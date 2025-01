Region Heidelberg. (luw) Es ist das Wochenende der Rück- und Ausblicke: Zahlreiche Neujahrsempfänge finden am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Januar, statt. Doch auch darüber hinaus wird insbesondere an manchem kulturellen Highlight deutlich, dass das Heidelberger Umland langsam aus der Weihnachtsruhe erwacht. Soweit bekannt, eine Übersicht:

Bammental

> Einen Neujahrslauf veranstaltet der TV Bammental am Samstag. Ab 9.30 Uhr kann auf einer 5,5 Kilometer langen Strecke durch den Wald gewandert, gewalkt oder gejoggt werden. Startpunkt ist die TV-Halle; an diesem Tag eingenommene Spenden kommen der örtlichen Tafel zugute.

> Zum Neujahrsempfang lädt die Gemeinde am Sonntag in die Elsenzhalle ein. Es wird auf aktuelle Themen im Ort geblickt, gemeinsam mit dem Kulturring werden verdiente Persönlichkeiten und erfolgreiche Sportler geehrt, und es gibt eine musikalische Umrahmung samt Umtrunk. Los geht’s um 11.15 Uhr.

Dossenheim

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Sonntag ab 11.30 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Das Team der Sternsingeraktion wird für besonderes ehrenamtliches Engagement geehrt, zudem werden Blutspender gewürdigt. Für Musik sorgt die "Strada Montana Big Band".

> Zur Fackelfahrt laden die Feldbahnfreunde am Samstag ein. Zwischen 16 und 20 Uhr besteht die Möglichkeit, mit dem mit Fackeln ausgestatteten Personenzug durch den Steinbruch Leferenz zu fahren. Einstieg ist am Eingang zum Museumsbereich, Fahrkarten werden vor Ort verkauft. Angeboten werden zudem Glühwein, Kuchen und eine Feuerwanne zum Wärmen. Lichtinstallationen illuminieren derweil die Exponate des Freilichtmuseums. Bei Dauerregen wird die Veranstaltung verschoben; kurzfristig wird im Internet unter www.feldbahn-dossenheim.de.tl informiert.

Eppelheim

> Jubiläumstag hat die SG Poseidon Eppelheim anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens am Samstag. Ab 10 Uhr gibt es im Gisela-Mierke-Bad Mitmachübungen für Jung und Alt, ab 18 Uhr findet die offizielle Jubiläumsfeier in der Rudolf-Wild-Halle statt. Danach wird zur Abendparty ins Belcanto eingeladen.

> Das Neujahrskonzert der Musikschule Schwetzingen findet am Sonntag ab 17 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt. Das Sinfonieorchester, Ensembles und Lehrkräfte der Musikschule begrüßen das neue Jahr, der Eintritt ist frei.

Gaiberg

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Sonntag im Bürgerforum Altes Schulhaus statt. Los geht’s um 11 Uhr.

Leimen

> Das Repair-Café öffnet am Samstag von 14 bis 17 Uhr im Martin-Luther-Haus in St. Ilgen. Annahmeschluss ist um 16 Uhr.

Mauer

> Ihren Neujahrsempfang veranstaltet die Gemeinde am Sonntag in der Sport- und Kulturhalle. Ab 17 Uhr blickt Bürgermeister Heiko Braun auf 2024 zurück und auf das neue Jahr voraus, Ehrungen finden statt und junge Talente der Musikschule treten auf.

Meckesheim

> Zur Glühweinwanderung lädt der TSV Meckesheim am Sonntag ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatz. Der Ausklang findet dann mit Glühwein aus einem holzbefeuerten Kessel sowie Kinderpunsch und Schmalzbrot statt.

Neckargemünd

> "Flying High!" ist am Samstag ab 20 Uhr im E-Werk angesagt. Auf Einladung des Kulturvereins treten die zwei Gitarrenvirtuosen Alex Auer und Adax Dörsam auf. Auer ist laut Ankündigung bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo, Dörsam war auch schon Bandmitglied bei Lou Bega. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten gibt es im Internet unter https://eventfrog.de/ewerkngd und an der Abendkasse. Reservierungen sind auch möglich unter Telefon 0 62 23 / 48 80 24.

