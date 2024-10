Region Heidelberg. (lew) Tierische Erlebnisse, traditionelle Feste, historische Fahrzeuge – und natürlich viel Kultur: So lässt sich das kommende Wochenende rund um Heidelberg zusammenfassen. Die RNZ gibt, soweit bekannt, einen Überblick über das Freizeitangebot am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober:

Bammental

> Eine Vogelausstellung veranstaltet der Verein der Vogelfreunde am Samstag und Sonntag. Im Vogelheim im Heldenweg 25 erwartet die Besucher neben gutbürgerlicher Küche auch eine Tombola. Am Samstag öffnet die Ausstellung von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

> Das Heimatmuseum hat am Samstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Das Motto lautet dieses Mal "Gruselige Öffnung vor Halloween".

Dossenheim

> Zu m öffentlichen Saloon-Abend lädt der Verein Lakota Trading Post am Samstag ein. Der Saloon hat ab 18 Uhr geöffnet. Es gibt Live-Musik. Der Eintritt ist frei.

> Ein Liedgottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Geleitet wird der Gottesdienst von Schuldekanin Sabine Bayreuther. Pius Hofacker begleitet an der Orgel. Der Titel des Gottesdienstes lautet "Ich steh’ vor Dir mit leeren Händen, Herr".

Eppelheim

> Die Ur-Aufführung des "Te Deum" der Komponistin Bettina M. Bene aus Mannheim gibt es am Sonntag um 18 Uhr in der Josephskirche. Die Veranstaltung findet im Rahmen der ökumenischen Konzertreihe "Musik in der Josephskirche" statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

> Auf ein One-Woman-Comedy-Theaterstück dürfen sich die Besucher am Sonntag um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle freuen. Marie Lumpp präsentiert das Stück "Mama ohne Plan". Die Schauspielerin und Sängerin spielt, singt und schimpft in atemberaubender Offenheit über die Achterbahn der Mutterschaft und springt dabei rasant durch 13 verschiedene Rollen. Tickets gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0 62 21 / 79 44 02 oder 0 62 21 / 79 44 06. Des Weiteren kann man Karten online bestellen unter eppelheim.reservix.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Gaiberg

> Ein Karaoke-Bar-Abend findet am Samstag im Clubhaus des SC Gaiberg statt. Los geht’s um 19 Uhr.

> Zum Seniorennachmittag lädt die Gemeinde am Sonntag in die TSV-Halle. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr.

Heiligkreuzsteinach

> Zur Hilsemer Kerwe lädt die Hilsemer Dorfgemeinschaft am Samstag und Sonntag in den Ortsteil Hilsenhain ein. Am Samstag ab 20 Uhr steht eine Kerwedisco im Dorfgemeinschaftshaus mit DJ Haddl auf dem Programm. Zudem werden Besuchern "die besten Drinks im vorderen Odenwald" versprochen. Am Sonntag startet das Kerwetreiben ab 11 Uhr auf dem Dorfplatz. Es gibt eine Reitschule, ein Bungee-Trampolin, Kerwekuchen, Fassbier und Verpflegung aus der Küche. Um 15 Uhr ziehen die Kerweborscht ein, anschließend darf man sich auf die Predigt mit Kerwepfarrer Jakob und seinem Mundschenk Tim freuen. Musikalisch begleitet wird die Kerwe von der Hilsemer Kerwemusik und vom Musikverein Heiligkreuzsteinach.

> Lampenhainer Kerwe wird nach dem Start an diesem Freitag auch noch am Sonntag gefeiert: Der Kerweumzug mit dem Musikverein startet um 13.45 Uhr – Treffpunkt ist bei Willi Daub. Es wird die Kerwepredigt gehalten und es gibt Kaffee und Kuchen sowie Kürbissuppe. Abends wird die Kerwe eingegraben.

Leimen

> Ein Künstlerfrühstück wird am Sonntag von 11 bis 14 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung "Kontrast erleben" in der Alten Fabrik angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmenden werden gebeten, "eine kleine Frühstücksköstlichkeit" mitzubringen.

Lobbach

> Kerwe wird am Samstag und Sonntag rund um Maienbachhalle und Sportplatz in Lobenfeld gefeiert. Um 20 Uhr steigt am Samstag in der Maienbachhalle der Kerwerock bei der SG mit der Band "Realusion". Dazu locken Essen auf die Hand und ein Barbetrieb. Karten gibt es im Vorverkauf beim Café Montanari und beim Gasthaus Kloster in Lobenfeld, bei der Volksbank Neckartal in Waldwimmersbach sowie bei der Haargalerie in Spechbach. Am Sonntag um 13.30 Uhr startet der Kerweumzug durch Lobenfeld. Es folgt die Verlesung der Kerwepredigt vor der Maienbachhalle, anschließend gibt es eine große Tombola, Kaffee, Kuchen und Bewirtung in der Maienbachhalle durch die SG Lobenfeld sowie den Förderverein.

