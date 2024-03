Schriesheim. (hö) Seit 40 Jahren gibt es die Jugendkunstschule, davon 18 Jahre mit einer Niederlassung in Schriesheim – zuletzt in den Räumen des ehemaligen Modehauses Goos in der Bahnhofstraße. Doch im Februar wurde der Einrichtung gekündigt, sie wurde aber schnell unweit davon, in der Bahnhofstraße 12A, fündig.

Das Problem: Die neuen Räume, 80 Quadratmeter, sind mit einer Kaltmiete