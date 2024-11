Region Heidelberg. (bmi) Märchen, Kleinkunst, Gospel, Indie-Pop, Filmgeschichte: Das alles und weit mehr kann man am Wochenende in der Region erleben. Was rund um Heidelberg abseits des Gedenkens zum Volkstrauertag am Samstag und Sonntag, 16. und 17. November, geboten ist, hat die RNZ – sofern bekannt – zusammengetragen.

Bammental

> Die Bammentaler Kleinkunstbühne erleben können Interessierte am Samstag im Multifunktionsgebäude im Schulzentrum. Die Veranstaltung der Awo (Arbeiterwohlfahrt) beginnt um 19 Uhr mit Auftritten der Bammentaler Kabarettgruppe No Name sowie von Andrea van Bebber und Band. Sprach-Künstlerinnen aus Wiesenbach und Marburg tragen Poetry-Texte vor, der Bammentaler Sing-Musizierkreis tritt auf und die Kreativgruppe "AllerHand" stellt ihre Werke vor. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, und die Einnahmen des Abends gehen an die Neckargemünder Tafel.

> Das Feuerwehrhaus präsentieren die Floriansjünger am Samstag von 11 bis 16 Uhr. Dann heißt es in der Industriestraße 11 "Tag des offenen Feuerwehrhauses", bei dem die Räumlichkeiten und Aktivitäten präsentiert werden und jedermann einen Spreizer ausprobieren kann.

> Ein Gospelkonzert mit "Spirit of Joy" gibt es am Samstag in der katholischen Kirche St. Dionys zu hören. Dort tritt um 18 Uhr der A-cappella-Chor unter dem Motto "Don’t worry about tomorrow" bei freiem Eintritt auf.

> Sein Herbstkonzert veranstaltet der Akkordeon-Club Bammental, am Sonntag in der TV-Halle. Zusammen mit Gästen führt er um 17 Uhr Werke wie "An der schönen blauen Donau", die "Titus Ouvertüre" oder "Glenn Miller Story" auf. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Buchhandlung Staiger und dem Gartenzentrum Scheid.

Dossenheim

> "Dossenheim schwitzt und schwimmt" heißt es am Samstagabend. Dann findet von 20 bis 1 Uhr die lange Saunanacht des Saunavereins statt. Besucher erwarten dort exotische Aufgüsse in den verschiedenen Saunen, Badespaß im illuminierten Hallenbad sowie die Möglichkeit des Buchens von Thai-Massagen. Karten gibt es vor Ort, mehr Infos unter Telefon 06221/8673846.

> Ein Schülervorspiel veranstaltet die Musikschule am Samstag in der Museumsscheuer. Den Anfang machen um 13 Uhr die Musizierenden mit Block- und Querflöten, dann folgen bis etwa 16.30 Uhr Gitarren-, Violinen-, Cello- und Klavierschüler.

> Öffnungstag heißt es wie jeden dritten Sonntag auch dieses Wochenende im Heimatmuseum. Von 14 bis 17 Uhr ist in der Rathausstraße 47 die Ausstellung zur Ortsgeschichte zu erleben.

> Abendmusik gibt es am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche zu hören. Hier führen der evangelische Posaunenchor und die Kleine Kurpfälzische Kantorei unter Leitung von Stefan Hübsch und Klaus Hessenauer Werke von Schein, Vulpius, Bach und weiteren Komponisten auf. Jan-Luca Lentz spielt bei freiem Eintritt auf der Orgel.

Eppelheim

> Den Rathaussturm miterleben können alle Narren wie weitere Interessierte am Samstag um 11.11 Uhr. Dann will sich der Eppelheimer Carneval Club (ECC) mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann und weiteren Rathausmitarbeitern eine symbolische "Schlacht" um den Rathausschlüssel liefern. Im Anschluss gibt es einen Umtrunk und Snacks für alle.

Leimen

> Der Martinszug für die Kernstadt findet am Samstag statt. Die Aufstellung erfolgt in der Tinqueux-Allee zwischen Freibadparkplatz und Otto-Graf-Realschule. Von dort ziehen um 18 Uhr Sankt Martin mit rotem Mantel und Pferd gefolgt von Jugendfeuerwehr samt Fackeln die Stadt- und Feuerwehrkapelle und die Kindern samt Begleitern über Weidweg, Hirtenwiesen-, Nußlocher und Rathausstraße zum Neuen Rathaus.

