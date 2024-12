Region Heidelberg. (lew/luw) Der Duft von Glühwein und Tannennadeln gepaart mit weihnachtlichen Klängen dominiert natürlich auch das Freizeitangebot rund um Heidelberg am dritten Adventswochenende. Dennoch sind am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, darüber hinaus einige weitere Veranstaltungen geboten.

Bammental

> Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag und Sonntag im Park des Kurpfalz-Internats statt. Veranstalter sind der Kulturring und die Gemeinde. Am Samstag öffnen die Buden um 14 Uhr. Um 15 Uhr gibt es eine Führung durch das Kurpfalz-Internat. Treffpunkt ist am Eingang der Villa. Um 16 Uhr wird der Weihnachtsmarkt von Bürgermeister Holger Karl offiziell eröffnet. Musik kommt vom GV Liederkranz. Das Bühnenprogramm bestreiten ab 17.15 Uhr ukrainische Kinder, ab 18 Uhr "Larissa und Bo" mit ukrainischen Weihnachtsliedern sowie ab 19.30 Uhr die Band "Easy Blue". Um 22 Uhr endet der Markt am Samstag, um dann am Sonntag um 11 Uhr wieder zu öffnen. Dann gibt es auch um 11 Uhr einen Neubürgerempfang im Atrium des Kurpfalz-Internats. Um 11.30 Uhr lädt der MV Feuerwehrkapelle zum Mitsingen ein. Um 12.15 Uhr stehen zunächst die "Kleinen Helden" mit dem Pop-Chor "Taktvoll" auf der Bühne und ab 13.45 Uhr der Regenbogen-Kindergarten. Um 14.30 Uhr singen die Gymnasiasten Weihnachtslieder. Um 15 Uhr gibt es nochmals eine Führung durch das Internat. Ab 15.15 Uhr sorgt der Posaunenchor Bammental für Musik und um 16.30 Uhr lädt die Musikschule Neckargemünd zum "Christmas Rock". Um 18 Uhr endet der Weihnachtsmarkt.

> Blechbläser an mehreren Stationen sind am Sonntag zu hören. Der Posaunenchor spielt ab 12.30 Uhr am Haus Föhrenbach, ab 13.15 Uhr im Neubaugebiet "Am Krähberg", ab 13.45 Uhr in der Kirchbergstraße 15 und beim Regenbogen-Kindergarten. Ab 14.15 Uhr geht es weiter in der Oberdorfstraße 7 und am Schwimmbad sowie ab 14.45 Uhr am Rathaus. Den Abschluss bilden die Auftritte ab 15.15 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt und ab 16 Uhr am Anna-Scherer-Haus.

Dossenheim

> Zum Weihnachtsreiten lädt der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein am Samstag auf seine Anlage. Das bunte Schauprogramm beginnt um 14.30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Ein adventlicher Nachmittag mit Wunschliedersingen ist am Samstag um 15 Uhr im Martin-Luther-Haus am Kronenburger Hof 6 geplant. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe "Frühstücksgespräche für Alleinlebende und Interessierte" statt. Eine Anmeldung ist telefonisch bei Christa Winkler unter 0 62 21 / 86 66 53 möglich.

> Sein traditionelles Weihnachtskonzert gibt der Männergesangverein Freundschaft am Sonntag ab 17 Uhr im Martin-Luther-Haus. Dieses steht unter dem Titel "Es erscheint ein helles Licht"; neben den Liedvorträgen des Chors wird das Programm solistisch und instrumental bereichert durch die Mitwirkung von Julia und Henner Eppel (Sopran und Flöte), am Klavier begleitet Birgit Seele. Die Gesamtleitung liegt bei Kurt Arras.

Eppelheim

> Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wird am Samstag um 20 Uhr in der Christkönigkirche erklingen. Vorgetragen werden die Teile eins bis drei sowie sechs. Zu Gast sind der Chor der evangelischen Studierendengemeinde Heidelberg sowie das Orchester der Peterskirche Heidelberg. Die Leitung hat Xaver Detzel inne. Karten gibt es im Vorverkauf bei Dürninger, ehemals Zigarren Grimm, in der Sofienstraße 11. Einen weiteren Auftritt gibt es am Sonntag um 19 Uhr in der Peterskirche Heidelberg.

