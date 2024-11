Region Heidelberg. (bmi/lew) 1. Dezember, erster Advent – erste Weihnachtsmärkte. Rund um Heidelberg geht es am Wochenende mit großen Schritten in den Jahresendspurt und die besinnliche Zeit. Sonne, Trockenheit und kalte Temperaturen locken am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, auf die zahlreichen Märkte der Region. Auch was darüber hinaus an Veranstaltungen geboten ist, hat die RNZ zusammengefasst.

Bammental

> Ein Weihnachts-Naturparkmarkt findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Ortsmitte von Bammental rund ums Rathaus statt. Beteiligt sind fast 35 Betriebe aus dem gesamten Naturpark Neckartal-Odenwald, welche die Vielfalt der Produkte präsentieren. Um 13 Uhr gibt es offizielle Grußworte von Bürgermeister Holger Karl sowie des Ersten Landesbeamten des Rhein-Neckar-Kreises und Naturpark-Vorstands Stefan Hildebrand.

Dossenheim

> Seinen Adventsmarkt veranstaltet die katholische Kirchengemeinde am Samstag und Sonntag auf dem Vorplatz der St. Pankratiuskirche. Samstags wird um 18 Uhr der Advent mit einem Gottesdienst begrüßt, ehe danach in den Buden vor der Kirche durch die Gruppierungen bewirtet wird.

Die offizielle Eröffnung nimmt am Samstag um 14 Uhr der evangelische Posaunenchor vor. Um 15.30 und 16.30 Uhr geht es zweimal in die Kirche, wo Liedbeiträge der Augustinus-Singmäuse sowie adventliche Melodien der Musikkapelle zu hören sind. Über den Nachmittag verteilt stattet der Nikolaus zwei Besuche ab.

> Seine Nikolausfeier veranstaltet der TSG Germania am Samstag in der Jahnhalle. Traditionell präsentieren sich die Abteilungen und ihre Aktivitäten mit einem Show-Programm. Zudem treten ein Luftballonkünstler und Magier auf – und natürlich auch der Nikolaus samt Geschenkesack. Los geht’s um 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr.

> Ein Liedgottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Das Motto lautet "Nun komm der Heiden Heiland". Geleitet wird der Gottesdienst von Pfarrer Martin Mautner. Für Musik sorgen der evangelische Posaunenchor sowie Mathis Berg an der Orgel.

> Seine Weihnachtsaktion 2024 eröffnet der Bürgerbus am Samstag auf dem Bahnhofsplatz. Von 10 bis 13 Uhr werden bei Glühwein, Süßem und Salzigem Spenden für den Verein "Hilfe zur Selbsthilfe" gesammelt. Auch Bürgermeister David Faulhaber wird vor Ort sein.

> Das Angebot "Knallbonbon" bietet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag von 10 bis 12 Uhr im Martin-Luther-Haus an. Versprochen wird "ein lustiger Vormittag für alle kreativen Köpfe zwischen fünf und zehn Jahren". Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@evangelischejugend.org

> Zum Offenen Garten lädt das Wohnprojekt Feldwinkel am Sonntag um 15 Uhr in die Ortsstraße 4a nach Schwabenheim ein. Neben Informationen wird eine weihnachtliche Stimmung mit Lagerfeuer, Waffeln und Glühwein versprochen.

> Finissage feiert die Ausstellung "Farbe und Form" des Mikroweinguts "13 Reben" am Samstag. Von 12 bis 14 Uhr ist in der Friedrichstraße 9 letztmals die Ausstellung mit Bildern und Skulpturen von Christel Knappe und Dieter König zu sehen.

Eppelheim

> Ein weihnachtliches Konzert bietet der Sängerbund Germania am Samstag um 19 Uhr dar. In der Josephskirche lassen die Chöre "Joyful voices" und "Con brio" unter Begleitung von Kim Boyena am Keyboard sowie Siegfried Rack als Solist vorweihnachtliche Lieder erklingen.

> Einen Adventsbasar veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag. Vor der evangelischen Kirche und im Gemeindehaus gibt es von 10 bis 14 Uhr an Ständen weihnachtliche Köstlichkeiten, Handarbeiten und Geschenkideen – allesamt von Gruppen selbstgemacht. Der Erlös geht an Projekte der deutsch-lutherischen Gemeinde in Georgien.

