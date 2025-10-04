Samstag, 04. Oktober 2025

Fahrrad-Experten suchen nach einer Lösung

Michael Fröhlich und Martin Voß vom ADFC machten sich ein Bild von der Situation in der Schmalen Seite. Ihr Vorschlag: Eine Bedarfsampel für Radler.

04.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 17 Sekunden
Experten vor Ort: Martin Voß (mit roter Jacke) und Michael Fröhlich vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club schauten sich die Situation in der Schmalen Seite an. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Dank der Verkehrsbehörde im Landratsamt wissen jetzt die Radfahrer, warum sie unter keinen Umständen entgegen der Einbahn in die Schmale Seite fahren dürfen. Aber ist das der Weisheit letzter Schluss? Die RNZ traf sich am Mittwoch mit zwei Vertretern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), um vor Ort nach Möglichkeiten zu suchen, ob

Dr. Micha Hörnle
Kommentare