Hier geben die Gemeinderäte Martinsmännchen aus, ehe Stadt und Gesamtelternbeirat für Kinder in Kindertageseinrichtungen auf dem "Krone- Schulhof" zum Verweilen einladen: Bei kalten und warmen Getränken sowie Speisen unterhalten eine Drehorgel, die Kinder des Cha-Cha-Clubs mit einen Lichtertanz sowie Musiker der Turmschule mit Liedern samt instrumentaler Begleitung.

> Gesang und Ehrungen begleiten den Gottesdienst am Sonntag in der St. Ilgener Kirche St. Aegidius. Dieser beginnt um 10.30 Uhr.

> Ein Schülerkonzert der Musikschule ist am Sonntag um 17 Uhr im Rosensaal des Bürgerhauses am alten Stadttor zu erleben. Es treten Musiker der Gesangs-, Gitarren-, Streicher-, Klavier- und Querflötenklassen bei freiem Eintritt auf. Der Elternbeirat der Musikschule bewirtet.

Lobbach

> Zum Kuchenverkauf im Pfarrhaus Waldwimmersbach bittet die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag. Ab 13 Uhr gibt es süße Köstlichkeiten in der Hauptstraße 48.

> Ein ökumenischer Kindergottesdienst findet am Sonntag im Pfarrhaus Waldwimmersbach statt. Dazu bittet die evangelische Kirchengemeinde um 10 Uhr. Ab 13 Uhr gibt es süße Köstlichkeiten in der Hauptstraße 48.

Mauer

> "1001 Nacht" heißt es am Samstag in der Sport- und Kulturhalle. Hier findet ab 17 Uhr eine Turn- und Tanzshow des örtlichen Turnvereins (TV) statt. Einlass ist bei freiem Eintritt ab 16.30 Uhr, ab 20 Uhr legt DJane Felisa Luutner zur "After-Show-Party" auf.

> Ihren Abendgottesdienst zum Frauensonntag veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde bereits am Samstag. Um 18 Uhr heißt das Motto in der Christuskirche "Sorgt euch nicht! Wer dann?".

> Sein Königsschießen hält der Schützenverein am Samstag um 17.30 Uhr ab. Im Schützenhaus im Meckesheimer Weg 1 wird dabei auch ein Wellfleischessen und ein "All you can eat" mit weiteren Fleischspezialitäten für jedermann angeboten.

Meckesheim

> Ein Festgottesdienst zum Patrozinium findet am Samstag in der Kirche St. Martin statt. Um 18 Uhr gibt es auch Gesang des katholischen Kirchenchors.

Neckargemünd

> Deutschen Indie-Pop zu hören gibt es am Samstag im Alten E-Werk. Dort tritt um 20 Uhr die Band "Used" auf. Die Zwillingsbrüder Marco und Dario Klein aus Hockenheim stehen laut Ankündigung für ",British Pop’, der an die Anfänge der Beat­les erinner. Sie bieten energetischen Rock’n Roll bis zu träumerischen akustischen Balladen. Einlass ist bereits um 19 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse, unter Telefon 0 62 23 / 48 80 24 oder im Internet unter www.neckargemuend-shop.de

> Obstbäume schneiden lernen können Interessierte am Samstag im Naturschutzgebiet Kleingemünd. Dort organisiert der Obst- und Gartenbauverein einen entsprechenden kostenlosen Kurs unter Anleitung eines erfahrenen Gärtners. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der JET-Tankstelle am Ortsausgang. Für Astscheren und Handschuhe ist gesorgt. Eine Anmeldung ist erwünscht per E-Mail an ogv.neckargemuend@gmail.com

> "Apfelsaft mit Herz" heißt es am Samstag auf dem Wochenmarkt in der Altstadt. Von 8 bis 13 Uhr gibt es neben den üblichen Ständen auf dem Marktplatz selbst produzierten Apfelsaft der Kinder vom katholischen Kindergarten St. Ulrich, zudem weihnachtliche Dekorationen, Kränze und Gelee. Mit dem Erlös will der Kindergarten seinen Hof umgestalten.

> Das Reparaturcafé in Waldhilsbach öffnet am Samstag und unterstützt dabei, kaputten Dingen wieder Leben einzuhauchen. "Hosch was zu repariere" heißt es ab 10 Uhr im Bürgerkeller in der Schulstraße 8.