> Zum Heidelberger Adventssingen mit adventlicher Chormusik und alpenländischen Volksliedern lädt der Sing- und Spielkreis Heidelberg am Sonntag um 18 Uhr in die Christkönigskirche. Neben Gesang spielt auch ein Streicher- und Blechbläserensemble auf.

Gaiberg

> Eine Spenden-, Beratungs- und Typisierungsaktion findet im Rahmen des Weihnachtsmarkts am Samstag ab 14 Uhr im Bürgersaal statt. Unter dem Motto "Leben schenken" rufen der Verein "blut e.V.", die Gemeindebücherei und Ex-Fußballprofi Rainer Scharinger als Schirmherr sowie viele weitere Unterstützer zum Mitmachen auf.

> Ein Weihnachtsmarkt findet am Samstag rund um Rathaus- und Schulhof statt. Los geht’s um 14 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel und dem Musikverein. Dann kommt gleich auch der Nikolaus mit Süßem vorbei. Um 15 Uhr erfolgt das Weihnachtssingen der Schulkinder auf dem Schulhof, um 15.30 Uhr Lieder des Kirchenchors, um 16.30 Uhr Weihnachtsmusik des Posaunenchors.

Dazwischen führt um 16 Uhr der Kindergarten Bergnest im Lesezimmer ein Theaterstück vor, ehe die "Choral Community" des MGV um 17 Uhr mit besinnlichen und modernen Weihnachtsliedern auf die Adventszeit einstimmt. Zudem gibt es von 15.30 bis 17.30 Uhr einen Flohmarkt der Schulkinder in der Schule, ab 15 Uhr einen Bücherflohmarkt in der Bücherei.

> Weihnachtsgeschenke für Menschen in Armut und ohne Obdach sammelt die Feuerwehr wieder in einer großen Aktion – unter anderem an diesem und dem darauffolgenden Samstag von 10 bis 13 Uhr auf dem Penny-Parkplatz. Dort werden beim Feuerwehrfahrzeug Päckchen mit Lebensmitteln und Hygienebedarf – keine Kühlware oder Verderbliches – entgegengenommen.

Besonders gerne auch "einen handschriftlichen, persönlichen Gruß". Darüber hinaus können Päckchen auch bei der Bäckerei Schneider in der Bammentaler Straße zu deren Öffnungszeiten abgegeben werden.

Heiligkreuzsteinach

> Zu einem Adventscafé laden mehrere örtliche Organisationen am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in den Bürgersaal ein. Es gibt Kaffee, Kuchen und Laugenstangen, Begegnungsmöglichkeiten für Jung und Alt sowie Geschichten, Lieder und eine Bastelecke. Eine Fahrdienst-Hotline ist unter Telefon 01 76 / 76 96 79 65 eingerichtet.

Leimen

> Weihnachtsmarkt feiert die Große Kreisstadt auf dem Georgi-Platz – samstags von 14 bis 21, sonntags von 11 bis 20 Uhr. Oberbürgermeister John Ehret eröffnet am Samstag um 14 Uhr am Brunnen mit Untermalung des Posaunenchors den Markt mit 17 Ständen. Es folgen Auftritte der Kinderchöre von Musikschule und Elisabeth-Ding-Kindergarten, ehe ab 17.30 Uhr die Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen weihnachtliche Musik aufspielt.

Im Laufe des Tages wird auch der Nikolaus samt Helfer und Geschenke erwartet. Sonntags folgen um 15 Uhr der Chor der Turmschule Leimen, um 16 Uhr die Schulband-AG der Otto-Graf-Realschule Leimen und um 17.15 Uhr tritt der Verein "Herzensmensch Rhein-Neckar" e.V. mit Raffaele und seiner Band Flugrost auf.

> Ihr Adventsfenster öffnen die Basteldamen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Samstag um 17 Uhr. Bei der Begegnungsstätte in der Turmgasse werden bei Glühwein, Punsch und Christstollen gemeinsam weihnachtliche Lieder angestimmt. Auch Deko und Karten werden feilgeboten, der Erlös geht an die Leimener Tafel.

