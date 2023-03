Am Freitag, 2. Juni, ist um 18 Uhr Einlass und ab 20 Uhr wird zunächst das Akustik-Duo "As Far As Low" mit dem Heidelberger Songwriter Robin Carpe , auftreten. Im Anschluss wird die Gruppe " Art Donuts " mit Frontfrau Indra Wahl die Festivalbesucher mit Disco- und Soulnummern der 70er, 80er und 90er-Jahre sowie aktuellen Chartsstürmern mitreißen. Am zweiten Tag werden die Tore bereits um 17 Uhr geöffnet und um 19 Uhr starten die sechs Musiker von " Riddim Posse ", die aus fünf verschiedenen Ländern kommen, mit feinstem Reggae und Calypso in eine lange Nacht. Die vierköpfige Formation " Kist " spielt im Anschluss die Hits der Rock- und Popgeschichte und wird den Festivalbesuchern mit Sicherheit viel Freude bereiten. Wir wollen in erster Linie ein junges Klientel gewinnen und jeden Musikgeschmack bedienen.

St. Leon-Rot. Am 2. und 3. Juni wird auf dem Freigelände der historischen Kramer-Mühle in St. Leon-Rot, dem letzten erhaltenen Kulturgut des ausgehenden 15. Jahrhunderts, erstmals ein Open-Air-Festival stattfinden, das von drei Vereinen auf die Beine gestellt wird. Die RNZ sprach mit Edgar Berlinghof, dem Vorsitzenden des Kulturfördervereins Kurpfalz (KFV) , über das Zustandekommen und die Abläufe.

Herr Berlinghof, wie kam es zu diesem Festival und wann haben Sie mit den Vorbereitungen begonnen?

Im Dezember 2022 fanden erste Vorgespräche zwischen dem Förderverein und dem Billardclub, unserer aktuellen Location für Veranstaltungen, statt. Danach nahmen wir Kontakt mit Albert Weinlein, dem Vorsitzenden des Freundeskreises Kramer-Mühle, auf. Wir wollten ein zusätzliches Highlight im Sommer setzen, möglichst viele musikalische Interessenbereiche abdecken und den Konzertbesuchern zwei tolle Abende unter freiem Himmel anbieten.

Welche Bands werden im Juni denn auf dem Freigelände an der Kramer-Mühle auftreten? Und welche Zielgruppe soll erreicht werden?

Am Freitag, 2. Juni, ist um 18 Uhr Einlass und ab 20 Uhr wird zunächst das Akustik-Duo "As Far As Low" mit dem Heidelberger Songwriter Robin Carpe, auftreten. Im Anschluss wird die Gruppe "Art Donuts" mit Frontfrau Indra Wahl die Festivalbesucher mit Disco- und Soulnummern der 70er, 80er und 90er-Jahre sowie aktuellen Chartsstürmern mitreißen. Am zweiten Tag werden die Tore bereits um 17 Uhr geöffnet und um 19 Uhr starten die sechs Musiker von "Riddim Posse", die aus fünf verschiedenen Ländern kommen, mit feinstem Reggae und Calypso in eine lange Nacht. Die vierköpfige Formation "Kist" spielt im Anschluss die Hits der Rock- und Popgeschichte und wird den Festivalbesuchern mit Sicherheit viel Freude bereiten. Wir wollen in erster Linie ein junges Klientel gewinnen und jeden Musikgeschmack bedienen.

Wie viele Besucher passen denn etwa auf das Festivalgelände? Wie haben sich die beteiligten Vereine die Arbeit aufgeteilt?

Das Festival wird von drei Vereinen gemeinsam durchgeführt. Neben dem Kulturförderverein, der für das Booking, musikalische Programm sowie Bühne mit Equipment und Technik zuständig ist, wird der Billardclub St. Leon-Rot und der Freundeskreis Kramermühle mit viel Manpower am Start sein. Wir erwarten pro Tag etwa 1000 bis 1500 Besucher.

Wird das neue Festival künftig das jährliche Mühlenfest des Freundeskreises Kramer-Mühle ersetzen?

Der Freundeskreis stellt das Festivalgelände zur Verfügung und wird, wie Albert Weinlein mitteilte, kein eigenes Mühlenfest durchführen. Stattdessen wird es am 17. und 18. Juni ein "Mühlenfest der Ortsvereine" geben, wobei die Bühne auf dem Festgelände solange aufgebaut bleibt.

Was gibt es zum Essen und Trinken? Wie sieht es mit Parkmöglichkeiten aus?

Neben alkoholfreien Getränken haben wir Bier, Wein und Schorle im Angebot. Am Essensstand gibt es Wurst, Pommes, Steaks und Burger. Parkmöglichkeiten rund 200 Meter entfernt beim Kulturzentrum Harres.

Wann startet der Kartenvorverkauf und wie hoch sind die Ticketpreise?

Der Kartenvorverkauf ist bereits in vollem Gange. Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 19 Euro.

Info: Die Tickets für das Mühlen-Open-Air können an folgenden Stellen erworben werden: In Wiesloch bei Bücher Dörner, Hauptstraße 84, in Walldorf bei Schreibwaren Paletti, Hauptstraße 10, und bei Bücher Dörner, Bahnhofstraße 8. In St. Leon-Rot bei Ulli’s Lädle, Im Schiff 12, und beim Billardclub, Marktstraße 100.