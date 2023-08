Schönau. (luw) Das Abkochgebot für Leitungswasser in Schönau ist um zunächst unbestimmte Zeit verlängert worden. Dies teilte das Landratsamt am Mittwochvormittag mit.

Wie berichtet, waren am vergangenen Freitag coliforme Keime im gesamten Schönauer Trinkwassernetz nachgewiesen worden. Seither muss jegliches Wasser aus der Leitung abgekocht werden.

Bisher hieß es, das Abkochgebot würde bis zum morgigen Donnerstag, 10. August, gelten. Doch jetzt erklärte ein Landratsamtssprecher: "Die Ortsnetz-Proben vom Montag waren noch nicht ganz keimfrei." Die ebenfalls am Freitag eingeleitete Desinfizierung durch Chlor müsse "noch etwas länger wirken", so der Sprecher. "Unser Gesundheitsamt erwartet bis zum Freitag neue Untersuchungsergebnisse." Das Abkochgebot bleibe also bis auf Weiteres bestehen – wann es aufgehoben wird, lasse sich noch nicht sagen.

Update: Mittwoch, 9. August 2023, 11.22 Uhr

Ursache für Keimbelastung im Trinkwasser wohl gefunden

Schönau. (luw) Die Ursache für die Verunreinigung Schönauer Trinkwassers ist offenbar gefunden: Als "wahrscheinliche Eintrittspforte" von Keimen wurde an der Umfassung einer Quelle östlich der Klosterstadt ein Riss festgestellt, wie Landratsamtssprecher Ralph Adameit am Dienstag auf RNZ-Nachfrage erklärte. Bekanntlich gilt seit Freitag und noch bis zum morgigen Donnerstag ein Abkochgebot für alle Schönauer, weil sogenannte coliforme Bakterien und Enterokokken im Wassernetz festgestellt wurden. Diese können im menschlichen Körper zu Infektionen und Durchfall führen – aber eben auch durch vorheriges Abkochen des verunreinigten Wassers eliminiert werden.

Der Schaden wurde an der "alten Quelle Schönau" im Greiner Tal gefunden, wie Bürgermeister Matthias Frick auf Anfrage berichtet. Hier wurde infolge der starken Regenfälle in der vergangenen Woche ein "Rückfluss" festgestellt. Die Quelle sei so alt, dass ihre Umfassung noch aus Sandstein besteht. "Das ist für uns eine sehr wichtige Quelle, weil sie sehr ergiebig ist", so Frick. Doch die Trinkwasserversorgung sei gesichert, obwohl die Quelle aktuell natürlich von der Versorgung abgeschnitten ist: Alternativ bedient sich die Stadt an einem Tiefbrunnen in 40 bis 60 Metern Tiefe im Oberen Tal. "Das ist unser Rückgrat", so Frick, "einziger Nachteil: Das Wasser ist hier teurer."

Doch es bestehe die Hoffnung, dass die Quelle bereits Ende dieser Woche wieder ans Versorgungsnetz angeschlossen werden könnte. Die Reparatur des Risses soll bis Freitag abgeschlossen sein, auch ein Problem an der UV-Desinfektionsanlage der Quelle will man bis dahin behoben haben. Über die Kosten, die dadurch auf die Stadt zukommen, könne man derweil noch nichts sagen, erklärt der Bürgermeister.

Neben dem als "Vorsichtsmaßnahme" erlassenen Abkochgebot, auf das am Freitag wie berichtet auch per Lautsprecheransagen der Feuerwehr hingewiesen wurde, gab es eine weitere Sicherheitsmaßnahme: Das gesamte Schönauer Trinkwassernetz wurde mit Chlor durchspült, um sämtliche Leitungen zu desinfizieren. "Am vergangenen Freitag gab es nach den Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr zahlreiche Nachfragen an unsere Verwaltung und die Feuerwehr, überwiegend durch verunsicherte Bürgerinnen und Bürger, die die Durchsagen nicht komplett verstanden hatten", berichtet Frick im Rückblick. Mit einem kurzfristig erstellten Faltblatt informierte die Verwaltung zusätzlich. Rathausmitarbeiter riefen zudem noch am Freitagmittag Einrichtungen wie Kindergärten, Pflegeheime mit möglicherweise besonders gefährdeten Menschen an, um diese explizit über das Abkochgebot zu informieren. "Gegen 15 Uhr flachten die Nachfragen ab, sodass wir sowohl die Verfügbarkeit im Feuerwehrgerätehaus und im Rathaus auflösen konnten", so Frick. Die Verunreinigung war wie berichtet im Rahmen einer Routineuntersuchung des Trinkwassers durch das Gesundheitsamt aufgefallen.