> Das Dilsberger Barock-Ensemble konzertiert am Samstag in der evangelischen Kirche Dilsberg, Vor dem Tor 1. Um 19 Uhr erklingen unter dem Motto "Musiker aus alter Zeit leben fort in ihren Werken" Fanfaren von Jean-Baptiste Lully, Dietrich Buxtehude, Bach und Händel. Zu hören sind auch Blockflötenkompositionen mit Cembalobegleitung. Eintritt frei, Spenden willkommen für den evangelischen Förderverein, der nach Konzertende Sekt ausschenkt.

> Ein Klangraumkonzert gibt es am Sonntag um 18 Uhr in der Arche zu hören. Dort tritt die "Cello-Band" mit Musik von Klassik über Moderne bis zu Tanz- und Filmmusik auf. Der Eintritt ist frei.

Neckarsteinach

> Eine "Packparty" findet am Samstag im Martin-Luther-Haus statt. Hierzu lädt die evangelische Kirchengemeinde ein, die sich wieder an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" beteiligt. Hierbei sollen bedürftige Kinder zum Fest der Feste mit einer Überraschung beschert werden – und dafür werden von 12 bis 14 Uhr Spenden entgegen genommen, ehe danach bis 16 Uhr die Päckchen gepackt werden.

Nußloch

> "Melodien der Filmgeschichte" werden am Samstag in der Festhalle aufgeführt. Dort veranstaltet der Musikverein Feuerwehrkapelle 1875 um 18 Uhr sein Jahreskonzert. Es spielen die Gesamtkapelle unter Leitung von Luca Rodrigues und die Jugendkapelle Nußloch/ Sandhausen unter Leitung von Torsten Müller und Jutta Wosch auf – und damit Musiker im Alter von acht bis 85 Jahren. Einlass ist ab 17 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse und vergünstigt im Vorverkauf bei der Metzgerei Neff-Neubauer in der Massengasse und "Bike Technik" in der Hauptstraße.

> Sein Herbstkonzert veranstaltet das Kammerorchester am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Unter Leitung von Timo Jouko Herrmann werden dort unter anderem Werke von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart, Michael Haydn und Joseph Weigl aufgeführt. Thomas Crome spielt Alphorn und Horn.

Sandhausen

> Chormusik mit "Soundhouse" gibt es am Samstag in der Festhalle. Der Sandhäuser Chor tritt dort um 19 Uhr – Einlass ab 18 Uhr – unter dem Motto "Let us entertain you" auf. Das Konzert ist ausverkauft.

> Seinen Tauschtag veranstaltet der Briefmarken- und Münzentauschring Sandhausen am Sonntag. Von 9 bis 12 Uhr werden interessierte Sammler und Gäste freudig erwartet im Alten Feuerwehrhaus, Hauptstraße 141.

Schönau

> Herbstfest feiert der CDU-Stadtverband am Samstag im Schützenhaus. Um 18 Uhr gibt es dabei eine Einführung auf dem Schießstand, danach werden die Schützenkönige gekürt und es wird gemeinsam gegessen.

> Eine Sanierungsschau im Steinachtal gibt es am Samstag in Schönau zu erleben. Von 10 bis 17 Uhr stellen sich dabei in der Stadthalle unter anderem lokale Handwerker und die Kliba vor; es gibt Infos zu Sanierungs- und Finanzierungsmöglichkeiten, Bastel- und Experimentierangebote für Kinder. Im Bürgerhaus am Marktplatz gibt es zudem zwei Vorträge: Um 11.30 Uhr spricht Jens Neumann über "Heizen mit Klimasplit-Anlagen, um 15 Uhr Amany von Oehsen (BUND) über Wärmepumpen.

> Sein Schaulaufen veranstaltet der Rad- und Motorsportverein Altneudorf am Wochenende in der Sporthalle Altneudorf. "Hüter der Kindheit" lautet das Motto der Veranstaltungen am Samstag um 18.30 und am Sonntag um 16 Uhr.

> Eine Märchenwanderung für Jung und Alt führt die Odenwälder Trachtengruppe "Steinachtal" am Sonntag durch. Versprochen wird eine "magische Reise durch den Stadtkern" mit Geschichten von Rotkäppchen, Däumeling und mehr. Treffpunkt hierfür ist um 15 Uhr an der Rathaustreppe, für Verpflegung gesorgt.

> Die Reihe "Livemusik im Schaufenster" geht am Sonntag auf Tour nach Heddesbach. Dort zu hören gibt es in der evangelischen Peterskirche um 17 Uhr in Zusammenarbeit mit "Konzerte am Neckar" Harfe, Gesang und Percussion mit Sigrid Haselmann und Mino Leon Boussios.