Freitag, 14. November 2025

zurück
Plus Schriesheim

Ist es in der engen Ursenbacher "lebensgefährlich"?

Der Ortschaftsrat Ursenbach beklagt einmal mehr die Zustände und will das Thema bei übergeordneten Behörden platzieren.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 19 Sekunden
Tempo 30 in der Ursenbacher Ortsdurchfahrt? Daran würden sich viele nicht halten, beklagen die Bürger des Ortsteils. Gerade Rennradfahrer würden es auf der abschüssigen Strecke gen Tal „laufen lassen“. Foto: Kreutzer

Von Volker Knab

Schriesheim-Ursenbach. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats von Ursenbach sind am Dienstag Bürgermeister Christoph Oeldorf oder einer seiner Stellvertreter von den Bürgern als Ansprechpartner schmerzlich vermisst worden. Dabei waren die Ursenbacher der Einladung zur öffentlichen Sitzung so zahlreich gefolgt. Einmal mehr standen die Gefahren in der

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.