Sandhausen. (agdo) Das letzte Spiel für den SV Sandhausen in der Zweiten Bundesliga begann am Sonntag zwar erst um 15.30 Uhr, die ersten Fans waren aber schon gegen 11 Uhr am BWT-Stadion. Während es am Eingang der Gästetribüne fröhlich zuging, war am Sandhäuser Eingang die Stimmung angesichts des schon besiegelten Abstiegs verhalten.

Einige versorgten sich noch mit Speisen, andere