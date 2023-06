Ein Nachruf von Micha Hörnle

Schriesheim. Derjenige, den man in Schriesheim meist nur "Riehle Peter" nannte, ist tot. Der Bürgermeister mit der längsten Amtszeit der jüngeren Schriesheimer Geschichte – stolze 32 Jahre – und Ehrenbürger starb am gestrigen Donnerstagnachmittag im Alter von 81 Jahren in einer Heidelberger Klinik. Dass es ihm in den letzten Jahren – im Grunde seit seinem Sturz beim "Schriesheimer Abend" des Mathaisemarkts am 13. März 1992 – nicht mehr gut ging, war stadtbekannt, allerdings verschlechterte sich sein Gesundheitszustand in den letzten beiden Jahren zusehends, sodass er seinen 80. Geburtstag im letzten Jahr nicht öffentlich feiern konnte und wollte.

Als Zeichen der Trauer wurde gestern, nachdem der Tod Peter Riehls bekannt geworden war, die Schriesheimer Fahne am Rathaus auf halbmast gesetzt. Foto: Dorn

Danach begann eine weitere Phase neuer Leiden und Krankheiten, und so sagte Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzender Bernd Hegmann, der sich um Riehl in den letzten Monaten viel gekümmert hatte, auf RNZ-Anfrage: "Sein Weg wurde in der letzten Zeit immer schwieriger. Er hat ihn zwar mit großer Geduld ertragen, aber der Tod war für ihn eine Erlösung."

Mit Riehls Amtszeit von 1974 bis 2006 sind viele wegweisende Entscheidungen der Stadtgeschichte verbunden: vor allem die Integration der beiden neuen Ortsteile Altenbach und Ursenbach – die Eingemeindung war allerdings schon 1972 und 1973 –, die Altstadtsanierung, neue kulturelle Einrichtungen wie die Musikschule, die Volkshochschule oder das Théo-Kerg-Museum, zwei Neubaugebiete, der Ausbau der Infrastruktur (bei Wasser und Abwasser, aber auch im Schulzentrum oder im Gewerbegebiet), vor allem aber der neue Tunnel.

Und nicht zuletzt erhielt Schriesheim durch die gewinnende und joviale Art des Langzeitbürgermeisters eine überregionale Ausstrahlung. Erst unter ihm wurde der Mathaisemarkt zu dem großen Fest an der Bergstraße mit einem derart ambitioniertem (und auf ihn zugeschnittenen) Programm, an das man sich heute wieder wehmütig erinnert.

Peter Riehl wurde am 20. Mai 1942 als einziges Kind von Hanna und Theodor Riehl geboren. Sein Vater war damals an der Front und kam später, bis 1949, in französische Kriegsgefangenschaft. Die in der Nachkriegszeit heftige Debatte um die Verstrickung etlicher Schriesheimer in die NS-Herrschaft betraf auch die Familie: Theodor Riehl war ein enger Freund des NSDAP-Ortsgruppenleiters und späteren Bürgermeisters Fritz Urban und wurde von diesem 1935 als Ratsschreiber – heute würde man Hauptamtsleiter sagen – eingestellt.

Alle Bemühungen, nach 1945 wieder ins alte Amt zu kommen, wurden vom Gemeinderat vereitelt. Stattdessen wurde Theodor Riehl 1954 im Rathaus als Angestellter (und nicht etwa ...