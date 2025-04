Region Wiesloch. (arb) Am morgigem Tag der Arbeit will ausgiebig gefrühstückt werden – erst dann lässt sich der Feiertag so richtig genießen. Damit am Morgen keine Unruhe aufkommt bei der Frage "Wo bekomme ich heute bloß die Brötchen her?" hilft die RNZ. Wir haben für unsere Leser nachgeschaut, welche Bäckerei am Donnerstag, 1. Mai, geöffnet hat.

Wiesloch

Balkan Bäckerei: Schwetzinger Straße 11, 7-21 Uhr. Behrs Konditorei-Bäckerei: Hauptstraße 102, 6.30-17 Uhr. Bäckerei Görtz: Neues Sträßel 6 (Aldi), 7.30-18 Uhr. Köhlers Landbäckerei: Dielheimer Straße 50 (Penny), 8-11 Uhr. Bäckerei Rutz: Hauptstraße 128, Eichelweg 6 (Rewe), Güterstraße 1 (Stadtgalerie), 8-11 Uhr.

Baiertal

Bäckerei Rutz: Schatthäuser Straße 1-3, 8-11 Uhr.

Walldorf

Bäckerei Görtz: Schwetzinger Straße 1, 7.30-17 Uhr. Bäckerei Rutz: Bahnhofstraße 1-3, 8-11 Uhr. Backhaus Siegel: Hauptstraße 14, 8-11 Uhr. Backhaus Siegel: Hans-Holbein-Straße 2 (Edeka Kissel SBK), 8-11 Uhr.

Dielheim

Bäckerei Breiter: Hauptstraße 7, 8-11 Uhr.

Horrenberg

Familienbäckerei Grimminger: Ortsstraße 2 (Norma), 7-17 Uhr.

Malsch

Bäckerei Görtz: Im Breiloch 2 (Penny), 7.30-12 Uhr. Bäckerei Rutz: Hauptstraße 2A, 8-11 Uhr.

Rauenberg

Bäckerei Görtz: Schönbornstraße 2, 7.30-17 Uhr. Bäckerei Rutz: Frankenäcker 1 (Rewe), 8-11 Uhr.

St. Leon

Laib & Leben: Marktstraße 74, 8-16 Uhr. Bäckerei Görtz: Im Schiff 3, 7.30-18 Uhr. Bäckerei Rutz: Im Schiff 7 (Rewe), 8-11 Uhr.

Rot

Familienbäckerei Grimminger: Opelstraße 3, 7-17 Uhr.