Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Mit einem Messer soll gestern ein 18-jähriger Schüler des Löwenrot-Gymnasiums gegen 10.20 Uhr eine gleichaltrige Mitschülerin im Schulgebäude in St. Leon-Rot getötet haben. Beide besuchten den Abiturjahrgang der Schule. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät: Trotz Reanimationsversuchen erlag sie ihren Verletzungen. Nach der Tat flüchtete der mutmaßliche Täter mit dem Auto und konnte um 13 Uhr im niedersächsischen Seesen – fast 400 Kilometer von St. Leon-Rot entfernt – festgenommen werden. Die 650 Schüler sowie deren Lehrer waren evakuiert worden und kamen vorübergehend in der Sporthalle des Veranstaltungszentrums "Harres" unter, das sich gegenüber der Schule befindet.

Nach RNZ-Informationen hatte es am Ende der zweiten Stunde einen Feueralarm gegeben. Wie zuvor eingeübt, verließen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern das Schulgebäude und versammelten sich auf dem Platz zwischen dem St. Leon-Roter Rathaus und dem "Harres". Nachdem Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber eintrafen, wurden sie in die Turnhalle des "Harres" gebracht, die die Gemeinde – ebenso wie das Rathaus – für die Betreuung zur Verfügung stellten. In der Sporthalle habe Direktor Dirk Lutschewitz eine Ansprache gehalten, dass dort niemand in Gefahr sei.

"Aber ein Tötungsdelikt ist immer ein belastendes Moment", erklärte ein Polizeisprecher. Deshalb wurden die Schüler von 14 ehrenamtlichen Notfallseelsorgern aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis, von geschulten Polizeibeamten sowie den Lehrern betreut. Man habe die Schüler schnell mit Süßigkeiten, Brezeln und Getränken versorgt, alles sei sehr ruhig und professionell abgelaufen. Bis die Ermittler mit ihrer Arbeit fertig waren, mussten die Kinder ausharren und wurden dann mit den regulären Schulbussen nach Hause gebracht oder den wartenden Eltern übergeben, die ihre Kinder dann in die Arme schlossen.

Auch wenn die Polizei davon ausging, dass sich der mutmaßliche Täter nicht mehr im Schulhaus befand, wurde nach der Evakuierung das Gebäude standardmäßig noch einmal durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums "Einsatz" durchsucht. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon auf der Flucht: Er floh nach der Tat mit einem Auto. Um 13.10 Uhr kam es im niedersächsischen Seesen zu einem Unfall, an dem der 18-Jährige beteiligt gewesen sein soll.

Zu dem Zeitpunkt hatte ihn die Polizei schon im Visier, wie die "Goslarsche Zeitung" berichtet. Von Kassel aus verfolgten ihn die Beamten über die Autobahn A7. In Seesen verursachte der Flüchtige dann einen schweren Verkehrsunfall: Sein Auto kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW, schleuderte anschließend gegen einen Baum und eine Bushaltstelle und blieb schließlich mit gebrochener Achse vor einer Waschanlage liegen. Auch der Fahrer des BMW wurde verletzt. "Die Straße gleicht einem Trümmerfeld", schilderte die Reporterin vor Ort ihre Eindrücke.

Nach Informationen der "Goslarschen Zeitung" hatte die Polizei bereits kurz nach der Tat begonnen, das Handy des 18-Jährigen zu orten und seine Flucht zu verfolgen. Die Beamten sollen jedoch immer wieder das Signal verloren haben. In regelmäßigen Abständen seien daraufhin Fahrzeuge der Polizei auf der Autobahn postiert worden, um sich an die Fersen des 18-Jährigen zu heften. Als der Flüchtige sich auf der Autobahn bei Northeim befand, konnten ihn die Zielfahnder lokalisieren und die Verfolgung aufnehmen.

Relativ früh ging die Polizei von einer Beziehungstat aus und betonte, dass für Dritte keine akute Gefahr bestehe. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Abend mitteilte, hatte das Opfer bereits im November 2023 Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen wegen körperlicher Gewalt erstattet. Abgesehen davon sei er strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten, heißt es weiter.

Bis in den Abend hinein waren Kriminaltechniker damit beschäftigt, im Schulhaus Spuren zu sichern und zu dokumentieren. Noch keine Aussage konnte gestern dazu gemacht werden, wie der Tathergang war: "Wir ermitteln intensiv und setzen die Puzzleteile zusammen", sagte ein Polizeisprecher.

Auch Bürgermeister Alexander Eger zeigte sich geschockt von der Tat: "Der gewaltsame Tod der Schülerin im Löwenrot-Gymnasium ist für uns alle schockierend, eine entsetzliche Tat, die uns alle in der Gemeinde fassungslos macht. Unser tiefes Mitgefühl ist bei den Angehörigen des Mädchens und der Schulgemeinschaft des Löwenrot-Gymnasiums", heißt es in einem Statement. Er wünsche den Angehörigen und der Schulgemeinschaft viel Kraft für die Bewältigung dieser erschütternden Krise und danke der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr und den Rettungskräften für ihren Einsatz.

Die Schulleitung wandte sich gestern Abend per E-Mail an Schüler und Eltern: "Fassungslos und in großer Trauer blicken wir alle auf einen furchtbaren Tag zurück", heißt es darin. Die Eltern werden in der Mail darüber informiert, dass der Unterricht am Freitag entfällt, das Schulgebäude dürfe noch nicht betreten werden. Wenn Eltern und Schüler Gesprächsbedarf haben, stehen Seelsorger der Psychosozialen Notfall-Versorgung des Deutschen Roten Kreuzes im "Harres" bereit. Das Kollegium treffe sich zu einer Gesamtlehrerkonferenz, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 25. Januar 2024, 20.45 Uhr