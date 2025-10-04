Fahrrad-Experten suchen nach einer Lösung
Michael Fröhlich und Martin Voß vom ADFC machten sich ein Bild von der Situation in der Schmalen Seite. Ihr Vorschlag: Eine Bedarfsampel für Radler.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Dank der Verkehrsbehörde im Landratsamt wissen jetzt die Radfahrer, warum sie unter keinen Umständen entgegen der Einbahn in die Schmale Seite fahren dürfen. Aber ist das der Weisheit letzter Schluss? Die RNZ traf sich am Mittwoch mit zwei Vertretern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), um vor Ort nach Möglichkeiten zu suchen, ob
