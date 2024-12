Region Heidelberg. (bmi/lesa) Advent, Advent, die zweite Kerze brennt – zumindest am Sonntag. Vorher steht aber in der Region noch viel anderes Weihnachtliches und Unweihnachtliches an.

Ein Überblick – soweit bekannt – zu den Terminen am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember.

Bammental

> Musik und einen kleinen Weihnachtsmarkt bietet der Awo-Sing-Musizierkreis am Sonntag im katholischen Gemeindehaus. Von 15 bis 17 Uhr gibt es dort neben schönen und nützlichen Dingen der Kreativgruppe "Aller Hand" auch Kaffee und Kuchen.

> Ein musikalischer Festgottesdienst zum zweiten Advent wird am Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche begangen. Neben Prädikant Erich Noller gestaltet auch der Chor des Liederkranzes den Gottesdienst mit.

Dossenheim

> Die Komödie "Der Mustergatte" führt die DJK-Theatergruppe an drei Abenden im Martin-Luther-Haus auf. Nach der Premiere an diesem Freitag um 20 Uhr folgen weitere Aufführungen am Samstag um 19 Uhr sowie am Sonntag um 17 Uhr; Chancen auf Karten für die Aufführungen am Freitag und Sonntag gibt es noch an der Abendkasse, jene am Samstag ist ausverkauft.

> Weihnachtstrubel herrscht am Samstag und Sonntag auf dem Rathausplatz. Dort steigt der Weihnachtsmarkt der Gemeinde. Die Buden öffnen am Samstag von 14 bis 21 Uhr. Um 15 Uhr eröffnet Bürgermeister David Faulhaber auf der Bühne das Treiben. Es tritt der Chor der Neubergschule auf, um 16.30 Uhr folgt der Chor der Kurpfalzschule. Um 17.15 Uhr spielt das Jugendorchester der Musikkapelle.

Am Sonntag hat der Markt von 13 bis 20 Uhr geöffnet und wieder gibt es ein Bühnenprogramm. Um 14 Uhr singt der Chor des katholischen Kindergartens, um 15 Uhr der des Kindergartens Schwabenheimer Hof und um 16 Uhr jener des evangelischen Kindergartens Kunterbunt. Um 17 Uhr spielt die Musikkapelle. Um 18 Uhr steht dann "Weihnachtsliedersinge uff de Gass" mit Bruno Theimer und dem Chor "Lust auf Singen" an.

Daneben gibt es am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr einen Handwerker- und Künstlermarkt im Rathaus. Für Kinder hat die Volksbank eine besondere Aktion: Wer noch bis Freitag zu den Öffnungszeiten dort Gutscheine abholt, bekommt kostenlos Waffel und Karussellfahrt. Zudem hat der Nikolaus Geschenke für die kleinen Programmteilnehmer, gespendet vom örtlichen Nah und Gut – im Vorlesezelt liest er den Kindern vor.

> Ein Konzert des Chorprojekts Himmelsleiter gibt es am Sonntag in der evangelischen Kirche. Zu hören sind dort um 10 Uhr "moderne, geistliche Lieder, Pop und Gospels". Auch Instrumentalisten treten im Rahmen des Himmelsleiter-Gottesdienstes auf. Im Anschluss gibt es ein Kirchencafé.

Eppelheim

> Das Weihnachtsdorf steigt am Samstag und Sonntag vor der Rudolf-Wild-Halle. Vereine und Organisationen bestücken die Holzhütten und bieten am Samstag von 14 bis 22 und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr Leckeres. Für das Unterhaltungsprogramm sorgen die Kindergärten, Schulen und Vereine auf der Bühne, wo Bürgermeisterin Patricia Rebmann am Samstag um 16 Uhr das Treiben auch eröffnet.

Um 14 Uhr tritt der Schülerchor der Theodor-Heuss-Schule auf, um 14.20 Uhr tritt der katholische Kindergarten auf, um 14.40 Uhr die evangelische Kita Sonnenblume und um 15.40 Uhr die Bläserklasse 6b der Humboldt-Realschule. Um 16.30 Uhr tritt die Stadtkapelle auf und ab 19 Uhr gibt es Live-Musik von Jens Huthoff und Band. Am Sonntag hat das Weihnachtsdorf von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Um 15 Uhr spielt der ukrainische Frauenchor "Kvitka" und um 15.20 Uhr treten die Jugendturner des TVE auf. Um 16.40 Uhr singt der Projektchor des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und um 17 Uhr schaut der Nikolaus vorbei. Am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr findet in der Wild-Halle ein Kunsthandwerkermarkt statt.

