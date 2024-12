Region Heidelberg. (luw) Es wird langsam aber sicher ruhiger und besinnlicher: Dass Weihnachten naht, zeigt auch der Blick auf das Freizeitangebot der kommenden Tage im Heidelberger Umland.

Für das vierte Adventswochenende am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Dezember, sind schon deutlich weniger Veranstaltungen angesagt als in den Vorwochen. Dominant sind dabei wiederum insbesondere musikalische Veranstaltungen; vielerorts sind auch Konzerte zum Mitsingen geboten.

Bammental

> Die Waldweihnacht "für kleine und große Leute" findet am Sonntag auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Ende des Bammertsbergwegs. Jeder Besucher sollte eine eigene Tasse dabei haben.

Dossenheim

> "Machet die Tore weit" lautet der Titel des Advents- und Weihnachtskonzerts zum Mitsingen am Samstag in der evangelischen Kirche. Ab 17 Uhr lädt der evangelische Kirchenchor dazu ein.

Eppelheim

> "A Festival of Nine Lessons and Carols" lautet der Titel eines traditionellen Gottesdienstes mit neun Lesungen und Liedern in englischer Sprache am Sonntag ab 18 Uhr in der Pauluskirche in Eppelheim. Dieser wird gestaltet vom Singkreis Eppelheim, Provicanto Heidelberg, The English Church of Heidelberg, Pfarrerin Michaela Schmittberg, Burkhard Link an der Orgel und Dirigent Otmar Wiedenmann-Montgomery.

Heiligkreuzsteinach

> Ein Adventskonzert gibt die Trachtenkapelle am Sonntag in der evangelischen Kirche. Los geht’s um 18 Uhr.

Leimen

> Eine Weihnachtsfeier organisiert die Basketballabteilung der KuSG am Samstag um 16 Uhr in der Sportparkhalle. Dort gibt es unter anderem Weihnachtsmusik, eine Geschenktüte für jedes Kind, warme und kalte Speisen sowie Getränke. Um 18 Uhr beginnt das Zweitliga-Spiel der Basket Ladies Kurpfalz, in dessen Halbzeitpause ein Gewinnspiel steigt.

Mauer

> Zum Adventsliedersingen lädt der evangelische Posaunenchor am Sonntag ein. Los geht’s um 17 Uhr in der Christuskirche.

Meckesheim

> "Frühstück, Waffeln und Weihnachten" lautet das Motto beim CVJM am Sonntag ab 11 Uhr. In der Bahnhofstraße 38 gibt’s auch Punsch und natürlich Gelegenheit zum Gespräch.

Neckargemünd

> "Potzblitz! Weihnachtz Benefitz" heißt es am Samstag wieder im Alten E-Werk. Die Band "Potzblitz" lädt zum traditionellen Benefizkonzert zugunsten der Fischerkinder für eine rein spendenbasierte St. Frederick School im südindischen Kerala ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr, "Miss Daisy and her Backseat Lovers" treten ab 20 Uhr auf und "Potzblitz" folgt um 21 Uhr. Alle Musiker verzichten auf Gage.

> Ein Weihnachtskonzert geben die "Choryfeen" des Sängerbunds 1852 Dilsberg am Sonntag ab 18.30 Uhr in der katholischen Kirche Dilsberg. Die Leitung liegt bei Andrea Stegmann, Harfe spielt Rachel Rall. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Neckarsteinach

> Eine adventliche Andacht des Bläserchors findet am Samstag ab 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche statt. Unter Leitung von Klaus Thieme wird unter dem Motto "O Heiland, reiß die Himmel auf" die "Suite für Orgel, Bläserchor, Stimmen und Glocken von Herz Jesu" aufgeführt. Ab 19 Uhr wird zum Weihnachtsliedersingen mit dem Bläserchor am Kirchenbrunnen eingeladen; die Pfadfinder verkaufen Glühwein.

Nußloch

> Ein Adventskonzert gibt der evangelische Kirchenchor am Samstagabend. Ab 18 Uhr sind in der evangelischen Kirche unter anderem Werke der Hofmusiker Georg Joseph Vogler und Ignaz Holzbauer sowie Mozarts Pastoralmesse KV 140 zu hören. Auch Sopranistin Eva Simonis und ein Streicherensemble treten bei dem Konzert auf.

> "Alle Jahre wieder" lautet das Motto beim Männergesangverein 1876 am Sonntag in der katholischen Kirche St. Laurentius. Ab 17 Uhr werden hier gemeinsam beliebte Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Mitwirkende sind Daniela Köhler (Sopran), der gemischte Projektchor des Männergesangverein 1867, das Blechbläserensemble mit dem Namen "sine nomine" und Patrick Wippel (Orgel). Die Leitung liegt bei Markus Zepp. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Sandhausen

> Gemeinsam mit den Mainzer Hofsängern gibt der Männergesangverein Germania 1869 am Samstag anlässlich seines 155-jährigen Bestehens ein festliches Weihnachtskonzert. Dieses beginnt um 18 Uhr in der Festhalle, ist allerdings bereits ausverkauft.

> Zu den Sandhäuser Weihnachtsspaziergängen lädt der Verkehrs- und Heimatverein am Sonntag ein. Ab 17 Uhr trägt Günter Wittmann in der ehemaligen Synagoge Weihnachtsgeschichten in Sandhäuser Mundart vor, und das "dreiviertelquartett" spielt alte sowie neue Weihnachtslieder auf Violinen, Saxofon, und Klavier. Die Abendkasse öffnet um 16.30 Uhr.

Wilhelmsfeld

> Waldweihnacht am Hirschwald feiert der Heimat- und Verkehrsverein des Luftkurortes am Samstag. Nach der Eröffnung um 16 Uhr durch Bürgermeister Tobias Dangel auf dem Loipenparkplatz wird der Stall von Bethlehem in und an der Loipenschutzhütte nachgestellt.

Ab 16.15 Uhr werden in der Märchenhütte zwei Märchen vorgelesen und um 16.45 Uhr startet eine insbesondere an Kinder gerichtete Fackelwanderung über etwa zwei Kilometer; Fackeln werden vor Ort verkauft. Ab 17.45 Uhr trägt Pfarrerin Irina Ebner dann eine weihnachtliche Geschichte vor.

Wiesenbach

> Weihnachtslieder am Klavier gibt es am Sonntag im Antoniushof zu hören. Dort spielt zwischen 14 und 17 Uhr Pianistin und Klavierlehrerin Anna Chachalova auf. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden sind ebenso erbeten wie Anmeldungen per E-Mail an die Adresse ann86j@gmail.com