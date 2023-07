Region Heidelberg. (bmi) Die große Hitze ist vorbei, die Schulferien sind da – beste Voraussetzungen also für ein entspanntes Wochenende. Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, sind in der Region rund um Heidelberg Feuerwerke, Konzerte, Open-Air-Kino und vieles mehr geboten. Die RNZ gibt – soweit bekannt – eine Übersicht.

Dossenheim

> Frühstücksgespräche für Alleinlebende und Interessierte organisiert die evangelische Kirchengemeinde für Samstag, 29. Juli. Um 10 Uhr lautet das Motto im Martin-Luther-Haus "Pilger nach Rom", wenn Karlheinz Frauenfeld in einem Bildervortrag von den Spuren des heiligen Franziskus berichtet. Mehr Infos und Anmeldung unter Telefon 06221/866653.

> Dossenheimer Fischerfest feiert der Anglerverein am Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 27. Juli, auf seinem Vereinsgelände an der Weidlach. Im Feldgebiet werden samstags von 16 bis 23 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr Back- und Räucherfisch sowie weitere Spezialitäten verköstigt. Eine Spielwiese für Kinder wird angeboten und bei Dämmerung steigt unter dem Motto "Weidlach in Flammen" ein Feuerwerk.

Gaiberg

> Die Begrüßung für den neuen Kaplan Dilson de Oliveira Daldoce Junior feiert die katholische Kirchengemeinde in einem Gottesdienst am Samstag, 29. Juli, um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Gaiberg. Zudem werden in der Heiligen Messe 18 Pilger der Kirchengemeinde zum internationalen Weltjugendtag nach Lissabon ausgesendet.

Heiligkreuzsteinach

> Eine Operetten-Gala gibt es am Samstag, 29. Juli, auf dem Karl-Brand-Platz zu hören. Dort gibt die Trachtenkapelle um 19 Uhr ihr Jahreskonzert – bei gutem Wetter unter freiem Himmel, bei schlechtem Wetter in der Steinachtalhalle. Karten gibt es an der Abendkasse.

Leimen

> Sein 40. Jubiläum begeht der Tennisclub Rot-Weiß Gauangelloch am Samstag, 29. Juli, auf seiner Anlage in der Schloßbergstraße 1. Um 9 Uhr starte ein Tennisturnier, eine halbe Stunde später ein Tenniscamp für Kinder und Jugendliche. Um 16 Uhr sind Interessierte zum "Familien-Schnupper-Tennis" eingeladen und um 18 Uhr öffnet die Bar.

> Seine "Kurt-Sattel-Rundfahrt" führt der Motorsportclub (MSC) St. Ilgen am Sonntag, 30. Juli durch. Bei der 39. Radtouristikfahrt führen drei Strecken über 40, 80 und 115 Kilometer durch den Kraichgau über großteils verkehrsarme Straßen und Radwege. Start ist zwischen 8 und 11 Uhr am MSC-Clubhaus neben der Kurpfalzhalle; es herrscht Helmpflicht und gefahren wird bei jedem Wetter.

> Über 100 Musiker aus Heidelberg und Hongkong treten am Sonntag, 30. Juli, um 17 Uhr gemeinsam im Portland-Forum in der Festhallenstraße 1 auf. Es musizieren das Sinfonieorchester "AufTakt" mit dem "SAR Philharmonic Orchestra" als "transnationaler Orchesterverbund". Karten für das rund zweistündige Konzert gibt es an der Abendkasse.

Mauer

> Eine urgeschichtliche Führung zum "Menschen der Urzeit" gibt es am Sonntag, 30. Juli, im Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4 zu erleben. Dort leitet Robert Böhm um 14 Uhr den kostenlosen Rundgang im Namen des Vereins Homo heidelbergensis, der unter anderem an den Zeitenpfad und ins urgeschichtliche Museum führt.

> Ein Sommerfest samt Hunderennen wird beim Verein der Hundefreunde (VdH) am Sonntag, 30. Juli, gefeiert. Los geht es am Vereinsgelände im Meckesheimer Weg 4 nahe der B 45 um 11 Uhr. Neben dem Hunderennen für alle Hunderassen und -größen mit verschiedenen Klassen um 14 Uhr gibt es für Kinder einen Spaßparcours.

Meckesheim

> Die Volkssternwarte erkunden können Interessierte am Samstag, 29. Juli, beim "Tag der offenen Tür”. Am Standort in der verlängerten Kettengasse am Hochbehälter gibt es ab 14 Uhr Führungen sowie Erklärungen der astronomischen Instrumente wie der Forschungsarbeit. Tagsüber kann die Sonne mit Spezialteleskopen im Weiß- und H-alpha Licht beobachtet werden, nach der Dämmerung dann auch Mond, Sterne, Planeten, sowie Objekte der Milchstraße und fremde Galaxien. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

> Zum Kirchencafé lädt die evangelische Kirchengemeinde Mönchzell am Sonntag, 30. Juli, ein. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrer Wolfram Fucker folgt ein gemütlicher Teil bei Kaffee und Kuchen. Um 18 Uhr gibt es eine musikalische Abendandacht in der evangelischen Kirche Meckesheim.

