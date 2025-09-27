Samstag, 27. September 2025

Plus Schriesheim

Nach dem Flohmarkt ist jetzt alles raus bei Weinstube Hauser

Etliche Schriesheimer nutzten die Gelegenheit, sich mit allerhand Hausrat einzudecken.

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 04:00 Uhr 41 Sekunden
Foto: Kreutzer

Schriesheim. (hö) Am Samstag war noch einmal Flohmarkt im Bacchus-Keller der Weinstube Hauser. Etliche Schriesheimer nutzten die Gelegenheit, sich mit allerhand Hausrat einzudecken, aber nicht alles ging weg. Vieles wurde dann einfach verschenkt, wie Ex-Pächterin Ingrid Schmitt berichtet. Mittlerweile sind das Hotel und die Wirtschaft – in ihr steht nur noch der Stammtisch mit zwölf Stühlen –

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
