Schriesheim. (hö) Nach RNZ-Informationen kam es am Donnerstag gegen 14.20 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Conradstraße – hier wird seit Anfang August der neue Kindergarten "Kunterbunt" gebaut –, in dessen Folge ein Mann starb; er soll sofort tot gewesen sein.

Über die genauen Umstände konnte bis Redaktionsschluss das Polizeipräsidium Mannheim nichts sagen, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten noch an. Allerdings könne man einen tödlichen Unfall auf einer Baustelle bestätigen. Erst im Laufe des Freitags werde es dazu eine Pressemitteilung geben.