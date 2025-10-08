Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Schriesheim

Drei weitere Nester der Asiatischen Hornisse beseitigt

Der Kampf gegen diese invasive Art ist zäh: Am Griethweg, in den Weinbergen und am Leutershausener Autohaus Stöhr waren weitere Nester entdeckt worden.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
In den Bäumen unterhalb des Griethwegs hing dieses riesige Nest der Asiatischen Hornisse – auf dem Foto zu erkennen als großer weiß-grauer „Fleck“ in der Bildmitte. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Schriesheim. Ursprünglich war die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) einmal in Südostasien beheimatet. Anfang der 2000-er Jahre gelangte sie als Neozoon – also als neue invasive Art – nach Europa, vermutlich eingeschleppt über den Seeweg. Von Südwestfrankreich aus, wo die Unterart Vespa velutina nigrithorax – so genannt wegen ihres schwarzen