> Zur Weihnachtsfeier lädt der Grünen-Ortsverband am Sonntag ins DJK-Restaurant "Zum Petros" ein. Wer ab 18 Uhr dabei sein möchte, muss sich vorher per E-Mail an ortsverband@gruene-eppelheim.de anmelden.

> Zum Adventscafé lädt der evangelische Kirchenchor am Sonntag ein. Von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es im evangelischen Gemeindehaus Süßes wie Deftiges und ein kleines Rahmenprogramm.

> Ein Ensemblekonzert zur Weihnachtszeit gibt die Musikschule Schwetzingen am Sonntag in der Rudolf-Wild-Halle. Musiziert wird ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Gaiberg

> "Da lacht der Fußball" lautet der Titel der Veranstaltung mit Uwe Spinder, die eigentlich am Sonntag im Bürgersaal stattfinden sollte. Wie die Gemeindebücherei nun mitteilte, wurde sie jedoch krankheitsbedingt auf Frühjahr 2025 verschoben.

> Zur Matinee lädt der MGV Sängerbund mit seiner "Choral Community" und dem evangelischen Kirchenchor am Sonntag ein. Ab 11 Uhr wird bei freiem Eintritt in der evangelischen Peterskirche musiziert.

Heiligkreuzsteinach

> Der Weihnachtsmarkt wird am Samstag um 15.30 Uhr durch Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl eröffnet. Dazu singen die Kinder der Grundschule Heiligkreuzsteinach unter der Leitung von Ralf Sutter. Ab 17.30 Uhr musizieren Grundschüler im Musiksaal der Grundschule und es gibt ein Weihnachtskonzert unter der Leitung von Carola Schäffner. Um 19 Uhr umrahmt der Musikverein Heiligkreuzsteinach das Markttreiben mit weihnachtlichen Weisen. Den ganzen Nachmittag über bieten Eltern und Lehrerinnen weihnachtliche Bastelangebote in der Bastelstube im Obergeschoss an. Die Klasse 3 beteiligt sich mit weihnachtlichen Basteleien mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr. Von 14 bis 17.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen bei der Feuerwehr. Der Nikolaus hat sich für 16 Uhr angekündigt. Um 17.30 Uhr gibt der MGV Heiligkreuzsteinach weihnachtliche Liedvorträge in der Steinachtalhalle zum Besten. Im Bürgersaal findet den Nachmittag über ein Bücherflohmarkt der FLH Heiligkreuzsteinach statt. Der Jugendbeirat verkauft am Sonntag am Stand der Grundschule Plätzchen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem geplanten Mehrgenerationenplatz zugute.

Leimen

> Ein Weihnachtskonzert der Musikschule Leimen geht am Samstag ab 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche über die Bühne. Große und kleine Ensembles, die Orchester und Chöre der Musikschule sowie die Rockband werden die Besucher mit weihnachtlichen Klängen verzaubern. Das Motto lautet "Lausche in die Nacht". Der Eintritt ist frei, die Musikschule freut sich über Spenden.

> Eine Finissage zur Ausstellung "Tag & Nacht" von Vera Wisseler findet am Sonntag ab 15 Uhr in der Bettendorffschen Galerie statt. Geboten werden Jazz und das Live-Hörspiel "Zankolon, der Taugenichts" nach einer afrikanischen Erzählung mit einem Jazztrio. Anmeldung per E-Mail an beatrix-altmann@web.de und unter Telefon 01 76 / 81 39 56 23.

> Zum Begegnungscafé im Quer lädt der Verein "Leimen ist bunt" am Sonntag ein. Von 15 bis 17 Uhr gibt es kostenlosen Tee, Kaffee sowie Gebäck.

> Das Angellocher Adventssingen des Vereins "Gauangelloch Gemeinsam Gestalten" findet am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Örtlicher Kindergarten und Schlossbergschule gehören ebenso zu den Mitwirkenden wie verschiedene Chöre und der örtliche Musikverein.

Lobbach

> Die Sternsingeraktion 2025 in Lobenfeld startet am Samstag von 10 bis 12 Uhr mit einem Vorbereitungstreffen. Veranstaltungsort ist der katholische Pfarrsaal.

