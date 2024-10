Region Wiesloch. (aham) Wer die Wahl hat, hat die Qual – dieses Sprichwort trifft am Wochenende zu. Von Freitagabend bis Sonntag, 11. bis 13. Oktober, ist rund um Wiesloch einiges geboten.

Hier wird gefeiert

> Bei der Rauenberger Kerwe öffnen am späten Samstagnachmittag entlang der Hauptstraße und Landfriedstraße die Fahrgeschäfte, Buden und Straußwirtschaften. Um 18 Uhr wird in der Landfriedstraße die Kerwe offiziell eröffnet. Bei der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) spielt ab 20 Uhr die Band "Burnout".

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Frühschoppen in den Straußwirtschaften. Um 10.30 Uhr steigt der "Winzerspaß" an der Ecke von Haupt- und Talstraße. Verschiedene Teams messen sich rund ums Thema Wein, ab 14 Uhr schlängelt sich der Festumzug durch den Ort. Der Sängerbund bietet in seinem Zelt am Sonntagabend eine Karaoke-Nacht an.

> Bei der Schatthausener Kerwe geht es rund. Los geht es mit einem Konzert im Kerwezelt mit den Bands "Realusion" und "Gimme Five – Rock and Blues" am Freitag. Gerockt wird ab 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Am Samstag findet um 16.30 Uhr eine Kindervorführung statt, gefolgt vom Fassanstich und der Taufe der Kerweschlumpel. Anschließend heizt die Gruppe "Die Mückenlocher" dem Kerwevolk ein.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr im Festzelt, ab 11.30 Uhr ist Frühschoppen angesagt. Um 14 Uhr gibt’s den Kerweumzug und die "Kerweredd".

> Zum Malscher Oktoberfest lädt der Förderverein der Malscher Wehr am Sonntag. Im Feuerwehrhaus im Unteren Jagdweg wird ab 11 Uhr gefeiert. Die Wehr gibt um 13 und um 15 Uhr eine Vorführung.

> Beim Feuerwehrfest in Horrenberg gibt es am Sonntag Essen, Trinken und einen Spielestand der Jugendwehr. Los geht die Veranstaltung des Fördervereins um 11 Uhr am Feuerwehrhaus.

Hier spielt die Musik

> Franz Liszt wird in Walldorf zu Gehör gebracht. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer spielt am Sonntag um 16 Uhr in der evangelischen Kirche das Orgelwerk "Ad nos, ad salutarem undam". Zu Beginn gibt es eine Einführung in das Werk. Der Eintritt kostet zehn Euro.

> Beim Gala-Ball in Wiesloch gibt es Musik vom Uni-Tanzorchester Karlsruhe, eine große Tanzfläche sowie Showeinlagen. Der Ball der Bürgerstiftung beginnt am Samstag um 20 Uhr im Palatin. Eintrittskarten ab 26 Euro gibt es im Internet unter www.palatin.de oder bei Bücher Dörner in Wiesloch.

> In Wiesloch bietet die Band "Heigh Chief" Blues mit Einflüssen aus Swing, Funk, Rock oder Jazz. Am Freitag spielt die norwegische Gruppe ab 20.30 Uhr in der Bluesstation im Alten Bahnhof. Der Eintritt zur Veranstaltung des Jazzclubs kostet zehn Euro.

> Die Walldorfer Musiktage enden am Sonntag mit dem Konzert "Mit Carl Theodor in der Oper" ab 18 Uhr in der Astoria-Halle. Dabei präsentieren ein opernerfahrenes Sängerensemble und das Ensemble "Operone" Auszüge aus musikalischen Bühnenwerken, die im Auftrag des Kurfürsten Carl Theodors entstanden sind. Eintrittskarten gibt es für 15 Euro in der Buchhandlung Dörner in Wiesloch und an der Rathaus-Pforte.

Hier kann man stöbern

> Beim Kinderkleidermarkt Horrenberg wird in der Grundschule in der Mühlstraße 22 alles rund ums Kind angeboten. Und zwar am Samstag von 10 bis 12 Uhr.

> Beim Flohmarkt in Walldorf gibt es Kinderkleidung und Spielzeug. Diesen veranstaltet der Kindergarten St. Peter am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr im Pfarrsaal in der Leopoldstraße.

> Beim Skibasar in Wiesloch wird am Samstag von 13 bis 14.30 Uhr im Autohaus Oswald im Eichelweg 12 Gebrauchtes rund ums Skifahren und Snowboarden angeboten. Parallel zum Skibasar bietet der Ski-Club von 10 bis 16 Uhr einen kostenlosen Rad-Check an.

Hier gibt’s was zu sehen

> Das Theater Dunkelbunt in Tairnbach zeigt die Komödie "Der Floh im Ohr". Die Premiere findet am Freitag um 20 Uhr in der Sporthalle Tairnbach, Schützenstraße 2, statt. Am Samstag wird das Stück dort ein weiteres Mal um 20 Uhr gezeigt. Karten für elf Euro unter Telefon 0 62 22/ 7 67 75 55 oder an der Abendkasse.

> Tanztheater in Mühlhausen ist am Sonntag im Haus Semilla zu sehen. "Pinguin und Eisbär – Der Traum-Raum" heißt das Stück, das ab 15 Uhr aufgeführt wird. Der Eintritt zur Veranstaltung des Vereins "Zeit Tanz Land" kostet acht Euro für Kinder und 15 Euro für Erwachsene, Einlass ist ab 14.45 Uhr. Tickets gibt es unter www.crystal-semilla.com/veranstaltungen

> "Lulu, das Elefantenkind", wird in Walldorf auf die Bühne gebracht. Das Werkraumtheater präsentiert die Dschungelgeschichte am Sonntag, 17 Uhr, Hauptstraße 11. Die Vorführung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Karten sind an der Theaterkasse erhältlich.

> Das Marionettentheater Wiesloch führt gleich zwei Mal "Der kleine Prinz" für Kinder ab zehn Jahren auf. Am Samstag und Sonntag jeweils um 17 Uhr ist die Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry in der Bahnhofstraße 9 zu sehen. Karten gibt’s per E-Mail an kontakt@marionetten-wiesloch.de oder in der Buchhandlung Eulenspiegel, Hesselgasse 26.

> "Ride don’t hide" ist in Wiesloch zu sehen – und zwar am Freitag in der Festhalle des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in der Heidelberger Straße 1a. In dem Film umrundet Dieter Schneider nach dem Suizid seines Sohnes die Welt mit dem Motorrad. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr. Im Anschluss gibt es einen Fachaustausch mit Dieter Schneider und Olivier Elmer. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Die Dielheimer Vogelschau lockt zum Kleintierzuchtverein in die Industriestraße 17. Und zwar am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

Hier treffen sich Biker

> Einen Motorradgottesdienst und eine Motorraddemo in Wiesloch gibt es am Sonntag. Der Motorradgottesdienst, bei dem die Band 84 auftritt, beginnt um 11 Uhr im Gutshof des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in der Römerstraße. Um 12 Uhr folgen ein Imbiss und eine Auftaktkundgebung. Die "Fellows Ride"-Motorraddemo, die auf Depression aufmerksam machen möchte, startet um 13 Uhr, um 15.30 Uhr gibt es noch eine Abschlusskundgebung.