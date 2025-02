Region Heidelberg. (lew/lesa) Fastnachtsmuffel aufgepasst: Es gibt auch an diesem Wochenende der fünften Jahreszeit rund um Heidelberg Alternativen zum närrischen Treiben. Eine Übersicht zu Veranstaltungen in der Region am Samstag und Sonntag, 1. und 2. März,– soweit bekannt.

Dossenheim

> Zu einem Spezialangebot in "Zumba-Fitness" lädt die TSG Germania am Samstag von 14 bis 15 Uhr in den Kursraum des "Sporttreff 89", Am Sportplatz 5. Es gibt "ein super motivierendes Workout" zu mitreißender Musik von Salsa bis Reggaeton. Fortgeschrittene sind genauso willkommen wie Neulinge, TSG-Mitglieder und Interessierte. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 06221/9855889.

> Einen Apfelbaum-Schnittkurs veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Dossenheim am Samstag im Eingangsbereich zum Steinbruch Leferenz. Der Kurs beginnt um 14 Uhr. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dossenheim, Telefon: 06221/864555, entgegen.

Eppelheim

> Die Bürgermeisterkandidaten Alexander Hahn und Dennis Wiedemann – Letzterer gemeinsam mit der Eppelheimer Liste – stehen am Samstag von 9 bis 12 Uhr mit einem Infostand am Wasserturm für Gespräche bereit.

> Eine Narrenpredigt hält Johannes Brandt am Sonntag um 9.30 Uhr in der Christkönigkirche. Der Pfarrer will bei der Eucharistiefeier "die aktuellen Themen aus Kirche und Welt" mit der biblischen Botschaft verknüpfen und durch die Brille des Narren betrachten.

> Das Repaircafé öffnet am Samstag seine Pforten im Haus der Begegnung in der Hauptstraße 82. Von 13 bis 17 Uhr wird alles daran gesetzt, vermeintlich kaputten Haushaltsgegenständen ein zweites Leben einzuhauchen. Wer nicht lange warten möchte, sollte sich vorher anmelden, entweder per Telefon unter 06221/1399908 oder per E-Mail an h_lechner@t-online.de.

Leimen

> Erst Frühstück, dann Gottesdienst heißt es am Sonntag im Mauritiushaus, Graben 7. Um 9 Uhr lädt die evangelische Gemeinde zum Gemeindefrühstück, um 10 Uhr folgt der Wortgottesdienst unter dem Motto "Gott liebt unser Lachen".

> Das Repaircafé öffnet am Samstag um 14 Uhr in St. Ilgen seine Türen. Im Martin-Luther-Haus in der Leimbachstraße 16 helfen Ehrenamtliche, kaputte Dinge wieder zum Laufen zu bringen.

Mauer

> Der Reparatur-Treff geht am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Mauki-Familientreff, Kirchenstraße 28, über die Bühne. Die Freiwilligen versuchen, Defektes zu reparieren. Um Voranmeldung im Rathaus wird gebeten per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de oder unter Telefon 06226/92200.

Meckesheim

> Das Repair-Café "Kaputto" bietet am Samstag wieder Reparaturarbeiten an. Geöffnet ist das Repair-Café in der ehemaligen Eisdiele in der Friedrichstraße 27 von 10 bis 13 Uhr.

Neckarsteinach

> Die Kleine Buchmesse im Neckartal findet am Samstag und Sonntag im Bürgerhaus Zum Schwanen statt. Am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr stellen sich verschiedene Verlage vor und es gibt Lesungen von Autoren aus deren Werken. Zu diesem Anlass wird der Schwanen-Parkplatz von Samstag, 7 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr gesperrt. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.