> Lobbacher Waldweihnacht wird am Samstag an der Fischerhütte am Verbindungsweg gefeiert. Der Männerchor Waldwimmersbach wird die Eröffnung durch Bürgermeister Florian Rutsch musikalisch umrahmen. Anschließend bieten die örtlichen Vereine verschiedene Köstlichkeiten für das leibliche Wohl sowie diverse "Kleinigkeiten" für die Weihnachtszeit zum Kaufen. Am frühen Abend wird der Posaunenchor Lobenfeld den Platz mit weihnachtlichen Liedern füllen. Die Freiwillige Feuerwehr sorgt für einen Fahrdienst vom Loury-Platz in Lobenfeld sowie vom Parkplatz am Rathaus in Waldwimmersbach. Es wird empfohlen, eine Taschenlampe sowie eine Sitzunterlage mitzubringen. Auch wird darum gebeten, eigene Tassen für Glühwein und Punsch dabei zu haben.

> Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt am Sonntag in die katholische Kirchengemeinde Lobenfeld. Ab 18 Uhr findet in der katholischen Kirche dazu ein zentraler Festgottesdienst statt. Um Anmeldung im Internet unter www.kath-neckar-elsenz.de oder unter Telefon 0 62 23 / 42 41 77 00 wird gebeten.

Mauer

> Weihnachtsmarkt wird am Samstag von 11 bis 22 Uhr rund um das Heid’sche Haus gefeiert. Die Eröffnung mit Bürgermeister Heiko Braun und dem Vorstand des Gewerbevereins ist um 16 Uhr geplant. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch den Schulchor und den Musikverein.

> Streetdance und Stagedance ist am Sonntag in der Sport- und Kulturhalle geboten. Dort lädt die "Streetdance Factory" von 9 bis 18.45 Uhr zum Tanzwettbewerb "SDF X-Mas Cup Süd" ein.

> "Kindlein, Mein" lautet der Titel für ein Konzert mit Wiegenliedern, das am Sonntag in der evangelischen Kirche stattfindet. Ab 17 Uhr tritt der evangelische Kirchenchor unter Begleitung von Viola und Klavier und der Leitung von Helene Streck auf.

Meckesheim

> Das Repaircafé Kaputto hat am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Dann werden in der Friedrichstraße 27, der ehemaligen Eisdiele am Kreisel, wieder kaputte Dinge zum Leben erweckt.

> Zur Zwergenkirche lädt die evangelische Kirchengemeinde insbesondere alle Familien mit kleinen Kindern am Sonntag ein. Los geht es um 11.45 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, wo auch der "allerkleinste Tannenbaum" angekündigt wird.

Neckargemünd

> Ein ökumenischer Kerzenweg im Advent findet am Samstag ausgehend vom ökumenischen Gemeindezentrum Arche statt. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr. Es handelt sich um eine Initiative des Gemeindeteams der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk und des Ältestenkreises der evangelischen Markusgemeinde, der St. Ulrichskirche sowie der Arche. Los geht es um 18.30 Uhr mit einer Lichtaktion und dem Aufbruch der Sternsinger. Folgende weitere Stationen beinhaltet der Kerzenweg: um 19 Uhr eine Begegnung bei Lebkuchen und Punsch in der Wiesenbacher Straße, um 19.20 Uhr Gebet, Fürbitte und Steinaktion im Menzerpark, um 19.45 Uhr eine kurze Andacht mit "Chörchen" in der Nepomuk-Kirche und um 20.10 Uhr eine Textlesung mit Segen und meditativem Tanz in der evangelischen St. Ulrichskirche. Wenn möglich sollen Kerzen mit Windschutz mitgebracht werden.

> Die Dilsberger Weihnachtsmeile öffnet am Samstag und Sonntag. Zahlreiche Lichter und geschmückte Stände sorgen für Weihnachtsstimmung. Das adventliche Vergnügen beginnt am Samstag um 14 Uhr. Um 16 Uhr folgt die feierliche Eröffnung der Weihnachtsmeile auf dem Dorfplatz. Im Anschluss können Groß und Klein den Winterzauber bis 22 Uhr genießen. Am Sonntag öffnet die Weihnachtsmeile von 11 bis 18 Uhr. Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Gäste am Samstag ab 18 Uhr regelmäßig vom Bahnhof zum Markt. Die Route führt über die Haltestellen Hanfmarkt, Eisenbahnbrücke, Rainbach und Dilsberg-Neuhof zur Bergfeste. Von daher bestehen genug Möglichkeiten, bequem mit der S-Bahn anzureisen oder das Auto auf den Parkplätzen am Schulzentrum Neckargemünd oder dem Großparkplatz Kleingemünd an der Eisenbahnbrücke stehen zu lassen. Rückfahrten erfolgen jeweils zu jeder halben Stunde ab 18.30 Uhr in umgekehrter Reihenfolge der Haltestellen. Die letzte Rückfahrt ist ab 22.30 Uhr geplant.

