Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende wird von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. März, in der Region einiges geboten. Musikliebhaber kommen bei den Konzerten mit verschiedenen Stilrichtungen, auf ihre Kosten. Das frühlingshafte Wetter kann bei den sportlichen Aktivitäten an der frischen Luft genossen werden. Die Premiere eines Theaterstücks oder die Eröffnung einer neuen Ausstellung kann ebenfalls besucht werden.

Hier spielt die Musik

> Im Wieslocher Jazzclub in der Bluesstation im Alten Bahnhof, Bahnhofstraße 9, sind am Freitag die "Suburban Divas" zu Gast. Die fünf Musikerinnen und Musiker möchten ab 20.30 Uhr, das Publikum mit ihrem Programm, welches aus Soul und Jazz, besteht, begeistern. Ausflüge in das rockigere Gefilde sind nicht ausgeschlossen. Der Eintritt kostet zehn Euro, Mitglieder vergünstigt. Weitere Informationen unter www.jazzclub77.de.

> Der Rock- und Popclub Wiesloch lädt zu dem Konzert "Die Grunge Show - A Tribute to the 90s" in ihren Club, Am Schwimmbad 14, ein. Am Samstag können die Gäste ab 20.30 Uhr, Coversongs von Nirvana, Soundgarten, Alice In Chains, Stone Temple Pilots oder Pearl Jam live erleben. Die sechsköpfige Formation "Seattle Sound Forge" und die Gruppe "Smoke Lips" treten auf der Bühne auf. Der Eintritt kostet 15 Euro.

> Zu einem Chor-Konzert der Landesjugendkantorei Baden wird am Sonntag in die evangelische Stadtkirche, Pfarrstraße 3, in Wiesloch eingeladen. Die 35 Jugendliche im Alter von 15 bis 26 Jahren möchten ein breites stilistisches Spektrum an Chorwerken von der Renaissance bis zu aktuellen Pop- und Gospelsongs vortragen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

> In Eddies Music Lounge tritt an diesem Sonntag das Duo "Ballads and Barrels" im Restaurant im Palatin, Ringstraße 17-19, auf. Von 19 bis 21 Uhr spielen die beiden Musiker instrumentale Kombinationen in Verbindung mit ihrem zweistimmigen Gesang. Der Eintritt ist frei, ein Sammelhut für die Künstler wird herumgereicht. Weitere Informationen unter www.kfv-Kurpfalz.de.

Hier zeigen die Darsteller in Können

> Das Theaterstück "Momo und die Zeit" wird an diesem Wochenende gleich zwei mal aufgeführt. Das inklusive und generationsübergreifende Theater-Projekt wurde von dem Verein Generationsübergreifendes Leben Walldorf und der Aktion Mensch auf die Beine gestellt. Im Mehrgenerationenhaus, Bürgermeister-Willinger-Straße 60, wird das Stück am Freitag um 17 Uhr sowie am Samstag um 11 Uhr vorgeführt. Der Eintritt ist kostenlos.

Hier wird es sportlich

> Zu dem ersten Wiwa-Sprintcup wird an diesem Wochenende eingeladen. Das Wettkampfzentrum befindet sich in Walldorfer Sporthalle der neuen sozialen Mitte, Bürgermeister-Willinger-Straße 67. Am Samstag beginnt der erste Doppelsprint-Orientierungslauf um 13 Uhr, der zweite Lauf startet um 15 Uhr. Der Nacht-Orientierungslauf soll um 19 Uhr losgehen. Sonntags findet ab 10 Uhr der Langdistanz-Orientungslauf statt. Eine Anmeldung zu höheren Gebühren ist noch möglich unter https://omanager.orientierungslauf.de sowie per E-Mail an ol-tsg-wiesloch@gmx.de. Organisiert wurde das sportliche Event von der SG Walldorf Astoria und der TSG Wiesloch.

> Am Wieslocher Marktplatz trifft sich die Gruppe rund um Gerhard Veits, am Sonntag zu einer Frühlingsradtour durch die Region. Die etwa 35 Kilometer lange Tour soll um 13 Uhr starten und durch die erwachende Natur der Umgebung gehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich, interessierte Bürgerinnen und Bürger können einfach vorbeikommen und mitfahren.

Hier kann Kunst betrachtet werden

> Die Wanderausstellung "Wo fängt Unrecht an?" wird am Samstag, um 19 Uhr im Wieslocher Palatin, Ringstraße 17-19, eröffnet. Mit dem mobilen Geschichtslabor möchte sich der Verein Lernort Kislau der Erforschung und Vermittlung badischer Demokratie- und Diktaturgeschichte in der Weimarer Republik und der NS-Zeit widmen. Die Ausstellung ist ein Teil der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" und kann bis 31. März besichtigt werden. Der Eintritt ist kostenlos.

> In der Akademie im Park des Wieslocher PZN, Heidelberger Straße 1a, hat am Freitag die Kunstausstellung "Kontraste" geöffnet. Von 9 bis 17 Uhr können die experimentierfreudigen Malereien und Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien der Künstlerin Anna Schaberick besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung hat noch bis zum 20. März geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.pzn-wiesloch.de/veranstaltungen.