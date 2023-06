Schönau. (fhs) "Viele wissen das gar nicht", sagt Andreas Wegehenkel zur Gefahr, dass sich in einem Lager von Heizpellets Kohlenstoffmonoxid (CO) bilden kann. Schönaus Feuerwehrkommandant Wegehenkel nutzt den ersten derartigen Einsatz der Abteilung Stadt unter Abteilungskommandanten Dirk Happes am Dienstag für die Mahnung, auf die Bedeutung einer sachgemäßen Belüftung und den Einsatz von Alarmsystemen in diesen Holzlagern hinzuweisen. Wegehenkel: "Die von Fachbetrieben eingebauten Heizanlagen verfügen über so etwas."

Das völlig geruchs- und geschmacksfreie Gas Kohlenstoffmonoxid ist in höherer Konzentration ein starkes Atemgift und kann tödlich sein. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht; in Pelletspeichern kann sich die zu länglichen Stäbchen gepressten Sägespäne selbst entzünden und zur CO-Bildung führen.

Deswegen war auch die Feuerwehr ruckzuck vor Ort, weil am Dienstag um 11.30 Uhr der CO-Warner einer solchen Holzhackschnitzelheizung in der Kernstadt anschlug und Mieter des Hauses daraufhin sofort die Feuerwehr riefen.

Mit drei Fahrzeugen rückten 19 Feuerwehrleute an. Unter Atemschutz gingen sie in den Heizungsraum des Anwesens, belüfteten ihn und nahmen Kerntemperaturmessungen im Pelletspeicher vor. Dabei kam eine Temperatursonde zum Einsatz, mit der die Schriesheimer Schönaus Wehr unterstützte.

Nachdem keine auffälligen Temperaturen festgestellt und ein Schwelbrand ausgeschlossen werden konnten, beendete die Feuerwehr gegen 14.30 Uhr ihren Einsatz und rückte wieder ab.