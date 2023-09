Schriesheim. (pri) Am Montagabend ereignete sich in Schriesheim ein spektakulärer Unfall. Ein Reisebus fuhr in der Talstraße unmittelbar vor dem Hotel Schneid und der Branichtunnel-Einfahrt in eine Hecke und auf einen Findling. Dadurch blieb der Bus stecken.

Der Busfahrer erklärte, dass er den Rückwärtsgang eingelegt hatte, als der Bus unerwartet nach vorne fuhr.

Ort des Geschehens

Glücklicherweise wurden keine der 25 Fahrgäste verletzt. Nun steht die Bergung des Busses an, und Informationen zum Sachschaden sind noch nicht verfügbar.