Sankt Leon-Rot. (pol/mün/dpa) Gegen 10.20 Uhr kam es im Privatgymnasium "Löwenrot" in Rot zu einer Gewalttat, bei der eine Schülerin angegriffen und getötet wurde. Es handele sich offenbar um eine Beziehungstat, sagte ein Sprecher vor Ort. Es sei noch versucht worden, die 18-Jährige in der Schule zu reanimieren - erfolglos.

Der Tatverdächtige soll ein ebenfalls 18 Jahre alter Schüler sein. Er flüchtete und wurde etwa zweieinhalb Stunden nach der Tat gegen 13 Uhr von der Polizei festgenommen, wie die Polizei mitteilt. Weitere Details zum Opfer oder zum mutmaßlichen Täter sind noch nicht bekannt.

Das Gebäude wurde evakuiert und etwa 600 Schüler in Sicherheit gebracht. Zahlreiche Schüler wurden in einer Veranstaltungshalle gegenüber der Schule untergebracht, dort betreut oder von den Eltern abgeholt. Eine akute Gefahr für sie und andere Personen bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Jetzt würden sie nun sukzessive von den Eltern abgeholt, heißt es vor Ort.

Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz, auch Notfallseelsorger und zwischen 15 und 20 Polizeifahrzeuge, die Kriminalpolizei und die Feuerwehr wurden nach dem Alarm an den Ort der Schule gezogen.

Schwer bewaffnete Polizisten durchsuchten die Schule. Die Lage sei mittlerweile ruhig, so die Polizei. Im Obergeschoss der Schule seien Kriminaltechniker der Polizei unterwegs. Notfallseelsorger sind vor Ort.

Die Tat erinnert an eine andere Gewalttat im vergangenen November in Offenburg. Damals hatte ein 15 Jahre alter Schüler einen Gleichaltrigen in einer sonderpädagogischen Schule erschossen.

Der Angriff des Deutschen hatte sich nach Polizeiangaben in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt. Der 15-jährige Schüler war demnach in sein Klassenzimmer gekommen und hatte seinem Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe in den Hinterkopf geschossen.

Update: Donnerstag, 25. Januar 2024, 15.15 Uhr