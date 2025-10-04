Von Micha Hörnle

Schriesheim. Dank der Verkehrsbehörde im Landratsamt wissen jetzt die Radfahrer, warum sie unter keinen Umständen entgegen der Einbahn in die Schmale Seite fahren dürfen. Aber ist das der Weisheit letzter Schluss? Die RNZ traf sich am Mittwoch mit zwei Vertretern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), um vor Ort nach Möglichkeiten zu suchen, ob