Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Ein lauter werdendes Brummen, dann ein Klacken, als der Betonmischer über einen lockeren Gullydeckel fährt und zum Schluss das Ächzen der Bremsen, als das Gefährt an der Ampel hält. Andreas Sokoll zeigt auf ein Messgerät in seiner Hand: 75 Dezibel zeigt es an. Nur 15 Schalleinheiten weniger als ein startender Düsenjet. Das ist laut