Von Philipp Weber

Weinheim. Straußwirte reichen Getränken aus Garagen, Schuppen und Hofeingängen. Musik schallt durch die Gassen. Lichterketten tauchen die Feiernden in bunte Farben. Wenn nicht gerade Corona wütet, wird Weinheims historisches Viertel am Gerberbach an vier Abenden im Jahr zur Partymeile: Am zweiten Augustwochenende ist Kerwezeit.

Das heißt: Vom kommenden Freitag und bis Montag werden hier die Kühlschränke brummen, die DJs an den Reglern drehen, die Eiswürfel in den Cocktailgläsern klimpern. Selbst für Festbesucher, die es lieber gediegen angehen lassen und die Zelte der Vereine am Schloss oder die Restaurants am Marktplatz vorziehen, ist ein Gang durchs Gerberbachviertel ein Muss. Und ein paar der knapp 20 Straußwirte setzen ja auch auf Gemütlichkeit.

Und doch wird nicht alles beim Alten bleiben. Spätestens wenn der erste Festabend dem Höhepunkt entgegengeht, wird kontrolliert, ob sich alle an das Beschallungskonzept halten. Die Stadt hat Tim Remark, Meister für Veranstaltungstechnik und Diplomingenieur für Elektrotechnik, mit dem Konzept betraut. Nach der 2022 heftig gefeierten Wiederauferstehung der Kerwe aus der Coronapause hatten sich etwa 50 Anwohner zusammengetan und beschwert. Der Lärm habe überhandgenommen. Einige Straußwirtschaften hätten versucht, sich gegenseitig zu übertönen. Die Beschwerdeführer erwogen rechtliche Schritte gegen die Stadt.

Die sah sich zu einer Reaktion gezwungen. Weinheims Fest der Feste vor Gericht? Es wäre einer Katastrophe gleichgekommen. Vor einer solchen warnten auch die Sicherheitsexperten. Man müsse einzelne "Hotspots" mit mehreren, eng aneinander liegenden Straußwirtschaften entzerren. Erste Versuche, diese Sachverhalte zu kommunizieren, endeten Anfang April in einem Desaster. Das Kerwe-Volk zürnte. Es wurde an das ungeschriebene Weinheimer Gesetz erinnert ("Wer die Kerwe nicht mag, muss vier Tage lang wegfahren").

Eine Online-Petition für eine Kerwe "mit Bumm-Bumm-Musik" wurde 4000 Mal unterzeichnet. OB Manuel Just – immerhin Verwaltungschef einer über 45.000 Einwohner zählenden Stadt – gab eine Erklärung ab. Es gehe ihm nicht um das Ende der Kerwe, sondern um deren Sicherung für die Zukunft, betonte er.

Im Juni saßen Vertreter von Straußwirten, Markplatzgastronomen, Anwohnern, Sicherheitsorganisationen und Verwaltung am Runden Tisch. Laut Stadtsprecher Roland Kern war die Gesprächsatmosphäre konstruktiv. Die Stadt hatte nun Vorschläge im Gepäck: unter anderem das Beschallungskonzept von Remark, der mit seinem Ansatz schon auf dem Ladenburger Altstadtfest Erfolg hatte.

Draußen fällt am vergangenen Sonntag der Regen, als die RNZ das Gerberbachviertel besucht. Claudia Behrendt, Lukas Göcke und Tobias Janke blicken der Kerwe verhalten optimistisch entgegen. Die Straußwirtschaften "Schnelles Bier" und "Flaschenkind" in der alten Judengasse werden wieder ihr Publikum finden, aus Weinheim und von außerhalb. Denn bis zum kommenden Wochenende dreht der Sommer wieder auf.

Über das Beschallungskonzept herrschte am Anfang schon Verwunderung. Man habe eigens Messversuche unternommen, unter möglichst realen Bedingungen: in der Diskothek Schabernack, beim stadtbekannten DJ Minimi. Auch Lisa Hilbert, die mit ihrem Partner die "Biker Bar" in der Schweizgasse betreibt, zeigt sich alles andere als erfreut über die Debatte. "Wir machen das ja nicht des Profits wegen, sondern aus Spaß an der Freude und weil wir 2022 viele tolle Rückmeldungen hatten", sagt sie.

Das Fest gehe ja nur vier Tage. "Hätten wir wirklich bei 70 Dezibel oder Radiolautstärke bleiben müssen, hätten wir unser Angebot nicht erhalten können", meint ein anderer Straußwirt. Allerdings ist dies der Mittelungspegel. Die Spitzenwerte dürfen – vereinfacht gesagt – von Zeit zu Zeit um bis zu 25 Dezibel höher sein. Heißt: So lange die DJs den Lautstärkeregler nicht überdrehen, sich unmittelbar benachbarte Straußwirte eine Musikdarbietung teilen und die Boxen auf die Feiernden (und nicht die Häuser) ausgerichtet sind, müsste es klappen. Müsste.

Wenn es doch zu laut wird, ist eine Beschwerde-Hotline geschaltet. Zudem gibt es ab Freitagabend Kontrollen. Ist es nur ein Mal zu laut, bekommen die Straußwirte Empfehlungen. Passiert das öfter, werden die Konsequenzen härter. Nach dem Fest gibt es eine Art Manöverkritik, mit Blick auf die Zukunft.

Ort des Geschehens

Die Betreiber der Straußwirtschaft "Ego" hatten indes andere Probleme: Die Handballer mussten "ihren" Standort räumen. Sicherheitsbedenken. Die Rettung kam quasi in letzter Sekunde. Sie bekamen einen Hof ein, zwei Gässchen weiter.