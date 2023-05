Schriesheim/Leutershausen. (RNZ) Die Bundesstraße B3 wird ab 30. Mai zwischen Leutershausen und Schriesheim halbseitig gesperrt. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, wird in dieser Zeit bis voraussichtlich Mitte Juli die Fahrbahn saniert.

Zunächst wird zwischen der Einmündung zur Landesstraße L536 in Schriesheim und dem Ortseingang Leutershausen die westliche Fahrbahn instandgesetzt, im Anschluss daran die östliche Hälfe. Der Verkehr in Richtung Schriesheim wird dabei einseitig an der Baustelle vorbeigeführt. In Richtung Leutershausen muss man über die L536 in Richtung Ladenburg, dort weiter über die L631 nach Heddesheim und von dort über die Kreisstraße K4135 nach Leutershausen fahren.

Die Umleitungsstrecke U55 wird ausgeschildert. Der Radverkehr wird über einen parallel zur B3 verlaufenden Wirtschaftsweg umgeleitet. Die Umleitung für Radfahrende wird ebenfalls ausgeschildert. Die Baustelle soll rund fünf Wochen bleiben.

Auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern und einer Fläche von rund 13.000 Quadratmetern wird der gesamte Asphaltaufbau der Straße erneuert. Zusätzlich werden rund 6000 Quadratmeter Radwege an der B3 saniert.