Lobbach

> "Advent im Kloster" wird am Sonntag um 18 Uhr in der Klosterkirche Lobenfeld gefeiert. Mitwirkende sind der Posaunenchor Lobenfeld, die evangelische Chorgemeinschaft Waldwimmersbach/Lobenfeld, der katholische Kirchenchor Lobenfeld sowie der Gospelchor "Gospel and more". Die Feierstunde kommt den Aktionen "Brot für die Welt" und "Misereor" zugute. Im Anschluss wird zu Glühwein und Punsch in den Langhaussaal eingeladen.

> Ihre Königsfeier begehen die Sportschützen Waldwimmersbach am Samstag um 19 Uhr. Sie findet im Gasthaus Odenwalstuben in Haag statt und umfasst neben der Kür der Schützenkönige Ehrungen.

Mauer

> Eine Nikolausrallye veranstaltet die örtliche DLRG am Samstag mit Treffpunkt um 12.30 Uhr am DLRG-Raum gegenüber des Hallenbads in der Kirchenstraße. Von dort geht es in Gruppen auf Spurensuche samt Rätselaufgaben durch den Ort, ehe im Anschluss im DLRG-Raum Geschenke vom Nikolaus und Waffeln warten.

> Zum Konzert lädt der "Mauermer Gsangsverei" (MGV) Frohsinn am Samstag in die Sport- und Kulturhalle. Das Jahreskonzert unter Gesamtleitung von Tim Fuhrmann steht unter dem Motto "Auf das was da noch kommt – Greif nach Deinem Glück". Los geht’s um 19 Uhr, Einlass ist bei freiem Eintritt ab 18 Uhr, Spenden sind erbeten.

> Seine Königsfeier begeht der Schützenverein am Samstag um 19 Uhr in seinem Schützenhaus im Meckesheimer Weg 1. Neben Ehrungen warten auf Besucher eine Tombola, die Proklamation des Schützenkönigs sowie ein Buffet.

Meckesheim

> Das Repaircafé Kaputto bietet seine Hilfsdienste am Samstag von 10 bis 13 Uhr an. In der Friedrichstraße 27 gibt es Hilfe bei der Reparatur an Fahrrädern, Kleingeräten und anderen Dingen.

> Der Meckesheimer Adventsmarkt lädt nach dem ersten Tag am heutigen Freitag auch am Samstag ins Ortszentrum ein. Von 16 bis 23 Uhr gibt es in 17 Hütten sowie in den Geschäften entlang der Friedrichstraße zwischen Rathaus und Kreisel Angebote zum Bummeln und Verkosten. Um 17 Uhr tritt der evangelische Posaunenchor auf, um 17.30 Uhr schaut der Nikolaus am Stand des Meckser Kerwevereins vorbei.

> Die "Alte Schulstube" ist am Sonntag für die Öffentlichkeit zugänglich. Von 14 bis 17 Uhr können Interessierte das dortige Schulmuseum besuchen, in dem sich viel um den Schulmeister, Autor und Geschichtenerzähler Ottfried Preußler drehen wird.

> Seine Adventsfeier richtet der Ortsverband des VdK am Samstag um 14 Uhr aus. Mitglieder und Freunde erwarten im Gasthaus Lamm neben weihnachtlicher Stimmung Ehrungen und Verpflegung.

Neckargemünd

> Ein Adventskonzert mit der Dilsberger Kantorei findet am Sonntag um 17 Uhr in der katholischen Kirche Neckargemünd am Marktplatz statt. Am Samstag um 19 Uhr ist das Programm in der evangelischen Stadtkirche in Ladenburg zu hören. Als Instrumentalsolist ist in diesem Jahr Benjamin Gerny (Posaune) zu hören, der sowohl in der Klassik wie auch im Jazz zu Hause ist.

Gemeinsam mit Markus Karch am Piano bereichert der Posaunist das Programm mit Musik aus "beiden Welten": So steht etwa Marcellos Barocksonate in F neben der Jazz-Komposition "Blekinge" von Jan Lundgren. Das von Markus Karch als "Blues mit Chor" konzipierte Adventslied "Es kommt ein Schiff geladen" bietet Raum für Improvisationen.

