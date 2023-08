Schriesheim / Wilhelmsfeld. (RNZ) Am Montag, 28. August, beginnen die Sanierungsarbeiten an der schadhaften Fahrbahndecke der Landstraße (L) 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.

Der Baustellenbereich befindet sich zwischen der Einmündung der L596 a bei Schriesheim und der Kreuzung Schriesheimer Straße / Altenbacher Straße / Johann-Wilhelm-Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt von Wilhelmsfeld. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten werden in zwei Bauabschnitten und in einem Zeitraum von rund sieben Wochen durchgeführt.

In Bauabschnitt eins werden die Arbeiten von der Einmündung der L 596 a bis zur Einmündung zur L 596 nach Heidelberg unter Vollsperrung durchgeführt.

Ort des Geschehens

Im zweiten Bauabschnitt wird der Bereich von der Einmündung der L 596 nach Heidelberg bis zu der Kreuzung Schriesheimer Straße / Altenbacher Straße / Johann-Wilhelm-Straße saniert.