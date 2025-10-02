Donnerstag, 02. Oktober 2025

Fast eine Million an Strahlenburg-Spenden

Die gute Nachricht ist, dass die Strahlenburg-Stiftung mit 921.000 Euro der Millionen-Euro-Markte immer näher kommt. Die schlechte: Die Spenden-Kurve flacht ab.

02.10.2025
Mit nun 921 000 Euro an Spendenzusagen sind gut 26 Prozent des Kaufpreises erreicht. Grafik: RNZ, Foto: Kreutzer

Schriesheim. (hö) Die Spendenkurve hat sich in den letzten Wochen etwas abgeflacht: Und doch gerät mit 921.000 Euro die Strahlenburg-Stiftung in die Nähe der Eine-Million-Marke. In der Zwischenzeit war man nicht untätig: "Wir haben eine Satzung ausgearbeitet und zur Prüfung an die relevanten Stellen geschickt. Sobald wir die Genehmigung der Aufsichtsbehörden haben, werden wir die Gründung der

Dr. Micha Hörnle