Die Dilsberger Kantorei singt bekannte Adventsmelodien sowie thematisch passende Chorsätze. Dies alles steht unter dem Motto "Lichtblicke".

> Der Mückenlocher Weihnachtsmarkt steigt am Wochenende auf dem Dorfplatz beim Rathaus. Samstags von 15 bis 23 sowie sonntags von 12 bis 18 Uhr bieten dort die örtlichen Vereine Speis’ und Trank an. Um 17 Uhr am Samstag eröffnen Bürgermeister Jan Peter Seidel, Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser und "Die Mückenlocher" den Markt offiziell. Um 19 Uhr spielt die Band "Christmas Rock" der Orchesterschule Neckartal.

Sonntags gibt es ab 13 Uhr im Sitzungssaal des Ortschaftsrates Kaffee und Kuchen, um 16.30 Uhr treten Jungen und Mädchen des evangelischen Kindergartens auf, ehe bei Eintritt der Dunkelheit der Besuch des Nikolauses ansteht.

> Auf einen Modellbahn-Tag dürfen sich Modellbahn-Fans, Familien, Kinder und alle Neugierigen am Sonntag in der Villa Menzer freuen. Von 11 bis 18 Uhr locken Schau- und Mitmach-Bahnen, eine Modellbahn-Werkstatt, eine Kauf- und Tausch-Börse sowie Kaffee und Kuchen. Veranstalter ist der Verein Villa Menzer.

> Sein Nikolausturnen veranstaltet der TV 1876 Neckargemünd am Sonntag in der Münzenbachhalle am Schulzentrum. Rund 100 Nachwuchsturnerinnen und -turner von der Eltern-Kind- bis zur Fördergruppe und der Rhönradsparte führen ab 15 Uhr ihre Übungen auf.

> Einen Adventsverkauf veranstaltet der Perukreis Dilsberg-Mückenloch am Samstag und Sonntag im Bannholzweg 38. Jeweils zwischen 11 und 17 Uhr werden dort etwa Tannengestecke und Mistelzweige, Handgestricktes und Gebackenes ebenso wie Marmeladen und Liköre verkauft. Der Erlös geht an das Partnerdorf Motil sowie an ein Kinderheim und Schulen in Peru.

> Die Vernissage der Ausstellung "Kunst-Pflege" feiert die Künstlergruppe "We Art Rhein-Neckar" am Sonntag im Sonnen-Quartier. Um 11 Uhr erwartet Besucher in der Kurpfalzstraße 24 im dortigen Café Stella "eine fröhliche Bilderwelt, die den grauen Winter belebt".

> Zweige und Selbstgemachtes für den guten Zweck gibt es am Samstag auf dem Wochenmarkt. Hier verkauft der Lions Club Neckargemünd auf dem Marktplatz von 8 bis 13 Uhr Misteln, die Erlöse gehen an soziale und kulturelle Zwecke wie Tafel und Musikschule. Ebenfalls einen Stand auf Wochenmarkt präsentiert der Hort der Grundschule, der Selbstgemachtes wie Plätzchen und Adventsbasteleien anbietet.

> Weihnachtsmarkt wird in Waldhilsbach am Samstag auf dem Schulhof gefeiert. Vereine und Feuerwehr bieten von 14 bis 20 Uhr Herzhaftes, Süßes und Flüssiges. In der Grundschule gibt es von 14.30 bis 16.30 Uhr ein Adventscafé sowie Mitmachaktionen und ein Märchenzimmer samt -erzählerin für Kinder.

Der Gesangverein "Liederkranz" verköstigt im angrenzenden Sängerheim, im Bürgerkeller gibt es Stände mit Wolle, Honig, Seife und Kosmetika. Um 17 Uhr stimmen die Dorfmusikanten die Besucher auf Weihnachten ein, Grundschulkinder singen und sagen Gedichte auf – und der Nikolaus bringt Süßes.

