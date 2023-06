Region Wiesloch. (tt) Derzeit kämpfen die Apotheker im Land gegen fortschreitende Bürokratie, Lieferengpässe von Medikamenten und massiv steigenden Kosten bei eingefrorenen und gekürzten Vergütungen. Deshalb schließen sich auch in der Region Wiesloch nach Angaben von Dietmar Sommer vom Landes-Apothekerverband alle Pharmazeuten dem bundesweiten Protesttag an und lassen ihre Geschäfte am morgigen Mittwoch geschlossen.

Die Notversorgung wird – allerdings nur durch die sogenannte "Notdienstklappe" – von der Apotheke Rettigheim, Rotenberger Straße 4, und der Aegidius-Apotheke St. Ilgen, Theodor-Heuss-Straße 42, übernommen. Bereits im Vorfeld haben Sommer, der die Stadtapotheke in Walldorf betreibt, und seine Kollegen die Kunden auf den Protesttag und die damit verbundenen Schließungen hingewiesen: "Wir empfehlen, die Medikamente vorausschauend an anderen Tagen zu besorgen, und Fragen an das Apothekenteam möglichst vor oder nach dem Protesttag zu klären", heißt es auf einem Flyer der Walldorfer Apotheken.

"Die derzeitigen Bedingungen treiben viele Apotheker in den Ruin. Viele können nicht mehr kostendeckend arbeiten. Die Politik setzt damit die flächendeckende Versorgungssicherheit aufs Spiel", erklärt Sommer die Gründe für den Protesttag. Bislang könnten Patienten eine Notdienstapotheke in einem Umkreis von zehn bis maximal 20 Kilometern erreichen. "Daraus könnten bald 30 bis 40 Kilometer werden", warnt Sommer. Auch in der Region sind bereits Orte betroffen: So gibt es seit 2021 keine Apotheke mehr in Malsch, in Walldorf hat die Linden-Apotheke geschlossen und in Dielheim die "Apotheke zur Pfalz".

Die Pharmazeuten fordern: Weniger Bürokratie beim Management der Lieferengpässe, einen fairen Ausgleich für die in diesem Zusammenhang geleistete Mehrarbeit. Denn "eine finanzielle Anerkennung für die Mehrarbeit wird den Apotheken versagt", heißt es im Protestaufruf. Nach zehn Jahren Stillstand brauche man zudem eine angemessene Anpassung der Vergütung. "Dieser Festbetrag wurde seit nunmehr zehn Jahren nicht mehr angepasst."