Neckargemünd

> Marktbummel mit Musik aus Südamerika bietet der Wochenmarkt auf dem Marktplatz am Samstag. Dort ertönen von 10.30 bis etwa 12.30 Uhr Bossa-Nova-Klänge der Musiker Walter Würfel (Gitarre), Dieter Jakob (Gesang, Percussion) und Christoph Schuster (Kontrabass).

> Musik und Poesie im historischen Rahmen gibt es am Samstag, 29. Juli, auf der Burg Dilsberg. Um 19.30 Uhr steigt dort die Sommerserenade der Dilsberger Kantorei, dieses Jahr unter dem Motto "Traumwelten: Von Zauberern, Hexen und Elfen". Bei Regen findet die Veranstaltung in der Graf-von-Lauffen-Halle statt. Geparkt werden kann auf dem Parkplatz "Im Bildsacker". Der Eintritt ist frei.

> Die Burg Dilsberg erleben können Interessierte bei einem Rundgang am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr. Dann gibt es beginnend im Burginnenhof eine einstündige Tour durch die historische Feste über dem Neckartal.

Neckarsteinach

> Sommerfest feiert das Begegnungscafé am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neckarhausen. Es steht unter dem Motto "In der Fremde Freude finden" und bietet unter anderem ein Buffet mit internationalen Speisen und Getränken, für das die Organisatoren um Speisespenden bitten.

> Den "Tag des Gastes" feiert die hessische Kleinstadt am Samstag, 29. Juli, zum 53. Mal. Dieser spielt sich auf dem Festgelände am Neckarufer ab, wo um 18 Uhr Vierburgenkönigin Jana I. am kleinen Lauer die Fete offiziell eröffnet. Eine Stunde später wird das neue Burgfräulein in Präsenz der Hoheiten aus dem Nibelungenland und der Metropolregion in ihr Amt eingeführt. Rockmusik der 80er Jahre bietet die Band "8back30" um 20 Uhr, ehe gegen 22 Uhr der Höhepunkt ansteht: die Vierburgenbeleuchtung samt Brillantfeuerwerk.

> Das "kleine Backfischfest" führt die Feierlichkeiten zum Tag des Gastes am Sonntag, 30. Juli, fort. Ab 11 Uhr bietet der Angelsportverein am Neckarlauer Spezialitäten wie Zander- oder Rotbarschfilet, Calamares oder Heringsbrötchen.

Nußloch

> Eine Fahrradtour zur Dorfpride nach Wiesloch organisiert der Ortsverband der Grünen am Samstag, 29. Juli. Abfahrt ist um 13 Uhr am Lindenplatz.

> Zum zweiten "Diner en Blanc" in Nußloch lädt der Verein "Nußloch intakt" am Sonntag, 30 Juli, um 18 Uhr in den Park an der Hauptstraße. Los geht’s um 18 Uhr, Aufbau ist ab 17 Uhr. Weiße Kleidung ist beim "Abendessen in Weiß" willkommen, aber keine Pflicht. Jeder verpflegt sich selbst, für Unterhaltung sorgt die Band "Who Cares".

Schönau

> Ein Kindermusical führt der Kinderchor des MGV Eintracht Altneudorf am Sonntag, 30. Juli, auf. "Fremde werden Freunde" heißt es um 15 Uhr auf dem Platz neben der evangelischen Kirche Altneudorf. Der Eintritt ist frei, viele Jungen und Mädchen werden ihren allerersten Auftritt haben.

Spechbach

> Zum Ersten Spechbacher Open-Air-Kino lädt der Förderverein Specht am Samstag, 29. Juli, auf den Rathausplatz ein. Bei Einbruch der Dunkelheit gibt es dort den Film "Wunder" mit Julia Roberts und Owen Wilson zu sehen. Die Veranstaltung selbst beginnt um 20 Uhr, bei schlechtem Wetter wird ins Rathaus ausgewichen.

Wiesenbach

> Sein Musikfest feiert der Musikverein bis Montag, 31. Juli, auf dem Rathausplatz. Nach dem Einstieg mit der 17. "Wiesenbacher Rock-Night" am heutigen Freitag und dem Auftritt der ZAP-Gang um 19 Uhr wird die Fete am Rathaus am Samstag, 29. Juli, um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich auch offiziell eröffnet. Zudem stehen Musik der Hauptkapelle des Musikvereins und Ehrungen an. Der Sonntag, 30. Juli, – Familientag mit Kinderschminken, Hüpfburg und vielem mehr – wird musikalisch um 12 Uhr vom Musikverein Gauangelloch eingeleitet. Es folgen um 15 Uhr die "Hit Kids", um 16 Uhr die Jugendkapelle, um 17.15 Uhr der SFK Leimen und um 20 Uhr das Heidelberg Swing Orchester. Montags stehen neben gemeinsamem Mittagstisch um 11.30 Uhr abends der Auftritt der Trachtenkapelle Dilsberg und eine Tombola auf dem Programm.