> "Wegwerfen? Denkste!" ist das Motto beim Repair-Café, das am Samstag von 13 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82, stattfindet. Defektes wird nach Möglichkeit kostenlos repariert. Auch ein Ansprechpartner bei Fragen zu Laptop, Computer und Handy ist vor Ort.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten: bei Helmuth Lechner, E-Mail: helmuth_lechner@web.de oder unter Telefon 06221/1399908 und 0152/26252674, sowie bei Hildegard Lacroix, E-Mail: hilax83@online.de oder unter Telefon 06221/766714 und 0157/58487090.

> Abendmusik gibt es am Sonntag um 17 Uhr in der Pauluskirche zu hören. Hier tritt der evangelische Kirchenchor begleitet von Blockflötenensemble und Orgel auf. Bei freiem Eintritt werden Stücke etwa von Brahms, Harris und Schütz aufgeführt.

Gaiberg

> Weihnachtsgeschenke für Menschen in Armut und ohne Obdach sammelt die Feuerwehr wieder in einer großen Aktion – an diesem Samstag von 10 bis 13 Uhr auf dem Penny-Parkplatz. Dort werden beim Feuerwehrfahrzeug Päckchen mit Lebensmitteln und Hygienebedarf – keine Kühlware oder Verderbliches – entgegengenommen. Besonders gerne auch "einen handschriftlichen, persönlichen Gruß". Darüber hinaus können Päckchen auch bei der Bäckerei Schneider in der Bammentaler Straße zu deren Öffnungszeiten abgegeben werden.

> Geistliche Orgelmusik spielt Christina Rohlf-Luge am Samstag. Um 19 Uhr geht’s in der Peterskirche los. Der Eintritt ist frei. Anlass ist der 25. Geburtstag der Orgel.

Leimen

> Defektes repariert wird am Samstag im Repaircafé im Martin-Luther-Haus. Um 14 Uhr beginnt es in der Leimbachstraße 16 im Stadtteil St. Ilgen.

> Hof-Weihnacht wird am Samstag ab 14 Uhr bei der Alten Schmiede in Gauangelloch gefeiert. Es gibt Kreatives und Kulinarisches, Glühwein und Co. sowie Basteln für Kinder. In Hof und Halle erwarten die Gäste die örtlichen Vereine und Hobbykünstler. Die Organisation liegt laut Stadt bei der Interessengemeinschaft aktive Angellocher.

> Zum Spielenachmittag wird der Samstagmittag in der Stadtbücherei, Hohe Gasse 1. Los geht’s für alle Spielfreudigen um 13 Uhr. Bis 18 Uhr sind Jung und Alt willkommen.

> Das Diljemer Weihnachtsdorf findet am Samstag und Sonntag rund um Alte Fabrik und Rathaus statt. Die örtlichen Vereine servieren nicht nur Weihnachtliches, der Kunstverein versteigert Kunstwerke und für Kinder gibt es ein Karussell. Am Samstag eröffnen um 14 Uhr OB John Ehret, der Stadtteilverein St. Ilgen und der Musikverein den Markt, um 14.30 Uhr spielt die Musikschule, um 15 Uhr gibt’s eine Märchenstunde für Kinder.

Um 16 Uhr folgt der Auftritt der Tanzmädchen des TV Germania, um 16.30 Uhr die Vorstellung der Vereine und um 17 Uhr kommt der Nikolaus. Um 18 Uhr ist Basteln für Kinder angesetzt, außerdem tritt der Posaunenchor auf und um 19 Uhr wird zum "gemütlichen Teil" mit musikalischer Umrahmung übergegangen, bevor der Markt gegen 21 Uhr ausklingt.

Am Sonntag beginnt der Markt um 12 Uhr mit einer Andacht, eine halbe Stunde später spielt der Posaunenchor, um 13.30 Uhr der Chor der Geschwister-Scholl-Schule. Um 14 Uhr ist die Vorstellung der Vereine angesetzt, um 14.30 Uhr eine Märchenstunde für Kinder, um 15.30 Uhr folgt Basteln für Kinder und wiederum um 16.30 Uhr tritt die Garde des KC Frösche auf. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus, um 18 Uhr startet der gemütliche Teil mit Musikbegleitung und um 19 Uhr klingt der Markt aus.

