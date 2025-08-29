Freitag, 29. August 2025

Plus Schriesheim

Altenbacher Ortsmitte soll endlich einen Namen bekommen

Nach zehn namenlosen Jahren sollen nun die Bürger Vorschläge einreichen, um den schmucken Platz zu benennen.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 46 Sekunden
Wie soll die neue Ortsmitte heißen? Die Altenbacher sind gefragt. Foto: Kreutzer

Schriesheim-Altenbach. (hö) Vor zehn Jahren, am 15. April 2015, wurde die neue Ortsmitte eingeweiht, aber sie hat bis heute keinen Namen. Deswegen regte in der letzten Ortschaftsratssitzung Karin Malmberg-Weber an, dass die Bürger Vorschläge einreichen sollen, um den schmucken Platz zu benennen: Dazu könne man im Mitteilungsblatt ein Formular zum Ausfüllen veröffentlichen, im Ort Flyer

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