> Ein Peru-Gottesdienst mit Pfarrer Tibor Szeles findet am Sonntag ab 9.15 Uhr in der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk statt. Szeles hat viele Jahre in dem Andenstaat gearbeitet, ehe er in den vergangenen fünf Jahren in der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz aktiv war; künftig ist er wieder als Pfarrer in Peru tätig.

Neckarsteinach

> Der Neujahrsempfang der Stadt findet am Sonntag ab 15 Uhr im Bürgerhaus "Zum Schwanen" statt. Bürgermeister Lutz Spitzner kündigt an, dass der "Historische Blumenstrauß" verliehen wird, Verbundarchivar Marius Golgath einen Vortrag hält und die Musikschule Neckargemünd auftritt.

Nußloch

> Zur Winterfeier lädt der SPD-Ortsverein am Samstag ein. Verdiente Mitglieder werden geehrt und es einen Rück- sowie Ausblick. Zudem wird der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci erwartet. Los geht es um 19 Uhr im Restaurant "Halle 9" in der Kurpfalzstraße 75.

Sandhausen

> Der Neujahrsempfang des CDU-Gemeindeverbands findet am Sonntag ab 15.30 Uhr in der Alten Synagoge statt. Zu Gast ist der christdemokratische Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt, er redet zum Thema "Wie geht es nach der Ampel weiter?"

Schönau

> Zum Schlachtfest lädt der SV 02 Altneudorf am Samstag ein. Einlass in die Sporthalle Altneudorf ist ab 11.30 Uhr, ab 12 Uhr gibt es dann Schlachtplatte, Buffet und Getränke. Bestellungen können in diesem Jahr nicht angenommen werden, wie der Verein mitteilt.

> Theater, Gesang und mehr gibt‘s bei der Winterfeier des MGV Singverein "Freiheit" am Samstag in der Stadthalle. Ab 19.30 Uhr gestalten Gemischter Chor sowie Frauen- und Männerchor unter der Leitung von Thomas Wind den ersten Teil des Programms. Zwischen den Chorvorträgen sind Ehrungen vorgesehen. Danach führt die Theatergruppe den Einakter "Club der einsamen Herzen" auf. Im letzten Teil des Programms sind chorische und solistische Beiträge unter dem Motto "Singen macht Freu(n)de" vorgesehen. Zudem gibt es wieder die traditionelle Tombola, als Hauptpreise winken unter anderem ein Fahrrad und ein Gutschein für einen Fernseher.

> Seine Winterfeier veranstaltet der CDU-Stadtverband am Sonntag ab 14 Uhr im Franz-Junius-Haus der evangelischen Kirche. Als Gäste werden Nicole Razavi, baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, der Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt und der Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte (alle CDU) angekündigt.

Wiesenbach

> "Der Geist im Rathaus" erwacht nach der Premiere am Freitag auch am Samstag in der Biddersbachhalle. Dort führt die Theatergruppe Lambefiewa jeweils um 20 Uhr die Komödie von Hans Schimmel, in der eine neue Bürgermeisterin die Gemeinde mit den Nachbarort fusionieren und so endlich Oberbürgermeisterin werden will. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Gemüse Toker in Wiesenbach und Amons Hofladen in Mauer, Einlass ist jeweils um 18.45 Uhr.

> Die Gemeinschaftsausstellung der Künstlergruppe Wiesenbach ist nach der Eröffnung am Freitag auch am Samstag und Sonntag im Foyer der Biddersbachhalle zu sehen. Am Samstag von 18 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr sind Werke ausgestellt, die im Rahmen des Kreativwettbewerbs "aus der Natur" eingereicht wurden. Zudem werden am Sonntag um 15 Uhr die Gewinner geehrt, und es gibt einen Sektempfang.

Wilhelmsfeld

> "Herby’s World – Weihnachtslieder aus aller Welt" lautet der Titel eines außergewöhnlichen Konzerts, zu dem die Wilhelmsfelder Kirchen- und Kammermusik am Sonntag in den Bürgersaal einlädt. Ab 17 Uhr spielt die Band "herbysworld" Weihnachts- und Winterlieder aus zwölf verschiedenen Ländern. Bandleader Herby Neumann hat in Südamerika Musik und Tanz studiert und bringt auch folkloristische Lieder und ungewöhnliche Instrumente aus Bolivien, Chile und Argentinien mit. Das Publikum darf bei einigen Songs aktiv mitsingen und mitswingen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird am Ausgang gebeten.