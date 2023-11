Von Tillmann Bauer

Heidelberg/Lissabon. Europäisch läuft’s einfach! Nach den Schweden (Kristianstad) und den Franzosen (Nantes) mussten nun auch die Portugiesen dran glauben: Die Rhein-Neckar Löwen haben am Dienstagabend ein völlig verrücktes Handball-Spiel mit 36:35 (19:15) bei Benfica Lissabon gewonnen.

Es war wie eine Achterbahn-Fahrt! Die Anfangsviertelstunde hatte man noch komplett verschlafen, danach drehte man das Spiel und führte zwischenzeitlich mit acht Toren, ließ Lissabon dann wieder mit eigenen Fehlern zurückkommen – und gewann dann doch in völlig turbulenten Schlusssekunden.

Der überragende Niclas Kirkelokke (insgesamt 13 Tore) traf mit der letzten Aktion des Spiels zum 36:35-Endstand. Keeper Mikael Appelgren hatte noch drei Sekunden davor den entscheidenden Ball von Linksaußen abgewehrt. So nah liegen Sieg und Niederlage beieinander.

Für das Team von Trainer Sebastian Hinze war’s schon der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel der EHF European League. Damit stehen die Löwen nach der Hälfte aller Vorrunden-Begegnungen mit 6:0-Punkte an der Tabellenspitze der Gruppe A. Schon vor dem Anpfiff hatte im Parallelspiel Nantes mit 31:27 in Kristianstad gewonnen. Das direkte Rückspiel gegen Lissabon findet bereits am Dienstag (18.45 Uhr/Dyn) im Heidelberger SNP Dome statt. Die Chancen auf das Weiterkommen sind groß. Das ist beeindruckend, schließlich sind die Gegner Spitzenteams. Hinze meinte schon nach der Auslosung: "Das klingt ein bisschen nach Champions League."

Aus Portugal bleibt festzuhalten: Der Däne Kirkelokke war offensiv der überragende Mann und Keeper Joel Birlehm machte zuvor mit elf Paraden (26 Prozent gehaltene Bälle) auf sich aufmerksam.

Die Ausgangslage war knifflig. So fehlten nicht nur Uwe Gensheimer, Magnus Grupe (beide Knie), Philipp Ahouansou und Patrick Groetzki (beide Fuß) – sondern auch Jannik Kohlbacher. Der Kreisläufer ist krank und musste in Deutschland bleiben. Mit im Kader stand aber Niklas Michalski. Der bei den Junglöwen ausgebildete Rechtsaußen ist eigentlich an Zweitliga-Tabellenführer SG BBM Bietigheim ausgeliehen, wurde nun aber als Groetzki-Ersatz zurückgeholt. Michalski saß dennoch zunächst draußen. Auf Rechtsaußen begann – wie schon gegen Kiel – Jon Lindenchrone. Der Däne machte ein gutes Spiel (5 Tore).

Außerdem sahen die rund 30 Löwen-Fans, die anfangs in der Halle für mehr Stimmung als die Heim-Zuschauer sorgten, einen zerfahrenen Beginn mit vielen Fehlern. Das wurde nach einer Viertelstunde deutlich besser. Nach zwischenzeitlichem 4:8-Rückstand (14.) drehten die Löwen die Begegnung über ein 11:11 (21.) zu einer Fünf-Tore-Pausenführung (19:15). Unmittelbar nach dem Wechsel schraubten sie den Vorsprung noch höher – beim 24:16 (35.) sah es noch nach einem deutlichen Sieg aus. Aber Pustekuchen! Die Löwen ließen Benfica zurückkommen. Und jubelten am Ende doch.

Lissabon: Izquierdo 3, Rahmel 6/2, Grigoras 4, Borges 4, Sanchez-Migallon 4, Lumbroso 2, Moreno 5, Valencia 4, Moreira 1, Belone 1.

Löwen: Kirkelokke 14, Schefvert 1, Lindenchrone 5, Plucnar 4, Knorr 4/2, Zacharias 4, Holst 4.

Strafminuten: Borges 2, Grigoras 2 - Holst 2.

Stenogramm: 1:1 (5.), 3:3 (10.), 8:5 (15.), 11:9 (20.), 13:14 (25.), 14:19 (Halbzeit), 16:24 (35.), 18:25 (40.), 23:27 (45.), 27:30 (50.), 32:32 (55.), 36:35 (Ende).