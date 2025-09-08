Montag, 08. September 2025

Plus Schriesheim

Ob Party oder gediegene Geselligkeit - für jeden ist etwas dabei

Gerade der Samstagabend auf dem Straßenfest zog viele Gäste aus dem Umland an. Die genossen die entspannte Atmosphäre in der Altstadt.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Die Band „Who2Ladies“ – sonst vom Mathaisemarkt aus Majers Weinscheuer bekannt – begeisterte am Stadtbrunnen am Samstagabend die Straßenfestgäste. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (hewa) Im Weindorf auf dem Bürgermeister-Rufer-Platz standen die Leute am Samstagabend geduldig Schlange für Feuerwurst, Schnitzel, Pommes & Co. Langweilig wurde es dabei nicht. Man unterhielt sich derweil ganz entspannt mit einem Gläschen Wein in der Hand mit dem Hintermann oder der Vorderfrau und ließ sich von der grandios aufspielenden "Heidelberger Rockmaschine"

