Region Wiesloch. (aham) Hoch die Hände, Wochenende! Warum sich die Freude lohnt, zeigt diese Übersicht. Denn bis Sonntag ist rund um Wiesloch wieder reichlich geboten.

Hier gibt es was zu sehen

> Der Verein Kunst für Walldorf präsentiert expressive Gemälde von Hinrich Zürn und interaktive Installationen von Konrad Wallmeier. Die Vernissage ist am Freitag, 13. September um 19 Uhr in der Alten Apotheke, Hauptstraße 47, Walldorf.

> Die Künstlergruppe St. Leon-Rot zeigt am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, in der Hauptstraße 115 in Rot ihre Werke. Am Samstag ist das Atelier ab 16 Uhr geöffnet, die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Am Sonntag können Interessierte von 11 bis 17 Uhr vorbeischauen.

> Sabine Grabenbauer lädt am Sonntag, 15. September, in ihre kleine Galerie im Oberhof 21. Mit ihren Gemälden möchte sie in farbenfrohe Welten eintauchen.

> Zu "Oldies im Park" laden die Freunde der historischen Fahrzeuge Wiesloch am Sonntag, 15. September. Erwartet werden ab 11 Uhr im Gerbersruhpark rund 200 alte Fahrzeuge, dazu gibt es ein Bühnenprogramm für Jung und Alt.

Hier gibt es was zu lachen

> Joe Heinrich alias "Der Wolpert" kommt ins Gasthaus zum Engel in Rettigheim, Malscher Straße 13. Und er kommt nicht alleine: Am Samstag, 14. September, bringt er um 20 Uhr sein Puppen-Kabarett-Ensemble mit; Karten unter Telefon 0 72 53-21942.

Hier gibt es was zu hören

> Rock-, Country- und Blues-Klassiker lässt das Matt-Wegner-Trio erklingen. Wegner unterrichtet als Dozent in Heidelberg und Musikschullehrer in Horrenberg. Zuvor führte ihn sein Weg aber als Solo- und Studiogitarrist durch die Welt. Sein Konzert am Freitag, 13. September, ab 18 Uhr auf dem Sportplatz Dielheims ist kostenlos.

> Ein Orgelkonzert für Kinder ist am Samstag, 14. September, um 16.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Peter in Walldorf zu hören. Der Ökumenische Arbeitskreis Walldorfer Kirchenmusiken präsentiert "Die Konferenz der Tiere" als klangschönes und spannendes Erlebnis mit Sprecherin Eva Martin-Schneider und Organistin Christiane Michel-Ostertun. Das Konzert ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet; der Eintritt für sie ist frei, Erwachsene zahlen fünf Euro.

> Rockige Klänge an der Orgel sind in der Dielheimer Kirche Maria Königin, Kirchstraße 1, zu hören. Am Sonntag, 15. September, um 18 Uhr präsentiert das "Symphonic Rock Duo" mit Mario Kröger an der Orgel und Alex Wittmann am Schlagzeug eine Liedauswahl von Johann Sebastian Bach bis zu "Metallica". Der Eintritt ist frei.

> "Amokoustic" tritt am Samstag, 14. September, im "Mint Dine and Bar", Schwetzinger Straße 88 in Walldorf, auf. Vier Musiker der Mannheimer Band "Amokoma" spielen Hits beispielsweise von Kool & The Gang, Simply Red und Jamiroquai im lässigen Wohnzimmer-Sound. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Olli Roth und sein Sohn Robin Carpe haben sich als Duo "Family Business" zusammengetan. In der Reihe "Eddie’s Music Lounge" spielen sie am Sonntag, 15. September, um 19 Uhr im Restaurant des Palatin, Ringstraße 17-19, Lieder von den 1960er-Jahren an, Blues und Rockmusik. Das Konzert ist kostenlos, Reservierung unter Telefon 06222-582182.

Hier gibt es was zu tun

> Landschaftspflege im historischen Weinberg ist am Samstag, 14. September, angesagt. Der Naturschutzbund sucht hierfür Helfer. Treffpunkt ist um 9 Uhr in Rauenberg an der Straße "Am Mannaberg". Das Werkzeug wird gestellt.

> Hundeschwimmen steht am Sonntag, 15. September, im Wietalbad an. Bis 15 Uhr können die regulären, zweibeinigen Badegäste ins Wieslocher Freibad eintauchen, dann sind Hunde und ihre Besitzer willkommen und können zwischen 16 und 18.30 Uhr das Bad nutzen. Der Eintritt für das Hundeschwimmen ist frei.

Hier gibt es was zu lernen

> Artikel des Grundgesetzes auf zwölf Tafeln können am Sonntag, 15. September, zum letzten Mal in Wiesloch abgelaufen werden. Mit einer Abschlussveranstaltung im Park des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) im Barockgarten unterhalb des Casinos um 16 Uhr endet die vom Bündnis für Demokratie und Toleranz gestaltete Ausstellung.

> Zwei Führungen zur Heimatgeschichte bietet der Arbeitskreis Heimatgeschichte in St. Leon-Rot am Sonntag, 15. September, an. Geschichtsträchtige Gebäude werden in St. Leon vorgestellt. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Kirche. In Rot beginnt um 15.30 Uhr unter der Orgel eine Tour durch die katholische Kirche.

Hier gibt es was zu feiern

> Pfarrfest wird am Sonntag, 15. September, in Rot gefeiert. Los geht es mit dem Gottesdienst um 10 Uhr in der katholischen Kirche, danach werden Speisen und Getränke im Pfarrhaus angeboten. Verschiedene Vereine und Gruppierungen gestalten ein Programm. Einziger Wermutstropfen: Pfarrer Michael Hettich verabschiedet sich offiziell.

> Baiertal feiert die "Briggehossler Kerwe". Los geht es am Samstag, 14. September, mit dem Fassbieranstich um 17 Uhr an der Etten-Leur-Halle. Am Sonntag steht um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst an, um 14 Uhr folgt dann der Kerweumzug. Der Musikverein Baiertal spielt um 16 Uhr ein Platzkonzert, bevor um 16.30 Uhr die Kerweredd gehalten wird. Um 18 Uhr betritt die Band "Under Cover Boys" die Bühne. Am Montag, 16. September stehen ab 14 Uhr der Seniorennachmittag mit Live-Musik und um 17.30 Uhr die Schlumblbeerdigung auf dem Programm, bevor um 18 Uhr die Band "Kist" das Finale der Baiertaler Kerwe einläutet.