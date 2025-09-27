Nach dem Flohmarkt ist jetzt alles raus bei Weinstube Hauser
Etliche Schriesheimer nutzten die Gelegenheit, sich mit allerhand Hausrat einzudecken.
Schriesheim. (hö) Am Samstag war noch einmal Flohmarkt im Bacchus-Keller der Weinstube Hauser. Etliche Schriesheimer nutzten die Gelegenheit, sich mit allerhand Hausrat einzudecken, aber nicht alles ging weg. Vieles wurde dann einfach verschenkt, wie Ex-Pächterin Ingrid Schmitt berichtet. Mittlerweile sind das Hotel und die Wirtschaft – in ihr steht nur noch der Stammtisch mit zwölf Stühlen –