> Eine Kunstauktion veranstaltet der Kunstverein am Samstag ab 15 Uhr in der Alten Fabrik. Urheber sind regionale und überregional bekannte Künstler, als Auktionator fungiert Oberbürgermeister John Ehret. Das Verkaufslimit soll niedrig sein. Eine Vorbesichtigung ist ab 13 Uhr und bis Auktionsbeginn möglich. Ein Nachverkauf findet am Sonntag von 15 bis 18 Uhr statt.

> Eine besinnliche Andacht mit Adventsliedern und Kerzen wird am Samstag um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche gefeiert. Im Anschluss gibt’s Glühwein und Gebäck.

> Musik in der Mauritiuskirche gibt es am Sonntag um 18 Uhr ebenda zu hören. Unter dem Titel "Concerto" spielen Michael A. Müler an der Orgel und ein Jubiläumsensemble anlässlich des Geburtstages der Orgel – "50 Jahre klangvoll" – Werke von Händel, Haydn und Mozart.

Lobbach

> Das traditionelle Singen unterm Weihnachtsbaum findet am Samstag auf dem Loury-Platz in Lobenfeld statt. Der MGV Lobenfeld singt, außerdem sind die Kinder des Kindergartens St. Michael, der "Nikolaus", der Posaunenchor und Heinischs Trompetenspiel angekündigt. Der MGV bewirtet mit Waffeln, "Weck, Woi und Worscht". Alle Bürger sind ab 16 Uhr zu Musik, Gesprächen und Spaß eingeladen.

> Einen Adventssamstag veranstaltet der SV Waldwimmersbach am Samstag ab 11 Uhr auf dem Clubgelände. Vor dem Clubheim werden Plätzchen verkauft und es gibt eine Bar mit Wintergetränken. Bei einem Handwerkermarkt gibt es weihnachtliche Geschenke und Deko, außerdem gibt es Spareribs, Currywurst und Pommes.

Mauer

> Der Reparatur-Treff findet am Samstag im Mauki-Familientreff in der Kirchenstraße 28 statt. Hier gibt es von 10 bis 13 Uhr vor Ort sowie am Telefon unter 01 52 / 51 47 91 06 Unterstützung im Bemühen, kaputten Dingen ein zweites Leben zu geben. Eine Voranmeldung ist erwünscht per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de

> Sein Weihnachtskonzert veranstaltet der Frauenchor Cantemus 2003 Mauer am Sonntag in der katholischen Kirche. Um 18 Uhr hat dort Thomas Reiß die musikalische Leitung inne, Eric Grunwald begleitet am Klavier. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Meckesheim

> Weihnachtsbäume verkauft der Bobidu-Freizeitclub Mönchzell am Samstag von 14 bis 16 Uhr. Solange der Vorrat reicht ist der Weihnachtsschmuck beim Feuerwehrhaus Mönchzell erhältlich.

> Hof-Weihnacht am Petersberg feiert der Maschinenring Kraichgau-Rhein-Neckar mit dem Müllerhof am Samstag in der Petersbergstraße 12. Von 10 bis 15 Uhr winken Maschinenausstellung, Kinderprogramm, Speisen und Getränke sowie Geschenkideen verschiedener Aussteller. Außerdem werden Christbäume verkauft.

> Der 41. Mönchzeller Weihnachtsmarkt wird am Sonntag im festlich geschmückten Schlosshofgelände zwischen den beiden Kirchen begangen. 16 örtliche Vereine, Gruppen und Privatpersonen bieten dort von 13.30 bis 21 Uhr bei adventlicher Musik süße und deftige Leckereien, Geschenkideen sowie Bastel- und Holzarbeiten an. Im Bauwagen der Landfrauen gibt es von 13 bis 18 Uhr alle 40 Minuten eine Vorlesestunde und Kinder können Futterstellen für Vögel basteln.

> Ein Weihnachtskonzert gibt es am Sonntag um 18 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus der evangelischen Kirchengemeinde zu hören. Hier tritt bei freiem Eintritt um 18 Uhr die Band "K&N Live Music" auf.

