentheater in Wiesloch kann man am Samstag in der Wieslocher Stadtbücherei in der Gerbersruhstraße 41 erleben. Das Figurentheater Grinsekatze zeigt ab 16 Uhr das Stück "Liebe Grüße, deine Tilda", für Kinder ab vier Jahren. Die Geschichte basiert auf den Tilda-Apfelkern-Büchern von Andreas Schmachtl. Der Eintritt kostet drei Euro, Karten sind erhältlich in der Stadtbibliothek, Telefon: 06222/844450, E-Mail: stadtbibliothek@wiesloch.de

> Kindertheater ist in Walldorf gleich dreimal geboten. Am Samstag führt das Figuren- und Clown-Theater Lothar Lempp das Stück "Steinsuppe" nach dem Bilderbuch von Anaïs Vaugelande auf. Beginn ist 15 Uhr in der Stadtbücherei. Der Eintritt kostet 4 Euro. Im Werkraumtheater in der Hauptstraße 11 gibt es am Sonntag zwei Vorstellungen. Zunächst präsentiert das Kinder- und Jugendtheater Kinderatelier Regenbogen um 11 Uhr das Stück "Lulu, das Elefantenkind".

Die Dschungelgeschichte ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Um 17 Uhr wird die "Addams Family" auf die Bühne gebracht. Für Kinder ab acht Jahren versprechen die Veranstalter beste Unterhaltung zum Gruseln und ein "eiskaltes Händchen" für alle Lebenslagen.

> Die Spieler des FC Astoria Walldorf kann man am Sonntag von 15 bis 19 Uhr im Walldorfer Jugendzentrum Jump treffen. In der Bahnhofstraße 5 ist das Motto der gemeinsamen Veranstaltung von Stadt, Jump und FC Astoria "Jump goes FC Astoria-Fan". Jugendliche können zudem Kicker, Billard oder Tischtennis spielen und Preise vom FC-Astoria gewinnen.

Für Musik- und Theaterfreunde

> Die Kai-Karle-Band spielt in Wiesloch in der Bluesstation im Alten Bahnhof. Beginn ist am Freitag um 20.30 Uhr. Die Formation um den Mosbacher Songwriter, Sänger und Gitarristen Kai Karle liefert deutschen Rock mit Einflüssen aus Pop, Jazz und Ska. Der Eintritt kostet zehn Euro.

> Die Mandolinata Karlsruhe gibt in Wiesloch ein Konzert. Am Sonntag ist das Orchester, in dem sich Mandoline, Mandola, Gitarre und (Kontra-)Bass vereinen, ab 18 Uhr im Kulturhaus in der Gerbersruhstraße 41 zu hören. Das Repertoire des Zupforchesters umfasst sowohl Originalwerke als auch Bearbeitungen älterer und neuerer Musik.

> Inklusives Theater wird in Rot auf die Bühne gebracht. Die Theatergruppe "Includo!" des Vereins Smile zeigt zweimal das Stück "Der Schuh des Manitu". Am Samstag findet in der Multifunktionshalle in der Wiesenstraße 4 an der Parkringschule die Premiere statt. Einlass ist ab 18.45 Uhr, der Vorhang hebt sich um 19.30 Uhr. Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntag ebendort um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.15 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der St. Leon-Roter Sparkassenfiliale im Schiff 3 und bei Kirsten Schmitz, Telefon: 0 62 27 / 88 00 76.

> Frühschoppen in Horrenberg bietet die Chorgemeinschaft Cäcilia Harmonie am Sonntag an. Von 10 bis 13 Uhr ist im Gemeindehaus Horrenberg Geselligkeit angesagt und der Chor wird einige Lieder zusammen mit den Besuchern anstimmen.

Für Neugierige

> Eine Führung durch den PZN-Neubau bietet das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) an. Die Tour durch die neue forensisch-psychiatrische Klinik ist am Samstag zwischen 10 und 16.45 Uhr möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.ticket-regional.de/besichtigung-mrv-neubau-pzn

Für Möbelsuchende

> Baiertaler Kirchenbänke kann man am Samstag kaufen. Die etwa 4,10 Meter langen Bänke aus der St. Gallus Kirche können zwischen 10 und 14 Uhr in der Wieslocher Straße 12 gegen eine individuelle Spende erworben werden.