> Die Herbstrallye der Oldtimerfreunde Heidelberg hat am Sonntag die Manfred-Sauer-Stiftung als Start- und Zielpunkt. Hier gehen die 140 Fahrzeuge der Baujahre 2003 und weit älter ab 9 Uhr auf ihren Rundkurs inklusive Prüfungen. Ab 16 Uhr werden die Oldtimer dann wieder in Lobbach zurückerwartet und können dort auf den Parkplätzen rund um die Stiftung bestaunt werden.

Mauer

> Eine öffentliche Führung findet am Sonntag zum Menschen der Urzeit statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Vereins- und Informationszentrum im Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4. Geleitet wird die Führung von Sylvia Knörr. Es ist zugleich die letzte Sonntagsführung der Saison 2024. Die neue Saison startet am 6. April.

> Kerwe wird am Wochenende im Festzelt gefeiert. Schon vorher veranstaltet der Förderverein Rot-Weiß Viktoria eine besondere Gaudi: das Kuhfladen-Lotto auf dem Sportgelände zu Gunsten des Clubhausbaus. Beginn ist um 12 Uhr. Das Motto lautet "Wenn die Kuh auf das Feld mit deiner Losnummer macht, bist du ein Gewinner". Das Feld, auf dem die größte Fläche belegt ist, gewinnt. Felder können vorab bei Spielern der SG und bei den Vorstandsmitgliedern erworben werden. Am Samstagabend um 18 Uhr öffnet dann das beheizte Kerwezelt zur Kerweparty. Bis 19 Uhr ist der Eintritt frei. Ab 19 Uhr tritt zuerst der Lokalmatador "Mauers Finest" auf, bevor die Band "Cracked Fire" das musikalische Zepter übernimmt. Auf dem Schulhof kümmert sich am Samstag ab 18 Uhr der Schützenverein um das leibliche Wohl. Es gibt Schnitzel, Wurst mit Brötchen oder Pommes sowie Chicken Nuggets. Am Sonntag startet das Kerwe-Programm um 11 Uhr mit Festzeltbetrieb und um 11.30 Uhr mit leckerem Mittagstisch, ehe um 13.30 Uhr der Kerweumzug mit Start beim Bahndamm ansteht. Es folgt die Kerwepredigt und ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen in der Sport- und Musikhalle. Ein weiterer Höhepunkt ist der Fassanstich des Kerwebiers mit Bürgermeister Heiko Braun um 15.30 Uhr im Kerwezelt. Begleitet wird der Fassanstich vom Musikverein Mauer. Ab 16 Uhr folgt Live-Musik mit der Partyband "Die Mückenlocher". Ab 18 Uhr sind Abendessen und ein gemütlicher Ausklang vorgesehen.

Neckargemünd

> "Der letzte Sommer" heißt das Theaterstück von Neil Simon, das die "Kleine Bühne" unter anderem an diesem Wochenende im Gemeindezentrum Arche aufführt (vgl. S. 4). Die Vorstellung des 1997 am Broadway uraufgeführten Theaterstücks voller Melancholie, amüsanten Irrtümern, Liebschaften, Nostalgie und voller eindrücklicher Charaktere beginnt am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei "Schmitt & Hahn" in Neckargemünd oder per Mail an karten@kleinebuehne.info. Weitere Vorstellungen finden am 1., 2., 8. und 9. November statt.

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag von 9.30 bis 12 Uhr im Alten Rathaus. Ehrenamtliche Fachleute versuchen kostenlos, kaputten Gegenständen – vom Toaster bis zur Kleidung – wieder Leben einzuhauchen. Spenden sind willkommen.

> Der Perukreis Dilsberg/Mückenloch feiert am Sonntag um 9.15 Uhr seinen Jahresgottesdienst in der St. Bartholomäus-Kirche in Dilsberg. Anschließend werden am Ausgang der Kirche Kuchen und Marmelade zum Verkauf angeboten. Der Erlös dient den verschiedenen Projekten der Partnerschaft mit Peru.

> Eine Kleidersammlung für die kirchliche Stiftung Bethel findet am Samstag im Gemeindehaus Dilsberg im Bannholzweg 8 statt. Organisiert wird diese von der evangelischen Gemeinde. Abgeben kann man dort gut erhaltene Kleidung, Wäsche, paarweise gebündelte Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten – jeweils gut verpackt. Im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr bietet der Förderverein neuen Wein und Zwiebelkuchen an, solange der Vorrat reicht.

Nußloch

> Ein Chor-Feuerwerk mit Highlights aus Film, Rock und Pop gibt es am Samstag ab 19.30 Uhr in der Festhalle. Einlass und Bewirtung starten bereits um 18.30 Uhr. Mitwirkende sind der Projektchor 2.0 Nußloch 2024, Piccoletto Wiesental, die Show-Band sowie Markus Zepp. Das Motto des Abends lautet "The rhythm of life – Der Rhythmus des Lebens". Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei der Buchhandlung Jutta Kempf in der Hauptstraße 81 sowie bei allen Sängerinnen und Sängern des MGV Nußloch. Zuletzt gab es noch Restkarten, die an der Abendkasse erhältlich sein sollen.

