Region Heidelberg. (lew/ugc) Es ist Halbzeit bei den baden-württembergischen Sommerferien. Noch drei Wochen lang dürfen die Schülerinnen und Schüler ihre wohlverdiente Freizeit genießen. Damit es nicht langweilig wird, ist auch am kommenden Wochenende wieder einiges in der Region rund um Heidelberg geboten. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, kommen dabei natürlich nicht nur Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten, sondern auch Erwachsene können bei den verschiedenen Veranstaltungen eine gute Zeit verbringen. Die RNZ bietet, soweit bekannt, eine Übersicht.

Bammental

> Die Kerwe startet am Samstag um 17 Uhr mit dem Kerwebaumstellen der Altstadt Kerweborscht Bammental (AKB) und der Reilser Kerweborscht Bammental (RKB). Für musikalische Unterstützung sorgt die Feuerwehrkapelle Bammental. Der Fassbieranstich fällt in den Zuständigkeitsbereich von Bürgermeister Holger Karl. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik mit der ZAP-Gang. Am Sonntag um 11 Uhr steht dann der Kerweumzug mit Verlesung der Kerwerede auf dem Programm in Oberdorfstraße, Rathaus und Fabrikstraße. Von 11 bis 18 Uhr findet ein Flohmarkt an der Elsenzhalle statt. Um 11 Uhr spielen auch die Dilsberger Trachtenmusiker. Um 14.30 Uhr ist ein Senioren-Café geplant. Den Abend rundet die Band "Cracked Fire" mit ihrer Live-Musik den zweiten Kerwetag ab.

Dossenheim

> Das Heimatmuseum öffnet am Sonntag seine Pforten. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher in der Museumsscheuer, Rathausstraße 47, in die Geschichte des Ortes eintauchen.

> Zu einer etwa dreistündigen Exkursion im Gebiet Weißer Stein lädt der Verein Gegenwind Bergstraße am Sonntag um 11 Uhr ein. Treffpunkt ist am Parkplatz "Raue Buche" in Dossenheim. Die Route führt zunächst entlang alter Grenzsteine und dann auf dem Oberen Jagdhausweg bis zum Stickelsplatz. Über die Hochstraße und einige verschlungene Seitenwege geht es wieder zurück zur "Rauen Buche". Unterwegs werden die historische Holdermannseiche und ein kleiner belebter Amphibienteich zu sehen sein. Anschließend ist eine Einkehr in der Gaststätte auf dem Weißen Stein geplant. Empfohlen werden festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung. Die vollständige Strecke beträgt etwa fünf Kilometer. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Leimen

> Eine Kräuterwanderung der Pfarrgemeinde St. Peter Gauangelloch findet am Samstag um 13.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Edith-Stein-Haus. Geboten wird auch eine Rallye für Kinder. Ab 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Danach werden die Sträuße gebunden und um 18 Uhr startet eine Eucharistiefeier mit der Kräuterweihe.

> Zum Gottesdienst zu "Mariä Himmelfahrt" lädt die katholische Pfarrgemeinde Herz-Jesu Leimen am Samstag um 18 Uhr ein. Anschließend findet eine Lichterprozession zum Haus Karmel statt. Wer möchte, ist ab 16 Uhr im Pfarrgarten zum Binden der Kräutersträuße eingeladen. Die Sträuße werden gegen eine Spende abgegeben und im Gottesdienst gesegnet.

> "Leimen spielt los" heißt es am Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Menzerpark. Veranstalter ist die Initiative "Leimen legt los". Unterstützt wird die Aktion von der Stadt Leimen. Zum Spiele-Nachmittag eingeladen sind Kinder mit ihren Familienangehörigen, die Spaß an Spielen wie Boule, Dosenwerfen, Gummitwist und Krocket haben oder sich vielleicht einmal an der Slackline probieren möchten. Es können aber auch Karten- beziehungsweise Brettspiele mitgebracht werden, die dann auf Picknickdecken gespielt werden.

Mauer

> Zur Führung "Vom Menschen der Urzeit" lädt der Verein "Homo heidelbergensis von Mauer" am Sonntag ab 14 Uhr mit Gerd Eilers ein. Treffpunkt ist im Vereins- und Informationszentrum Heid’sches Haus.

