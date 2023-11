Weinheim. (web) Schüler, Eltern und sogar OB Manuel Just hatten sich für eine Einigung eingesetzt – aber nun ist es entschieden. Ein als äußerst beliebt und engagiert geltender Vertrauenslehrer des Weinheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium muss die Schule am kommenden Montag verlassen. Das bestätigte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe am Dienstagnachmittag auf RNZ-Anfrage.

Die Schülerproteste vor einem Monat wurden nicht erhört. Rund 100 Jugendliche waren damals vor die Schule gezogen, wo sie den Verbleib des Pädagogen forderten.

"Die betreffende Lehrkraft hat am Dienstag ihre Abordnung aus dienstlichen Gründen an ein anderes Gymnasium in der Rhein-Neckar-Region erhalten", teilte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums mit. "Statt der Versetzung hat sich das RP für eine zeitlich befristete Abordnung entschieden, um der Lehrkraft entgegenzukommen. Die Abordnung ist befristet bis zum 31. Juli 2026."

Damit dementiert die Behörde ein durch die Schule geisterndes Gerücht, laut dem der Lehrer des Hauses verwiesen worden sei. "Nachdem die Lehrkraft von der Entscheidung erfahren hat, hat sie sich krank gemeldet und die Schule verlassen."

Nach Informationen dieser Zeitung herrscht unter den zum Teil noch sehr jungen Schülern des Lehrers Bestürzung. Sie werden abrupt mit den Härten der Arbeitswelt konfrontiert, verlieren eine Bezugsperson und müssen sich mitten im Schuljahr auf andere Lehrer einstellen. Auch wenn das Land für das Beschäftigungsverhältnis mit dem Lehrer verantwortlich ist, dürfte die Kritik von Eltern- und Schülervertretern an der Schulleitung kaum abreißen.

Bereits im Zuge der Proteste im Oktober hatten sie moniert, dass es in der Kommunikation mit der Direktorin hapere. Deren Aussagen deckten sich oft nicht mit tatsächlichem Handeln, hieß es. Das seit Monaten vorhandene Grundrauschen steht ganz offenbar in Zusammenhang mit der nun erfolgten Abordnung des Vertrauenslehrers. Dieser soll sich in der Auseinandersetzung mit der Schulleitung zu weit vorgewagt haben.

Der RNZ liegen elektronische Nachrichten vor, laut denen sich weiter Kritik am Kommunikationsverhalten der Schulleitung entzündet. Bis Dienstag habe die Schulgemeinschaft kein Statement zu den Vorkommnissen vom Oktober erhalten. Auch die bislang von dem Vertrauenslehrer unterrichteten Schüler bekamen erst an diesem Tag eine Benachrichtigung.

Aufseiten des RP räumt man zumindest indirekt ein, dass die Lage an dem Gymnasium weiter angespannt ist. "Die Abordnung der Lehrkraft ist nur der erste Schritt auf dem Weg, um die Situation an der Schule zu beruhigen und den Schulfrieden wieder herzustellen. Es werden darauf noch weitere Maßnahmen folgen, zu denen wir im Moment jedoch keine Stellung nehmen können." OB Just sei von der nun gefällten Entscheidung überrascht worden, so Stadtsprecher Roland Kern. Natürlich sei man sich darüber im Klaren, dass die Kommune hier nicht mitentscheiden darf. Just hatte sich im Oktober jedoch als Vermittler angeboten.

Er telefonierte mit Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, führte weitere Dialoge mit den Beteiligten. Doch das Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen, wurde letztlich verfehlt. In der Weinheimer Jugendarbeit hat man den als Streitschlichter engagierten Lehrer in guter Erinnerung. Nachdem im Juli 2022 Filmaufnahmen von brutal gedemütigten Jugendlichen die Runde gemacht hatten, tagten Polizei, Schulen und Stadt am Runden Tisch. Der Lehrer fiel auch dort auf: mit fundierten Beiträgen.