Neckargemünd

> Weihnachtsmarkt feiert die Stadt traditionell am zweiten Adventwochenende. Nach Beginn am Freitag öffnen die Stände in der Altstadt am Marktplatz und Waltscher Platz mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko und Leckereien um 16 Uhr. Bereits von 15 bis 18 Uhr geöffnet ist das Museum im Alten Rathaus: Ausstellung zur Stadtgeschichte Neckargemünds. Dort wie auch im Kindergarten Feuertor gibt es jeweils von 16 bis 21 Uhr betreute Bastelangebote. Um 16.30 Uhr wird im Alten Rathaus das Theaterstück "Du bist einmalig" aufgeführt, um 17.30 Uhr die etwas andere Weihnachtsgeschichte "Ein kleines Stück vom Glück".

Dazwischen gibt es um 17 Uhr ein Adventskonzert der Musikschule in der St. Ulrichskirche zu hören. Auf der Bühne des Marktplatzes tritt um 18 Uhr ein ukrainischer Kinderchor auf, von 19 bis 20 Uhr die Christmas Rockband der Musikschule. Sonntags haben die Stände von 14 bis 20 Uhr geöffnet, das Museum im Alten Rathaus von 11 bis 17 Uhr, die dortige Stadtbücherei von 14 bis 17 Uhr. Im Museum gibt es erneut von 14 bis 20 Uhr ein Bastelangebot der Realschule für Kinder.

Auf der Bühne am Marktplatz spielt um 14.30 Uhr der Posaunenchor Adventsmusik zum Mitsingen, um 15 Uhr heißt es "Sing mit Ukulele". Um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr werden im Alten Rathaus noch mal "Du bist einmalig" und "Ein kleines Stück vom Glück" aufgeführt. Am Marktplatz folgt um 17 Uhr die Zaubervorstellung mit "Maximus der Magier", ehe von 18 bis 19 Uhr die Christmas Rockband erneut auf der Bühne steht.

> Das Theaterstück "Der letzte Sommer" führt die "Die Kleine Bühne" Neckargemünd nach der Veranstaltung am heutigen Freitag auch am Samstag jeweils um 20 Uhr auf. Im ökumenischen Kirchenzentrum "Arche" präsentiert die Gruppe ein "Theaterstück voller Melancholie, amüsanten Irrtümern, Liebschaften und Nostalgie". Karten gibt es nach einer E-Mail an karten@kleinebuehne.info oder bei Apropos Buch in der Hauptstraße.

> "My Grown Up Xmas List" heißt ein Weihnachtsprogramm mit "swingenden Xmas Songs, einfühlsamen Balladen und spannend arrangierten Weihnachtsliedern". Auf der Bühne im Alten E-Werk stehen auf Einladung des Kulturvereins Jazzsängerin Nicole Metzger und Gitarrist Wesley G. Einlass ist um 19 Uhr, los geht’s um 20 Uhr. Tickets gibt’s in der Tourist-Information sowie an der Abendkasse. Reservierungen werden unter Telefon 06223/488024 angenommen.

> Die Musikschule gibt am Samstag ein Adventskonzert in der St. Ulrichskirche Los geht’s um 17 Uhr. In dem einstündigen Konzert werden Ensembles der Musikschule und Solo-Beiträge zu hören sein. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

> Das Reparaturcafé Waldhilsbach öffnet am Samstag um 10 Uhr im Bürgerkeller, Schulstraße 8. Dort wird nach Möglichkeit Kaputtes repariert.

> Melodien und Gedanken zum zweiten Advent sind am Sonntag in der evangelischen Kirche Dilsberg zu hören. Hier tritt das Heidelberger Konzertduo mit Cellistin Alexandra Netzold und Pianist Oliver Taupp um 17 Uhr auf. Sie führen bei freiem Eintritt eine "entspannende Fusion aus berühmten Werken der klassischen Musik, gepaart mit besinnlichen Texten zur Adventszeit" vor, darunter Werke etwa von Schumann, Granados oder Rachmaninoff.

Neckarsteinach

> Der Darsberger Weihnachtsmarkt steigt am zweiten Advent auf dem Dorfplatz. Los geht’s um 16 Uhr, um 16.30 Uhr erfolgt die musikalische Eröffnung und um 17.30 Uhr verteilt der Nikolaus Geschenke. Um 18 Uhr gibt es in der Kapelle ein Konzert mit Sarka Merzova und Christian Merz zu hören.

