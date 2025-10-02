Schriesheim. (hö) Die Spendenkurve hat sich in den letzten Wochen etwas abgeflacht: Und doch gerät mit 921.000 Euro die Strahlenburg-Stiftung in die Nähe der Eine-Million-Marke. In der Zwischenzeit war man nicht untätig: "Wir haben eine Satzung ausgearbeitet und zur Prüfung an die relevanten Stellen geschickt. Sobald wir die Genehmigung der Aufsichtsbehörden haben, werden wir die Gründung der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote