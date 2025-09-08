Montag, 08. September 2025

Plus St. Leon-Rot

Weg droht in den Kehrgraben zu rutschen

St. Leon-Rot muss fast 100.000 Euro in eine Sanierung investieren - trotz Haushaltssperre.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 1 Sekunde
Schlägt Wellen und droht abzurutschen: Der Weg am Kehrgraben in St. Leon-Rot. F:Lerche

St. Leon-Rot. (seb) Er ist schief, schlägt stellenweise Wellen, hat Risse und droht, ins Wasser zu rutschen: Der Fuß- und Radweg entlang des Kehrgrabens in Rot ist im Bereich des Bauhofs stark beschädigt. Wie man dem Problem zunächst an den am stärksten betroffenen Stellen begegnet und wieder für Sicherheit sorgt, wurde jetzt vom Technik-Ausschuss intensiv diskutiert – vor allem mit Blick auf