Neckarsteinach

> Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen wird als Adventsauftakt in der Altstadt gefeiert. In Kirchenstraße, Bliggergasse und dem evangelischen Kirchhof warten auf die Besucher Weihnachtsbeleuchtung und Stände, die samstags von 15 bis 21 und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet sind. Bürgermeister Lutz Spitzner, Vierburgenkönigin Lucy I. und Burgfräulein Chiara eröffnen um 15 Uhr den Markt auf der Bühne oberhalb des Kirchenbrunnens.

Neckarsteinacher Chöre und Musikgruppen sorgen über das Wochenende für musikalische Umrahmung und festliche Stimmung. An den Ständen gibt es eine Fülle an kunsthandwerklichen und kulinarischen Angeboten, zudem ein Kinderkarussell, Bastelangebot und einen Kunstworkshop mit Reiko Ishihara im Rathaus: Dieser findet samstags von 16 bis 18, sonntags von 15 bis 17 Uhr statt.

Sonntags um 15.30 Uhr lädt zudem der CDU-Ortsverband zum Treff mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Meister um 15.30 Uhr in den Rosensaal des Bürgerhauses zum Schwanen, Rosensaal.

Nußloch

> Der Benzenickel-Bazar setzt sich nach der Eröffnung am heutigen Freitag am Samstag um 15 Uhr mit dem Verkauf fort. Ab 16 Uhr spielt der Musikzug des KCN, um 17 Uhr hat sich der Benzenickel angekündigt. Ab 19.15 Uhr spielen "Who cares" bis zum Marktende um 22 Uhr. Am Sonntag geht es bereits um 11.15 Uhr mit dem Verkauf los.

Parallel dazu tritt der evangelische Posaunenchor auf. Um 14.30 Uhr übernimmt dann der Musikverein Feuerwehrkapelle das musikalische Zepter. Um 15.45 Uhr hat die Tanzschule Krauss einen Auftritt, ehe um 16.20 Uhr "Clou" folgt. Um 17 Uhr kommt erneut der Benzenickel und um 18 Uhr gibt es eine große Nieten-Verlosung. Der Markt endet um 19 Uhr.

> Ein Kaffee-Nachmittag im Haus Rheinblick findet am Sonntag statt. In der Cafeteria des Hauses dürfen sich Besucher in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr auf nette Gespräche bei Kaffee und Kuchen freuen.

> Zum Choralblasen am ersten Advent lädt der Posaunenchor Nußloch am Sonntag an verschiedene Orte. Los geht’s bereits um 8.30 Uhr in Maisbach. Um 9 Uhr sind die Bläserinnen und Bläser in der Massengasse, Ecke Mühlstraße, um 9.15 Uhr in der Massengasse, Ecke Kurpfalzstraße, um 9.45 Uhr in der Heidelberger Straße, um 10 Uhr in der Loppengasse, Höhe Wasserhochbehälter, um 10.30 Uhr in der Dreikönigstraße, Ecke Schillerstraße, und um 11 Uhr zum Abschluss auf dem Lindenplatz beim Benzenickelbazar. Die Uhrzeiten sind als ungefähre Angaben zu verstehen.

> "Vorlesen im Stall" heißt es am Samstag um 16 Uhr im Ziegenkäsehof. Dorothea Kuhn-Bender liest dort "das Weihnachtszicklein" der Heidelberger Autorin Geraldine Elschner vor – eine Geschichte für Kindergarten- und Grundschulkinder. Der offene Hofladen und die Ziegen freuen sich über Besuch.

> Adventsgeschichten gibt es am Samstag von 18 bis 19 Uhr in der evangelischen Kirche zu hören. Die Lesung mit Pfarrerin Gerda Motzkus richtet sich an Eltern und ihre Kinder. Sie wird ergänzt durch eine Kantate des kleinen Chors der Musikschule mit Vier- bis Neunjährigen.

Sandhausen

> Einen musikalischen Baustellen-Gottesdienst veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Christuskirche. Es schließt sich ein Kirchencafé an.

> Den "Räuber Hotzenplotz" führt die Sandhäuser Bühne nach ihren Aufführungen beim Bühnensommer am Wochenende gleich dreimal in der Gemeindebibliothek auf. Alle Veranstaltungen – samstags um 18 Uhr sowie sonntags um 11 und 16 Uhr – sind bereits ausverkauft.