Nußloch

> Seine Winterfeier begeht der VdK am Sonntag in der Festhalle. Ab 14 Uhr werden dort langjährige Mitglieder geehrt und bei vorweihnachtlicher Stimmung ist für das leibliche Wohl gesorgt.

> Ein Adventssingen findet am Sonntag im Zentrum Aktiver Prävention (ZAP) statt. Dort treten um 11 Uhr die Sängerinnen und Sänger der Capella Carolina unter Leitung von Franz Wassermann auf.

> "Lasst Glocken klingen" heißt es beim Adventskonzert der Stimmbande am Sonntag. Der gemischte Chor führt unter Leitung von Ute Roth um 18 Uhr in der evangelischen Kirche alte und neue Advents- und Weihnachtslieder auf – inklusive Begleitung durch Klavier und Bläserensemble. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Sandhausen

> Zum Weihnachtsmarkt wird der Lege-Cap-Ferret-Platz am Samstag und Sonntag. Los geht’s mit der offiziellen Eröffnung am Samstag um 15 Uhr, dann dauert der Budenzauber bis 22 Uhr. Am Sonntag dürfen sich die Besucher von 13 bis 20 Uhr auf Weihnachtsstimmung freuen.

> After-Weihnachtsmarkt-Party wird am Samstag im Festhallen-Restaurant gefeiert. Einlass ist um 19 Uhr, bis Mitternacht wird unter Organisation des FC Sandhausen gefeiert – Zutritt hat aber nur, wer 18 Jahre oder älter ist.

> Einen Tag des Ehrenamts feiert die katholische Kirchengemeinde am Sonntag in der Dreifaltigkeitskirche. Hierzu gibt es um 10.30 Uhr einen "wertschätzenden Gottesdienst" samt Sektempfang.

Schönau

> Der Weihnachtsmarkt geht am Samstag und Sonntag rund ums Rathaus und am neuen Marktplatz über die Bühne. Am Samstag öffnet der Budenzauber um 15 Uhr und wird um 15.30 Uhr offiziell von Bürgermeister Matthias Frick und dem Chor der Grundschule eröffnet.

Um 16 und um 18 Uhr haben Kinder Gelegenheit, an der Rathaustreppe den Nikolaus zu treffen und ein Foto mit ihm zu schießen. Von 15 bis 19 Uhr ist außerdem die Kinderspielecke des Fördervereins der Grundschule im Bürgerhaus geöffnet, von 17 bis 20 Uhr die Kunstausstellung "Hempfing und Zeitgenossen" in der Hühnerfautei zu besichtigen. Der Markt ist bis 22 Uhr geöffnet.

Am Sonntag geht das Markttreiben um 14 Uhr los und dauert bis 20 Uhr. Dazwischen gibt es dieses Programm: Von 14 bis 18 Uhr hat die Ausstellung in der Hühnerfautei offen, um 14.30 Uhr winkt der "Fotopoint" mit dem Nikolaus an der Rathaustreppe und von 15 bis 16.30 Uhr gibt es bei freiem Eintritt im Bürgerhaus "Weihnachtszauberei mit Hexe Smilla und Hexe Tilda".

Um 18 Uhr führt die Musikschule – Schüler, Lehrer, Gitarren- und Bläserorchester – in der evangelischen Stadtkirche weihnachtliche Musik auf.

Spechbach

> Die Märchenerzählerin Susanne Klier und die Harfenspielerin Iris Wende sind am Samstag Gäste des Naturheilvereins Spechbach und Umgebung. "Märchen im Dezember: Märchen sind wie Boote, die uns über das Meer der Fantasie tragen" findet von 14 bis 16 Uhr für Angemeldete in der Müller’schen Scheune, Oberstraße 19 in Eschelbronn, statt.

> Einen Adventsgottesdienst gestaltet am Sonntag der Kindergarten St. Martin mit. Los geht’s um 16 Uhr. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde zu Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln – um Mitbringen eigener Tassen wird gebeten.

Wiesenbach

> Weihnachtsmarkt wird am Samstag am Rathaus gefeiert. Von 13 bis 21 Uhr gibt es unter anderem deftige und süße Speisen, Dekoartikel und Handarbeiten sowie Musik. Offiziell eröffnet wird um 14 Uhr, um 18 Uhr kommt der Nikolaus.