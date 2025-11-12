Mittwoch, 12. November 2025

Plus "Schüler machen Zeitung" in Walldorf

Jetzt steht Zeitunglesen auf dem Stundenplan

Am Walldorfer Gymnasium fiel der Startschuss für "Schüler machen Zeitung". Die Teilnehmer erhalten vier Wochen lang die RNZ.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Zeitungslektüre beim Döner essen: Diese Kombination feierte gestern in der Klasse 9f des Walldorfer Gymnasiums Premiere – und kam bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut an. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Walldorf. Das gab es zum Auftakt von "Schüler machen Zeitung" noch nie: Bislang hatte immer eine der Klassen, die am Projekt teilgenommen haben, ein Zeitungsfrühstück organisiert. Doch in diesem Jahr wurde aus dem Frühstück kurzerhand ein Mittagessen: Denn der Deutschunterricht der Klasse 9f am Walldorfer Gymnasium liegt direkt im Anschluss an die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
