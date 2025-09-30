Dienstag, 30. September 2025

zurück
Plus Schriesheim

Anwohner mussten für Verschlechterung des Umfelds zahlen

Der Gemeinderat entschuldigt sich. Grundstücksbesitzer schauen jetzt auf die Neubebauung des ehemaligen OEG-Bahnhofs.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Die Eigentümer in der Schillerstraße (linker Bildrand) werden dafür zur Kasse gebeten, dass sich ihr Wohnumfeld durch die Neubauten gegenüber verbessert hat – aber nicht mehr so stark wie ursprünglich geplant. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Es kommt nicht so oft vor, dass sich der Gemeinderat entschuldigt. Doch am letzten Mittwoch tat er es gegenüber den Grundstücksbesitzern in der Schillerstraße. Die müssen nach dem Abschluss des Sanierungsgebiets "Ehemaliger Bahnhof/B3" viel Geld für die angebliche Wertsteigerung ihrer Grundstücke bezahlen: Bekanntlich wurde ab 2011 das

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.