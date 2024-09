Region Wiesloch. (aham) Noch keine Pläne fürs bevorstehende Wochenende? Kein Problem. Die RNZ gibt hier eine Übersicht, was zwischen Freitagabend und Sonntag alles geboten ist. Und die Auswahl ist groß – von Kabarett über Kerwe und Kino ist alles geboten

Für Konzert- und Kabarettfreunde

> "Britgirl Abroad" ist in Wiesloch zu hören. Die Band um "Britgirl" Kate Dowle tritt am Freitag, 20. September, in der Bluesstation im Alten Bahnhof, Bahnhofstraße 9, auf. Ab 20.30 Uhr sind auf Einladung des Wieslocher Jazzclubs Folk-Pop-Songs zu hören – angereichert mit Akkordeon, Ukulele, Geige, Mandoline und Melodica. Mit im Gepäck hat die Band auch ihre Lieblingscoversongs, die auf originelle Art interpretiert werden wollen. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Mitglieder ist er günstiger.

> Kabarett im Dielheimer Bahnhof bieten Michael Stier und Heinz Laier. Sie kommen mit Sketchen und Texten in das Theater in der Bahnhofstraße 2. Am Sonntag, 22. September, bieten sie ab 18 Uhr die Höhepunkte aus ihrer 25-jährigen Erfahrung in Comedy und Kabarett. Dabei wollen sie in verschiedene Rollen schlüpfen, mal im Dialekt und mal ohne. Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Kiosk Hollerbach, Eichendorffstraße 20.

Für sportliche Filmfans

> Beim Fahrradkino in Wiesloch müssen die Zuschauer in die Pedale treten, damit Energie erzeugt wird, um den Film zu zeigen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) präsentiert am Samstag, 21. September, ab 19.30 Uhr im Gerbersruhpark den Kult-Horror-Musical-Film "The Rocky Horror Picture Show". Um das Kino zu betreiben, werden acht Räder – keine E-Bikes – benötigt.

Die Gäste mögen auch Verpflegung, Sitzgelegenheiten und warme Decke mitbringen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten. Bei Regen kann die Veranstaltung nicht stattfinden.

Für Klein und Groß

> Die Tairnbacher Kerwe findet von Samstag bis Montag, 21. bis 23. September, wieder auf dem Dorfplatz, in den Zelten und in der Dreschhalle statt. Das Fest startet am Samstag um 18 Uhr mit dem Einzug der Kerwemädels und Kerweborschten. Danach geht es weiter mit dem Tairnbacher Freibier-Spaß, mit der Kerwerede, der Taufe der Kerweschlumpel und der offiziellen Eröffnung.

In der Dreschhalle, an den Hütten der Gruppen und Vereine sowie im Partyzelt des Jugendzentrums "Down Under" und im Vergnügungspark der Schausteller sollen insbesondere die Kleinen auf ihre Kosten.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Kerwegottesdienst in der Dreschhalle. Anschließend laden die Vereine zum Frühschoppen und Mittagessen ein. Ab 14 Uhr veranstaltet der Freundeskreis der Grundschule auf dem Dorfplatz einen Kinderflohmarkt. Ab 18 Uhr gibt die Band "Mama Lauda" ein Open-Air-Konzert.

> Beim Walldorfer Bewegungstag gibt es am Sonntag, 22. September, viele sportliche Angebote für Jung und Alt. Dazu lädt das Wiesloch-Walldorfer Bündnis "Wiwa-Familie" von 14.30 bis 18 Uhr in die Astoria-Halle, Schwetzinger Straße 91, und auf die Außenflächen. Um 15 Uhr wird die Veranstaltung, an der zahlreiche Vereine und Einrichtungen mitmachen, offiziell eröffnet.

Der Zirkus "Payaso" von der SG Walldorf Astoria wird auftreten und bietet außerdem in der Mehrzweckhalle und in der Sporthalle Mitmach-Stationen an. Außerdem können sich die Gäste ausprobieren in Basketball, Eishockey, im Klettern und im Hula-Hoop-Tanz. Mit Steckenpferden kann man sich in der neuen Sportart "Hobby-Horsing" versuchen, man kann in "Bubble Balls" schlüpfen, bei einem "Linedance"-Workshop teilnehmen, seine Geschicklichkeit auf Pedalos und Hüpfstäben unter Beweis stellen und Rundfahrten mit einem Trio-Rad machen.

> Party, Spaßturnier und Familientag sind beim Rauenberger Tennisclub geboten, der sein 40-jähriges Bestehen feiert. Am Samstag, 21. September, wird Tennis-Fun-Turnier ab 12 Uhr auf der Tennisanlage in der Letzenbergstraße 76 ausgetragen. Ab 19 Uhr legt DJ Kelle auf und heizt den Gästen bei einer 80er- und 90er-Party ein.

Am Sonntag, 22. September, ist Familientag angesagt. Ab 9.30 Uhr wird ein U 9-Turnier ausgetragen, zudem gibt es eine Hüpfburg, einen Geschicklichkeitsparcours, eine Tombola und Tennisangebote für die Jugend.

> Das Pfarrfest in Rettigheim zum Kirchenjubiläum "200 Jahre St. Nikolaus" findet am Sonntag 22. September, auf dem Vorplatz der historischen Dorfscheune statt. Der Festtag beginnt mit einem Gottesdienst in der Kirche, musikalisch gestaltet vom Musikverein Eintracht. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, am Nachmittag Kaffee, Kuchen und Waffeln. Ab 13.30 Uhr gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit den singenden Ortsvereinen, dazu Specksteinschnitzen und einen Schätzwettbewerb. Ganztägig geöffnet ist auch in der Kirche die Ausstellung über die Geschichte der Kirche und des Kirchenchors.

Für die Kleinen

> Die Bücherlauscherstunde in Walldorf ist für Schulkinder gedacht. Lesepatin Gisa Rachor liest am Samstag, 21. September, um 10.30 Uhr in der Stadtbücherei vor. Nach dem Vorlesen wird je nach Thema gespielt, gebastelt oder gemalt.

> Bei der Vorlesestunde in Wiesloch stehen am Samstag, 21. September, Cowboy-Geschichten im Mittelpunkt. Kinder ab drei Jahren sowie Eltern und Großeltern sind zu der Vorlesestunde mit Bilderbuch und Kamishibai um 11 Uhr in die Stadtbibliothek eingeladen. Im Anschluss wird das kostenlose Lesestart-Set durch die Stiftung Lesen an die Kinder verteilt.

Für Frauen

> Einen Flohmarkt von Frauen für Frauen veranstaltet die KFD Walldorf am 21. September ab 14 Uhr im Pfarrsaal unter der katholischen Kirche. Dabei steht der Gedanke der Nachhaltigkeit im Vordergrund. Das Ziel sei es, gebrauchte Kleidung weiterzugeben, aber auch Schuhe, Taschen, Gürtel oder Modeschmuck.