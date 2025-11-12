Jetzt steht Zeitunglesen auf dem Stundenplan
Am Walldorfer Gymnasium fiel der Startschuss für "Schüler machen Zeitung". Die Teilnehmer erhalten vier Wochen lang die RNZ.
Von Timo Teufert
Walldorf. Das gab es zum Auftakt von "Schüler machen Zeitung" noch nie: Bislang hatte immer eine der Klassen, die am Projekt teilgenommen haben, ein Zeitungsfrühstück organisiert. Doch in diesem Jahr wurde aus dem Frühstück kurzerhand ein Mittagessen: Denn der Deutschunterricht der Klasse 9f am Walldorfer Gymnasium liegt direkt im Anschluss an die