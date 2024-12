Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Was ist los rund um den Jahreswechsel in der Region rund um Heidelberg? Die RNZ gibt sechs Tipps:

> Ein großes Feuerwerk am Neckar wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Neckarsteinach abgebrannt. Dazu lädt die Stadt unter dem Motto "Gemeinsam ins neue Jahr starten" auf den Neckarlauer ein, von wo aus das von der Firma Schmitt aus dem Stadtteil Grein gestiftete Feuerwerk besonders gut zu sehen ist. Die Stadt bittet darum, "aus Rücksicht auf Umwelt, Tiere und die Sicherheit aller" auf private Raketen sowie Knaller zu verzichten und stattdessen das professionelle Feuerwerk zu genießen. "Wir wollen unserer Heimatstadt etwas Gutes zukommen lassen", erklärt Rudolf Schmitt sein Engagement mit einem "größeren vierstelligen Betrag", das auch beim neuen Bürgermeister Lutz Spitzner auf Begeisterung stieß. Der 58-Jährige führt mehrere Tankstellen, ist seit elf Jahren nebenberuflich Pyrotechniker und hat bereits zwei Mal zum Jahreswechsel ein großes Feuerwerk abgebrannt. Jedes Jahr ist er zudem bei der Kerwe in Grein aktiv, wo er 20 Jahre Vorsitzender des Feuerwehrvereins war. Schmitt verspricht ein acht- bis zehnminütiges Spektakel mit rund 1000 Effekten in bis zu 150 Meter Höhe. Geschossen wird um Mitternacht vom gegenüberliegenden badischen Neckarufer, wo ihn seine Frau und sein Sohn unterstützen.

> Mit den Nachtwächtern ins neue Jahr geht es um Mitternacht in der historischen Bergfeste des Neckargemünder Stadtteils Dilsberg. Der traditionelle Nachtwächterumzug zieht jedes Mal Hunderte Menschen an. Wenn die letzte Stunde des Jahres läuft, dann lockt es Einheimische ebenso wie Gäste vor den historischen Torturm zu den Nachtwächtern. Um Mitternacht erklingt das Horn der Nachtwächter zwölf Mal und diese verkünden mit ihrem Lied "Hört ihr Leut’ und lasst euch sagen, unsere Glock’ hat zwölf geschlagen, das alte Jahr ist vergangen, das neue hat angefangen!" den Beginn des neuen Jahres. Der Musikverein Trachtenkapelle Dilsberg begleitet die Zeremonie auch dieses Mal. Heiß begehrt ist immer ein Händedruck der Nachtwächter, der Glück bringen soll. In der Feste wird das Ritual anschließend noch an mehreren Stationen wiederholt.

In Dilsberg begrüßen Nachtwächter das neue Jahr. Fotos: privat/Zantopp

> Eine Silvesterparty auf dem Wiesenbacher Rathausplatz veranstaltet der Carnevalclub "Schisslhocker" mit "MW Music Sound and More" und dem "Eiscafé Bistro in Piazza" am Dienstag. Los geht’s um 21 Uhr mit Livemusik der Gruppe "Gonzos Jam" und DJ-Musik. Das Rathaus wird illuminiert und um Mitternacht wird ein Feuerwerk abgebrannt. Bereits zum Jahreswechsel von 2019 auf 2020 hatte es eine ähnliche Party gegeben, die damals von den Kerweborscht ausgerichtet wurde. "Das kam sehr gut an", erinnert sich Isabella Lange, Vorsitzende der "Schisslhocker". "Wir wollen es nun noch einmal probieren." Aus Hütten des Weihnachtsmarktes werden Speisen und Getränke verkauft. "Wir bieten etwas für den kleinen Hunger und starten, wenn die Leute zu Hause mit dem Essen fertig sind", erklärt Lange, die mit über 1000 Besuchern rechnet. Bei schlechtem Wetter werden Zelte aufgestellt. Die Rosenstraße wird vom heutigen Montag bis Freitag für das Fest gesperrt.