> Eine Lokalschau veranstaltet der Kleintierzuchtverein C 315 am Samstag und Sonntag in der Kleintierzüchterhalle. Am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr sind Kaninchen, Hühner, Gänse und Tauben zu bestaunen. An kulinarischen Spezialitäten locken die begehrten Original Nußlocher halben Hähnchen nach eigener Rezeptur. Die Hähnchen gibt es auch zum Mitnehmen. An beiden Tagen werden zudem Kaffee und Kuchen angeboten.

> Ein herbstlicher Wald- und Wiesenputz findet am Samstag rund um Nußloch statt. Die Initiative "Nußloch intakt", unterstützt von der Gemeinde, lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung am großen Wald- und Wiesenputz ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bauhof. Der Abschluss ist gegen 12 Uhr vorgesehen. Dann gibt es auch Kaffee und Kuchen für die Helferinnen und Helfer.

> Zur "Kinderkirche" lädt die katholische Gemeinde am Samstag um 16 Uhr in die katholische Kirche ein. Das Thema des Tages lautet "Die heilige Elisabeth".

> Eine "Atem-Pause" möchte die evangelische Gemeinde am Samstag ab 17.40 Uhr mit einem etwas anderen Gottesdienst in der evangelischen Kirche gewähren. Ab 17.40 Uhr ist zunächst eine "stille Zeit" angedacht, ehe ab 18 Uhr der eigentliche Gottesdienst beginnt. Mit dabei sind Pfarrerin Gerda Motzkus, ihr Team und die Band. Das Thema des Tages lautet "Sinn und Sinnlichkeit".

Sandhausen

> Zu seinem Herbstfest lädt der Belcanto Frauenchor am Samstag ein. Das Fest startet um 11 Uhr im Festhallen-Restaurant. Es locken Kartoffelsuppe, Wienerle, herzhaftes Holzofenbrot, Kürbissuppe, Zwetschgenkuchen und eine Vielfalt an Marmeladen.

> Ein Vereinstauschtag des Briefmarken- und Münztauschrings findet am Sonntag statt. Sammlerinnen und Sammler sind von 9 bis 12 Uhr ins alte Feuerwehrhaus in der Hauptstraße 141 eingeladen.

Schönau

> Eine Halloween-Party für Kinder veranstalten der MGV Liederkranz und der Schönauer Jugendbeirat am Samstag. Los geht’s ab 14.30 Uhr im Sängerheim des Liederkranzes in der Rahmengartenstraße 12. Zum Abschluss soll es ab circa 17.30 Uhr eine Nachtwanderung ab dem Schönauer Rathaus geben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

> Ein Herbstkonzert wird am Sonntag um 18 Uhr in der Stadthalle geboten. Es musiziert der Musikverein Östringen und es singt Michelle Doberschek. Das Repertoire reicht von anspruchsvoller zeitgenössischer symphonischer Blasmusik bis zu aktueller Pop- und Filmmusik. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Spechbach

> Der TC Spechbach veranstaltet am Samstag seine Abschlussfeier im Tennisclub. Los geht es um 19 Uhr. Das Motto lautet "Bayerischer Abend". Entsprechende Tracht ist erwünscht.

> Eine Altpapiersammlung führt die Freiwillige Feuerwehr am Samstag durch. Wer etwas loszuwerden hat, wird gebeten, die Sammelware bis 9 Uhr gebündelt an den Straßenrand zu stellen.

Wilhelmsfeld

> Die Landeskultur der Philippinen nahebringen soll eine Veranstaltungsreihe, die vor dem Hintergrund stattfindet, dass das Land Philippinen 2025 als Ehrengast an der Frankfurter Buchmesse teilnehmen wird. Der Auftakt der Veranstaltungsreihe geht am Sonntag in Wilhelmsfeld über die Bühne. Unter dem Titel "In der Luft" sind zwei Programmpunkte geplant: von 10 bis 12 Uhr "Lebendes Bild" mit Start im Rizal-Park sowie von 14 bis 16 Uhr "Tertulia" im evangelischen Gemeindehaus. Im Zentrum wird der philippinische Nationalheld José Rizal stehen.

Die Flohmärkte

Leimen

> Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule. Kleider- und Spielzeugflohmarkt "Die Schlümpfe" am Sonntag, 10. November, von 14 bis 16 Uhr in der Kurpfalzhalle St. Ilgen.

> Radsportverein. Flohmarkt für Kinderspielzeug und Kinderbekleidung am Sonntag, 27. Oktober, von 13 bis 16 Uhr, Aufbau ab 12 Uhr, in der Radsporthalle im Weidweg 7. Die Standgebühr beträgt zehn Euro. Anmeldung täglich von 19.30 bis 21 Uhr telefonisch unter 0 62 24 / 99 30 68

Wiesenbach

> SG. Alljährlicher Abendflohmarkt am Samstag, 16. November, von 17 bis 20.30 Uhr in der Biddersbachhalle. Die Standplätze sind bereits ausgebucht.