Update: Dienstag, 8. August 2023, 16.53 Uhr

Wasser mit Keimen belastet - Abkochgebot erlassen

Schönau. (luw) Alle Bürger in Schönau und dem Stadtteil Altneudorf sind dazu aufgerufen, bis voraussichtlich Donnerstag, 10. August, jegliches Leitungswasser vor der Benutzung abzukochen. Wie die Stadtverwaltung am heutigen Freitag mitteilte, ist im gesamten Trinkwassernetz Schönaus eine Verunreinigung mit sogenannten coliformen Keimen festgestellt worden.

Diese Bakterien können zu Durchfall führen, als besonders gefährdet gelten Säuglinge, Kleinkinder und immungeschwächte Menschen. Neben dem Abkochgebot wurde nun das gesamte Wassernetz mit Chlor durchspült.

Die Feuerwehr war mit Lautsprecherdurchsagen im Stadtgebiet unterwegs, um die Bürger zu warnen. Pflegeheime, Kindergärten und andere Einrichtungen mit möglicherweise besonders gefährdeten Menschen wurden persönlich aus dem Rathaus angerufen.

Das Gesundheitsamt habe am Dienstag eine Routineuntersuchung des Wassers an den Stellen vorgenommen, in denen die Quellen zusammenlaufen, wie Bürgermeister Matthias Frick auf RNZ-Nachfrage erklärte. "Da gab es eine Auffälligkeit, sodass weitere Untersuchungen folgten." Am Freitagmittag habe das Gesundheitsamt dann mitgeteilt, dass die Verunreinigung bereits aufs gesamte Ortsnetz "übergeschlagen" sei.

"Bei den festgestellten Keimen handelt es sich nicht um Krankheitserreger, sondern um sogenannte Indikatorkeime", informiert die Verwaltung in einem Schreiben, das am Freitag verbreitet wurde: "Werden diese Keime nachgewiesen, muss davon ausgegangen werden, dass verunreinigtes Oberflächenwasser in die Versorgungsanlage gelangt ist." Es könne also "nicht ausgeschlossen werden, dass auch Krankheitserreger mit eingedrungen sind".

Laut Frick wird vermutet, dass es durch den Regen der vergangenen Tage an einer der Quellen zu einem "Überlauf" mit keimbelastetem Material gekommen sein könnte. Das Abkochgebot gilt auch für Wasser, das zwar nicht zum Trinken bestimmt ist, aber beispielsweise bei der Herstellung oder Bearbeitung von Lebensmitteln unmittelbar oder mittelbar mit diesen in Berührung kommt, informiert die Verwaltung weiter.

"Flankiert wird das Abkochgebot von der Chlorung", so Frick: An einem zentralen Punkt des Wassernetzes wurde Chlor in zulässiger Menge hinzugefügt. So sollen das Versorgungsnetz und die Hochbehälter desinfiziert werden. Dies könne auch an den Wasserhähnen der Menschen zu Hause zu Chlorgeruch führen.

In diesem Zusammenhang wird allen Bürgern empfohlen, sämtliche Wasserhähne kurz zu öffnen, um auch diese "durchzuspülen". Und es wird darauf hingewiesen, dass mit Chlor desinfiziertes Wasser für Aquarien oder eine Heimdialyse ungeeignet ist.

Derweil beruhigt Frick: "Die Wasserversorgung ist gesichert und wir haben alles im Griff." Das Abkochgebot sei eine "Vorsichtsmaßnahme". Verwaltung und Gesundheitsamt stünden in Kontakt und würden die Lage auch in den nächsten Tagen im Blick behalten. Für dringende Rückfragen wird auf den Wassermeister unter Telefon 0171/88 18 339 verwiesen.

Die Feuerwehr Schönau gibt dazu Tipps: Es ist zu beachten, dass das Wasser kurz aufsprudeln muss. Das Gleiche gilt für solches Wasser, das zwar nicht zum Trinken bestimmt ist, aber bei der Herstellung, Bearbeitung, Abfüllung oder Verpackung von Lebensmitteln unmittelbar mit diesen in Berührung kommt (zum Beispiel: Salatputzen, Zähneputzen), sei es auch nur infolge der Reinigung von Geräten und Gefäßen.

Werden coliformen Keimen/Escherichia coli im Trinkwasser nachgewiesen, muss davon ausgegangen werden, dass verunreinigtes Oberflächenwasser in die Versorgungsanlage gelangt ist. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass auch Krankheitserreger mit eingedrungen sind, deshalb wird aus Vorsorgegründen das Abkochgebot erlassen.

Update: Freitag, 4. August 2023, 19.50 Uhr