> Ein Silvesterfeuerwerk für alle wird jedes Jahr immer um Mitternacht in Schönau abgebrannt. Seit über 20 Jahren sorgt der Schützenverein für ein etwa 15-minütiges Spektakel. Die Idee: Ein zentrales Feuerwerk verringert die Emissionen. Hinter dem Feuerwerk stecken Schützenmeister Karlheinz Herion und Oberschützenmeister Daniel Tosch. Der 73-jährige Herion ist geprüfter Pyrotechniker. Seit zehn Jahren bildet er mit dem 57-jährigen Tosch – er ist Inhaber des Sprengstoffscheins – das Duo, das es zum Jahreswechsel im wahrsten Sinne krachen lässt und den Schönauern eine Freude bereitet. Ein zentrales Feuerwerk war einst der Wunsch der Stadt. Diese beteiligt sich – ebenso wie mehrere lokale Geschäftsleute – an den Materialkosten im niedrigen vierstelligen Bereich, sodass der Verein selbst keine Kosten hat. Dieses Jahr habe das inzwischen aufgehobene Feuerwerksverbot wegen der Afrikanischen Schweinepest für Unsicherheit gesorgt, berichtet Tosch. Das "Okay" sei aber nach mehreren Anrufen im Landratsamt gerade noch rechtzeitig für die Vorbereitungen gekommen. Das Feuerwerk ist dieses Mal etwas kürzer, da bei gleichem Budget die Kosten gestiegen sind. Es ist aber mit zehn bis 15 Minuten noch immer recht lange. Tosch hofft auch dieses Jahr auf "Vorrang" vor den privaten Feuerwerken. "Die Leute können Geld sparen und etwas Gutes für die Umwelt tun", sagt er.

> Zum 50. "Geburtstag" von Lobbach lässt es die Gemeinde bereits in der Nacht vom heutigen Montag auf den morgigen Dienstag krachen – im wörtlichen Sinne. Um Mitternacht wird in den beiden Ortsteilen Lobenfeld auf dem dortigen Loury-Platz und Waldwimmersbach auf dem dortigen Rathausplatz ein jeweils etwa zehnminütiges Feuerwerk gezündet. Hintergrund ist das Jubiläum des Zusammenschlusses der einst selbstständigen Orte Waldwimmersbach und Lobenfeld zur neuen Gemeinde Lobbach vor 50 Jahren. Dieser wurde zum 31. Dezember 1974 vollzogen. "Wir wollen uns vom Silvesterfeuerwerk abheben", erklärt Bürgermeister Florian Rutsch den Zeitpunkt des Feuerwerks, das Auftakt zum Jubiläumsjahr ist. "Wir wollen dieses Ereignis gebührend feiern." Es handele sich nun nicht um ein Volksfest, auf den Plätzen würden aber einige Stehtische aufgebaut und die Gemeinde lade auf ein Glas Sekt ein. "Wir freuen uns, wenn jemand vorbeikommt", sagt Rutsch, der zunächst in Waldwimmersbach und dann in Lobenfeld vor Ort ist. Ursprünglich sei ein gemeinsames Feuerwerk zwischen den Ortsteilen geplant gewesen. Doch davon habe die beauftragte Feuerwerksfirma wegen der schlechten Sichtbarkeit abgeraten. Am Mittwoch gestaltet die Gemeinde dann ihren Neujahrsempfang – traditionell der erste in der Region – als Festakt zum Gemeindejubiläum. Los geht’s um 17 Uhr in der Maienbachhalle in Lobenfeld. Am 5. Januar findet dann eine Glühweinwanderung statt, und im Juni ist ein Bürgerfest geplant. Der Musikverein plant ein spezielles Konzert.

> Ein Silvesterlauf für den guten Zweck findet am Dienstag wieder in Mauer statt. Seit etwa 15 Jahren lädt der Zahnarzt Dr. Wolfgang Hoffmann zu der Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten des Vereins "Freunde Südafrikas". Zuletzt waren um die 100 Teilnehmer dabei. Gestartet wird um 14 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 21. Die Streckenlängen betragen sieben und 13 Kilometer; Joggen und Walken sind möglich. Um eine Spende von mindestens zehn Euro wird gebeten; die Einnahmen gehen an Kinder eines Townships – also einer Armensiedlung – in Südafrika.