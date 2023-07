Schneller geht es mit der neuen Weinbar im "Hirsch". Am Schaufenster der einstigen (und kurzlebigen) Tapasbar sieht ...

Auch Eigentümer Bausback ist "froh und erleichtert", zumal der Pächter bereits im "Hirsch" bewiesen habe, dass er "auf dem richtigen Weg" ist und man sich auch sonst "gut versteht". Auf die lange Zeit der Schließung blickt Bausback mit etlichen Anläufen der Neuverpachtung nicht so gern zurück, aber er nutzte die Zeit, den "Strahlenberger Hof" wieder auf Vordermann zu bringen. Und nun glaube er, mit dem Pächter, das Lokal "in die richtigen Hände gelegt" zu haben. Entsprechend lange läuft der Vertrag – zunächst auf fünf Jahre, aber angepeilt sind zehn Jahre. Eröffnung ist, wenn alles gut geht, Mitte September.

Schriesheim: Traditionsgasthaus "Hirsch" öffnet am Freitag wieder

Von Micha Hörnle

„Hirsch“-Wirt Michael Adamietz wartet auf Theke samt Bestuhlung für die neue Weinbar. Foto: Kreutzer

Schneller geht es mit der neuen Weinbar im "Hirsch". Am Schaufenster der einstigen (und kurzlebigen) Tapasbar sieht man schon, dass es vorangeht, am ersten August-Wochenende soll in den zwei Räumen Eröffnung gefeiert werden. Betrieben wird sie von Domenica Adamietz, der Frau des "Hirsch"-Wirts Michael Adamietz: "Das war schon immer ihr Traum", sagt der. Die Idee: "Man kann nirgendwo hingehen, um nur mal ein Glas Wein zu trinken. Da wollten wir eine Nische besetzen."

Hier werden dann "Schriesheimer, aber vor allem auch internationale Weine" kredenzt, dazu ein paar Kleinigkeiten. Eine feste Karte gibt es nicht, nur das, was auf der Tafel steht. Die Öffnungstage stehen noch nicht fest, wohl von Mittwoch bis Samstag. Einziger Wermutstropfen: Eine Außenbestuhlung ist erst mal nicht geplant.