Neckargemünd

> Eine Führung durch die Burg Dilsberg findet am Sonntag statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof. Die Burgruine gewährt eine weite Aussicht über Neckartal, Odenwald und Kraichgau.

> Das Kirchen-Café auf der Kirchenterrasse der evangelischen Kirche in Dilsberg ist am Sonntag wieder geöffnet. Das Kirchen-Café des Fördervereins findet von 12 bis 17 Uhr bei gutem Wetter statt. Bei Regen, Sturm oder großer Hitze muss die Bewirtung leider ausfallen. Angeboten werden alkoholfreie Getränke, Bier, Wein und ein kleiner wechselnder Imbiss sowie Kaffee und hausgebackener Kuchen, solange der Vorrat reicht.

> Eine Finissage zur Ausstellung "Sphäre" findet am Sonntag im Museum im Alten Rathaus statt. Von 11 bis 17 Uhr ist die letzte Gelegenheit, Gemälde, Fotografien und Keramik von Lotte Günther zu sehen. Die Künstlerin ist ab 11 Uhr anwesend.

Neckarsteinach

> Der CDU-Stadtverband lädt am Sonntag zum Treffen auf die Mannheimer Hütte ein. Los geht’s um 11 Uhr.

Nußloch

> Eine Kräutersegnung anlässlich "Mariä Himmelfahrt" steht am Sonntag ab 10.30 Uhr im Gottesdienst in der St. Laurentiuskirche auf dem Programm. Vor dem Gottesdienst werden Kräutersträuße gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös kommt der bevorstehenden Innenrenovierung der St. Laurentius-Kirche zugute.

Sandhausen

> Die Sommerkirche der evangelischen Kirchengemeinden Leimen, Nußloch, St. Ilgen und Sandhausen findet am Sonntag ab 10 Uhr in der katholischen St. Bartholomäuskirche in Sandhausen statt.

> Ein Open-Air-Konzert mit den Musikern von "Wundersahm" findet am Sonntag ab 18 Uhr auf dem Waldfestplatz statt. Bereits zuvor veranstaltet die Christliche Gemeinde Sandhausen ab 16 Uhr einen Gemeinschaftsnachmittag mit Kaffee und Kuchen, zu dem Groß und Klein willkommen sind. Der Eintritt zu dem Open-Air-Konzert ist frei. Die Besucher dürfen sich auf neue Lieder für Kirche und Gottesdienste sowie auf akustische, handgemachte Musik freuen.

Schönau

> Die Kerwe in Altneudorf geht von Samstag bis Montag über die Bühne. Beteiligt sind die Freiwillige Feuerwehr, der SV 02 Altneudorf sowie der Rad- und Motorsportverein (RMSV). Den Fassanstich nimmt Bürgermeister Matthias Frick am Samstag um 17 Uhr beim SV 02 vor. Bereits ab 15 Uhr sind Rundfahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug möglich. Bei der Feuerwehr gibt es Verpflegung, ebenso wie beim RMSV und beim SV 02. Der Barbetrieb beim SV 02 beginnt ab 19 Uhr, zeitgleich öffnet auch die Cocktailbar beim Feuerwehrhaus. Beim SV 02 wird ab 20 Uhr Live-Musik mit der Band "Restarted" geboten. Erster Höhepunkt am Sonntag ist der SV-02-Kerwelauf: Ab 9.40 Uhr startet der Hauptlauf über zehn Kilometer, es folgen um 9.59 Uhr der Fitnesslauf über fünf Kilometer und um 11.30 Uhr der Bambinilauf über 400 Meter. Beim SV 02 ist zudem ab 11 Uhr ein Frühschoppen mit dem Steinachtaler Akkordeon-Club angesagt. Ab 14 Uhr findet die Vereinsolympiade statt. Die Feuerwehr bietet im "Café 112" ebenfalls am Sonntag einen Frühschoppen an, der schon um 10 Uhr losgeht. Auch Rundfahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug sind am Sonntag wieder möglich. Ab 19 Uhr öffnet wieder die Cocktailbar.