Schönau

> Sein 120. Jubiläum feiert der evangelische Kirchenchor Altneudorf am Samstag. Gleichzeitig ist Ernst Kratzert seit 50 Jahren als Chorleiter aktiv. Anlässlich dieses Doppeljubiläums wird um 16.30 Uhr in die evangelische Kirche nach Altneudorf eingeladen. Auf dem Programm stehen eine musikalische Reise durch das Kirchenjahr mit zahlreichen Liedbeiträgen, Orgelspiele, Ehrungen und Grußworte.

> Irish Folk im Gewölbe gibt es am Samstag um 19.30 Uhr in der Bärenhöhle zu hören. Auf Einladung der Kulturbrücke spielen im ICC Pfälzer Hof im Ringmauerweg "The Green Shamrock" mit Fiddle, Uilleann Pipes und weiteren typisch irischen Instrumenten. Zu hören sind rasante Instrumentalstücke, gefühlvolle Balladen sowie Trink- und Freiheitslieder.

> Eine Abendführung durch die Altstadt oder die Hühnerfautei bietet der Verein "Alt-Schönau" am Samstag um 19 Uhr an. Bei dem vorweihnachtlichen Rundgang werden unter anderem die Sehenswürdigkeiten der ehemaligen Zisterzienserabtei angesteuert – alternativ geht es durch das Museum Hühnerfautei. Treffpunkt für beide Führungen ist der Marktplatz, eine Anmeldung ist noch am heutigen Freitag möglich unter Telefon 06228/434. Danach gibt es Glühwein und Gebäck vor dem Museum.

Spechbach

> Zum ersten Vorweihnachts-Café lädt das Bündnis Zukunft Spechbach (BZS) am Samstag ins katholische Pfarrzentrum ein. Um 14 Uhr wird in der Hauptstraße 27 unter anderem Kuchen verkauft – der Erlös geht vollumfänglich an Spechbacher Kindergarten, Grundschule und Kernzeit.

> Das Weihnachtsdorf findet am Samstag auf dem Rathausplatz statt. Um 16 Uhr eröffnet der Schulchor mit Weihnachtsliedern. Zahlreiche Stände von Vereinen, Organisationen und Privaten locken mit "kulinarischen Köstlichkeiten sowie handgefertigtem Kunsthandwerk".

Wiesenbach

> Ein Adventsbazar geht am Sonntag in der Biddersbachhalle über die Bühne. Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde. Los geht’s um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst unter Beteiligung der "Wi-Ki-Kids" und des evangelischen Kirchenchors.

Anschließend gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie eine Tombola. Ab 13 Uhr treten folgende Protagonisten auf: die Jugendkapelle des Musikvereins, die "Töne Wiesenbachs", der Afrika-Chor um Francis Baffoe sowie das Kinderballett Pinter-Hofmann. Für Kinder locken eine Spielecke und ein Tischkicker. Gegen 15 Uhr kommt der Nikolaus.

Wilhelmsfeld

> Zum Weihnachtsmarkt laden die Wilhelmsfelder Vereine am Samstag und Sonntag rund um die evangelische Kirche ein. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr. Pfarrerin Irina Ebner eröffnet den Weihnachtsmarkt mit "Wort und Musik zum Advent" in der Kirche. Um 17 Uhr folgen Grußworte von Bürgermeister Tobias Dangel im Gemeindesaal. Ab 18 Uhr hat der MGV seinen Auftritt.

Nachdem das vorweihnachtliche Treiben gegen 21 Uhr endet, geht der Weihnachtsmarkt am Sonntag um 12 Uhr mit einem Familiengottesdienst in die zweite Runde. Ab 13 Uhr öffnet dann der Weihnachtsmarkt auch wieder seine Pforten. Für 15 Uhr haben die Schüler der Grundschule einen musikalischen Auftritt vorbereitet.

Um 16.30 Uhr stimmt der Posaunenchor auf den Nikolaus ein. Dieser wird gegen 17 Uhr in der Kirche erwartet. Für 19 Uhr ist das Ende des Wilhelmsfelder Weihnachtsmarkts angekündigt.