> Ein Weihnachtskonzert wird am Sonntag ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche Mückenloch geboten. Ab 17 Uhr treten dort der evangelische Kirchenchor unter Leitung von Heike Ettrich, ein ukrainisches Musikertrio sowie Jan Brauch an der Orgel auf.

> 50 Jahre ökumenische Arche-Gemeinde werden am Sonntag mit einem Festgottesdienst gefeiert. Dieser beginnt um 10 Uhr in der Arche, mitgestaltet von Arche-Chor, Posaunenchor, Trommelgruppe und zahlreichen aktiven und ehemaligen Mitarbeitenden.

> Ein Adventskonzert mit dem Titel "Seht ein Licht in der Nacht" findet am Sonntag ab 18 Uhr in der Arche statt. Als "Zugabe" zum 50. Jubiläum der Arche-Gemeinde (s.o.) treten hier Vocalensemble "Con Anima" und der Junge Chor Schwanheim/Goldstein auf.

Neckarsteinach

> Ein Konzert zur Weihnachtszeit bieten die Musikfreunde am Sonntag im Bürgerhaus zum Schwanen. Los geht es um 17 Uhr.

Nußloch

> Eine "Einstimmung auf Advent und Weihnachten" bietet die Sängereinheit am Sonntag in der evangelischen Kirche. Los geht es um 10 Uhr.

> Adventsmusik ist am Sonntag ab etwa 16 Uhr hinter dem alten Schulhaus beim Spielplatz, Ecke Ortsstraße und Lindenhof in Maisbach, zu hören. Dazu lädt der Musikzug KC Nußloch ein, für heiße Getränke und Naschereien wird gesorgt; bei Regen oder starkem Schneefall fällt die Aktion aus.

Sandhausen

> Weihnachtsbäckerei feiert die DLRG Ortsgruppe am Samstag. Von 12 bis 14 Uhr werden im Clubraum mit allen Kindern leckere Plätzchen verziert. Gemeinsam soll eine tolle vorweihnachtliche Zeit verbracht werden.

> Ein Benefizkonzert zugunsten des ökumenischen Hospizdiensts Leimen-Nußloch-Sandhausen gibt der GV Liederkranz am Sonntag ab 16 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Zudem trägt Diakon Christian Sych meditative Texte vor. Einlass zur Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Hakan Günes ist ab 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Schönau

> Ein Adventskonzert findet am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche statt. Ab 17.30 Uhr treten unter anderem Soo Young Kyoung an Orgel und Klavier, Georg Beisel an der Tuba und die Chöre des MGV Singverein-Freiheit auf; die Gesamtleitung liegt bei Thomas Wind. Der Eintritt ist frei.

Spechbach

> Ein "Weihnachtskonzert zum Mitmachen" veranstaltet der Gesangverein "Eintracht" am Samstag in der evangelischen Kirche. Los geht es um 16 Uhr.

Wiesenbach

> Eine Krippenspielprobe findet am Samstag in der evangelischen Kirche statt. Bei dem Termin von 10 bis 11.30 Uhr soll unter anderem die Rollenverteilung geklärt werden. Eine weitere Probe findet am Samstag, 21. Dezember, im gleichen Zeitraum statt. Am Montag, 23. Dezember, wieder von 10 bis 11.30 Uhr, ist die Generalprobe geplant. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0 62 23 / 4 60 60 oder per Mail an helga@berger-wiesenbach.de

> Advents- und Weihnachtsmusik bieten der evangelische Kirchenchor und der Jubilate-Chor am Sonntag in der evangelischen Kirche. Zu hören sind unter anderem Werke aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und dem Messias-Oratorium von Georg Friedrich Händel. Los geht’s um 17 Uhr.

> Zur Nikolausfeier lädt der TV Germania am Sonntag ein. Ab 14.30 Uhr ist in der Biddersbachhalle ein buntes Programm der verschiedenen Abteilungen geboten.